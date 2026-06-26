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Receta de merengue suizo, rápida y fácil

De tortas de bodas a lemon pie, una técnica básica se repite en escuelas de cocina de Europa, América y Asia. El paso a paso define una textura sedosa lista para decorar o rellenar

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Merengue blanco tostado en un plato de cerámica con frambuesas rojas, arándanos azules, moras negras y una hoja de menta verde.
El merengue suizo se usa en tortas de bodas, tartas de frutas, pavlovas, macarons, lemon pie y copas de frutas frescas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El merengue suizo ocupa un lugar central en la repostería mundial, reconocido por su textura sedosa y su capacidad para transformar cualquier postre en algo visualmente impecable. En pastelerías de todo el mundo, es la elección favorita cuando se busca un merengue estable, brillante y fácil de manipular para decorar o rellenar.

Más allá de las fronteras, se utiliza en tortas de bodas, petits fours, tartas de frutas y como topping en infinidad de postres clásicos. Su versatilidad lo convierte en el aliado perfecto tanto para profesionales como para aficionados: se luce en pavlovas, macarons, lemon pie y hasta en copas de frutas frescas. Por esa razón, el merengue suizo se considera una técnica básica en la formación de cualquier pastelero, y es una de las recetas que más se enseñan en escuelas de cocina de Europa, América y Asia. Su equilibrio entre simpleza y elegancia lo mantiene vigente en la alta pastelería y en la cocina casera por igual.

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Receta de merengue suizo

El merengue suizo se prepara batiendo claras de huevo y azúcar a baño María hasta que la mezcla se vuelve blanca, firme y brillante. A diferencia del francés, se cocina previamente el azúcar con las claras, lo que le da una textura lisa y una mejor estabilidad.

Un bol blanco lleno de merengue suizo, un batidor de metal con merengue, azúcar en polvo esparcida y una mesa de madera.
La receta de merengue suizo se prepara con claras de huevo y azúcar batidos a baño María hasta lograr una mezcla blanca, firme y brillante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción (baño María): 10 minutos

Ingredientes

  1. 4 claras de huevo
  2. 240 gr de azúcar
  3. 1 pizca de sal
  4. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer merengue suizo, paso a paso

  1. Colocar las claras y el azúcar en un bol resistente al calor.
  2. Llevar el bol a baño María, asegurando que el agua no toque el fondo del bol.
  3. Batir de forma constante con batidor de mano hasta que el azúcar se disuelva completamente y la mezcla esté tibia al tacto (unos 60 °C).
  4. Retirar del fuego y batir con batidora eléctrica a velocidad alta hasta que el merengue esté bien montado, brillante y el bol esté frío.
  5. Agregar la esencia de vainilla y la pizca de sal, batiendo unos segundos más hasta integrar.
  6. Usar inmediatamente para decorar tortas, rellenar o hacer copetes. Consejo técnico: el punto exacto es cuando, al levantar el batidor, se forman picos firmes que no se caen.
Un bol blanco con merengue suizo de superficie tostada, una cuchara, cáscaras de huevo, una cuchara con azúcar y un batidor sobre una mesa de madera rústica.
El merengue suizo ocupa un lugar central en la repostería por su textura sedosa y su estabilidad para decorar y rellenar postres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 1 torta mediana o entre 10 y 12 copetes generosos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal
  • Grasas: 0,1 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 2,2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El merengue suizo se conserva hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. No es recomendable freezarlo, ya que pierde textura.

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