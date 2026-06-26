Receta de merengue suizo, rápida y fácil

El merengue suizo se usa en tortas de bodas, tartas de frutas, pavlovas, macarons, lemon pie y copas de frutas frescas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El merengue suizo ocupa un lugar central en la repostería mundial, reconocido por su textura sedosa y su capacidad para transformar cualquier postre en algo visualmente impecable. En pastelerías de todo el mundo, es la elección favorita cuando se busca un merengue estable, brillante y fácil de manipular para decorar o rellenar.

Más allá de las fronteras, se utiliza en tortas de bodas, petits fours, tartas de frutas y como topping en infinidad de postres clásicos. Su versatilidad lo convierte en el aliado perfecto tanto para profesionales como para aficionados: se luce en pavlovas, macarons, lemon pie y hasta en copas de frutas frescas. Por esa razón, el merengue suizo se considera una técnica básica en la formación de cualquier pastelero, y es una de las recetas que más se enseñan en escuelas de cocina de Europa, América y Asia. Su equilibrio entre simpleza y elegancia lo mantiene vigente en la alta pastelería y en la cocina casera por igual.

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Receta de merengue suizo

El merengue suizo se prepara batiendo claras de huevo y azúcar a baño María hasta que la mezcla se vuelve blanca, firme y brillante. A diferencia del francés, se cocina previamente el azúcar con las claras, lo que le da una textura lisa y una mejor estabilidad.

La receta de merengue suizo se prepara con claras de huevo y azúcar batidos a baño María hasta lograr una mezcla blanca, firme y brillante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción (baño María): 10 minutos

Ingredientes

4 claras de huevo 240 gr de azúcar 1 pizca de sal 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer merengue suizo, paso a paso

Colocar las claras y el azúcar en un bol resistente al calor. Llevar el bol a baño María, asegurando que el agua no toque el fondo del bol. Batir de forma constante con batidor de mano hasta que el azúcar se disuelva completamente y la mezcla esté tibia al tacto (unos 60 °C). Retirar del fuego y batir con batidora eléctrica a velocidad alta hasta que el merengue esté bien montado, brillante y el bol esté frío. Agregar la esencia de vainilla y la pizca de sal, batiendo unos segundos más hasta integrar. Usar inmediatamente para decorar tortas, rellenar o hacer copetes. Consejo técnico: el punto exacto es cuando, al levantar el batidor, se forman picos firmes que no se caen.

El merengue suizo ocupa un lugar central en la repostería por su textura sedosa y su estabilidad para decorar y rellenar postres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 1 torta mediana o entre 10 y 12 copetes generosos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 0,1 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 2,2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El merengue suizo se conserva hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. No es recomendable freezarlo, ya que pierde textura.