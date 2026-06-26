Presidente de Honduras se solidariza con familias afectadas por derrumbe que cobró la vida de tres personas en el Anillo Periférico

El Gobierno reconoció la labor de los cuerpos de socorro. (FOTO: Infobae)

El presidente de la República, Nasry Asfura, manifestó este viernes su pesar por la tragedia ocurrida en el Anillo Periférico de Tegucigalpa, donde tres personas perdieron la vida luego del derrumbe de un cerro que sepultó varias bodegas y provocó una intensa operación de rescate.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó sus condolencias a las familias afectadas y envió un mensaje de solidaridad a los seres queridos de las víctimas.

“Con profundo dolor y pesar expreso mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas del derrumbe ocurrido en el Anillo Periférico”, escribió el gobernante.

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El mensaje fue difundido pocas horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del tercer y último cuerpo de las personas que permanecían desaparecidas bajo los escombros.

La tragedia ocurrió en una zona cercana a la salida al sur de la capital, donde el colapso de una ladera provocó el derrumbe de varias estructuras y dejó atrapadas a varias personas dentro de las instalaciones afectadas.

El presidente pidió fortaleza para los familiares de las víctimas. (FOTO: X)

<b>Mensaje de solidaridad</b>

Asfura aseguró que acompaña a las familias en este momento de dolor y elevó oraciones por quienes enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

“A quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida, les envío mi solidaridad, mi abrazo fraterno y mis oraciones. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este momento de profundo dolor”, manifestó el presidente.

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El pronunciamiento se produjo en medio de las muestras de pesar que han surgido desde distintos sectores del país tras la emergencia registrada en la capital.

Diversas instituciones públicas, organismos de socorro y ciudadanos también han expresado mensajes de solidaridad hacia las familias afectadas por la tragedia.

El mandatario envió un mensaje de solidaridad tras la tragedia. (FOTO: X)

Más de dos días de búsqueda

Las labores de rescate se extendieron durante más de 48 horas debido a la complejidad del terreno y al riesgo constante de nuevos deslizamientos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, equipos de rescate, personal de emergencia y maquinaria pesada trabajaron de manera ininterrumpida para remover toneladas de tierra y escombros.

Finalmente, las autoridades lograron recuperar los cuerpos de las tres víctimas que permanecían desaparecidas.

La emergencia también dejó varias personas rescatadas con vida y daños materiales en las instalaciones afectadas.

Posibles causas del derrumbe

De manera preliminar, las autoridades han señalado que las recientes lluvias registradas en la capital pudieron haber debilitado el terreno, provocando el colapso de la ladera.

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El derrumbe cayó sobre las bodegas ubicadas en la zona, generando además un incendio que complicó las labores de rescate durante las primeras horas de la emergencia.

Especialistas y organismos técnicos han señalado la necesidad de realizar investigaciones que permitan determinar las causas exactas del deslizamiento y verificar el cumplimiento de las normas de construcción y seguridad.

Tres personas murieron tras el derrumbe en Tegucigalpa. (FOTO: Once Noticias)

Investigaciones continúan

Diversos sectores han solicitado que se realicen estudios geotécnicos y evaluaciones especializadas para establecer las condiciones del terreno y determinar si existieron factores adicionales que contribuyeron a la tragedia.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las inspecciones correspondientes en el área afectada y continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del derrumbe.

La tragedia ha generado preocupación sobre la vulnerabilidad de algunas zonas de la capital ante las lluvias y los deslizamientos de tierra.

El Gobierno, por su parte, reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas y reconoció el trabajo realizado por los cuerpos de socorro durante las operaciones de rescate.

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