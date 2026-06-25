El Salvador

Condenan a más de 30 años de prisión a responsable de fraude inmobiliario por falsificar escrituras y vender terrenos en El Salvador

La Fiscalía General de la República sostuvo que el acusado alteró escrituras públicas para inscribir inmuebles ajenos y negociarlos como propios en la zona central de El Salvador, según el expediente judicial

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Primer plano de dos manos que sostienen un juego de llaves con un llavero de madera que dice "nuestro nuevo hogar", con una casa clara de fondo
La venta fraudulenta de propiedades en La Libertad derivó en una condena de 33 años de cárcel por falsificación de escrituras y fraude inmobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta fraudulenta de propiedades en La Libertad condujo a la condena de más de 30 años de prisión para un hombre responsable de falsificar documentos de escrituración y adjudicarse terrenos ajenos en la zona central de El Salvador. El proceso judicial reveló una estructura de engaño basada en la alteración de escrituras públicas, que permitió la comercialización ilegal de bienes raíces a nombre del condenado.

El caso, presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), identificó a Víctor Manuel Arévalo como el principal responsable de una serie de maniobras que incluyeron el uso de títulos irregulares para la inscripción y posterior venta de propiedades. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador dictó una pena de 33 años de cárcel después de comprobarse la fabricación y utilización de documentos falsos en diversas transacciones inmobiliarias.

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Mano abierta sujetando una pequeña casa en miniatura de color blanco y un tejado gris, con una llave antigua dorada apoyada sobre el tejado.
La Fiscalía General de la República identificó a Víctor Manuel Arévalo como responsable de alterar documentos de escrituración para vender terrenos ajenos en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación detalló que Arévalo recurrió a la modificación de escrituras para apropiarse de bienes inmuebles que no le pertenecían, aprovechando vacíos legales y la dificultad de rastrear la titularidad de terrenos en determinadas zonas de La Libertad. Entre los hechos documentados, la FGR explicó que el acusado alteró la compraventa de un inmueble en el municipio de Tamanique, cuya propietaria original había fallecido. Este terreno terminó vendido a una víctima por $20,000, bajo la apariencia de una transacción legítima.

El expediente judicial también incluyó otros episodios donde Arévalo presentó bienes como si los hubiera recibido mediante donación, aunque las pesquisas confirmaron la ausencia de protocolos y documentos legales que respaldaran tales operaciones. Estas acciones permitieron al imputado transferir propiedades a su nombre y venderlas a terceros, quienes desconocían el verdadero origen de los títulos.

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La investigación señaló que Víctor Manuel Arévalo modificó escrituras públicas para apropiarse de bienes inmuebles en zonas de La Libertad. (Foto cortesía FGR)
La investigación señaló que Víctor Manuel Arévalo modificó escrituras públicas para apropiarse de bienes inmuebles en zonas de La Libertad. (Foto cortesía FGR)

La FGR indicó que las maniobras fraudulentas se sostuvieron por la falsificación material e ideológica de escrituras públicas, lo que derivó en la condena por los delitos de estafa agravada, falsedad material y falsedad ideológica. El tribunal estableció que las conductas de Arévalo constituyeron un patrón de fraude dirigido a obtener beneficios económicos mediante la alteración de documentos oficiales utilizados en la compraventa de inmuebles.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado el número exacto de víctimas potenciales ni se ha confirmado si Arévalo actuó en complicidad con otras personas. El caso permanece abierto a nuevas investigaciones, orientadas a esclarecer el alcance de la red de fraude inmobiliario en la región.

Tres hombres cargan una vaca en la caja de una camioneta pickup. Uno de los hombres alumbra con una linterna. Hay una rampa de madera.
En La Paz Oeste, la Fiscalía logró una condena de 8 años de cárcel para Oscar David Cerpas y Oscar Alexander Cerpas por el hurto de 10 cabezas de ganado vacuno en San Pedro Masahuat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Padre e hijo condenados por hurto de ganado en La Paz

En otro procedimiento judicial, la Fiscalía obtuvo una nueva condena contra Oscar David Cerpas y su hijo Oscar Alexander Cerpas, señalados por el delito de hurto de ganado en la zona central del país. Los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 2023, cuando ambos sustrajeron 10 cabezas de ganado vacuno en el distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz Oeste.

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca impuso una pena de 8 años de cárcel para cada uno, la cual se suma a una condena previa por el mismo delito, dictada en mayo del año anterior. Los responsables también deberán pagar $6,000 a la víctima como parte de la responsabilidad civil derivada del hurto.

La resolución de estos casos refleja los esfuerzos de la Fiscalía General de la República por combatir los delitos patrimoniales, tanto en el ámbito inmobiliario como en el sector agropecuario, en distintas zonas del país.

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