La historia del vestido rojo de Meghan Markle: un diseño con capa que sigue inspirando la moda real

El vestido rojo Kalika de Safiyaa impone una silueta estructurada con mangas tipo capa y línea recta hasta el suelo (Photo by Karwai Tang/WireImage)

El vestido rojo de gala que Meghan Markle estrenó en 2020 durante uno de sus últimos actos oficiales en Londres consolidó una tendencia que sigue vigente en la moda de la realeza en la actualidad.

La pieza, firmada por la casa británica Safiyaa, se destaca por su diseño estructurado: cuello redondeado, mangas tipo capa y una silueta recta hasta el suelo, todo en un intenso color rojo.

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El impacto visual del modelo, bautizado como Kalika, lo convirtió en referencia para otras figuras de la realeza europea, que han optado por versiones similares en eventos de gala.

La capa con efecto cola se vuelve el recurso clave para sumar movimiento sin recargar la prenda

El diseño de Safiyaa logró diferenciarse por la capa con efecto cola, recurso que aporta movimiento y sofisticación sin recurrir a ornamentos excesivos.

La elección de Meghan Markle en ese evento, coordinada con el atuendo de su marido, el príncipe Harry, marcó un punto de inflexión en la estética de las galas reales, alejándose de los estilos tradicionales para adoptar una línea más moderna y minimalista.

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Luego de la aparición pública de Meghan Markle con el vestido Kalika, otras royals europeas, como la princesa Victoria de Suecia y la princesa Amalia de los Países Bajos, han recurrido a modelos de Safiyaa para ceremonias de alto perfil.

Diferentes miembros de la realeza usan ese estilo de vestidos actualmente (REUTERS)

La firma londinense ha mantenido la esencia del diseño original, adaptándolo a diferentes colores y detalles, lo que demuestra la versatilidad y el atractivo duradero de la propuesta.

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Actualmente, el vestido con capa sigue presente en la agenda social de la realeza y continúa disponible en tiendas especializadas.

Los looks recientes de Meghan Markle

Vestido recto verde oliva y medias oscuras

Meghan Markle y el príncipe Harry en la Swinburne University of Technology (Grosby)

En una visita con el príncipe Harry en la Swinburne University of Technolog llevó un vestido sin mangas de corte recto en tono verde oliva, confeccionado en una tela de textura lisa y caída estructurada. El diseño tenía un largo por encima de la rodilla y un escote cerrado.

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Combinó el vestido con medias opacas en color negro y zapatos de tacón negro de punta. Llevó el cabello suelto con ondas suaves y raya al medio. Como accesorios, usó un brazalete metálico dorado y anillos discretos. El maquillaje fue natural, destacando una piel luminosa y labios en tono neutro.

Vestido palabra de honor azul marino y accesorios dorados

El palabra de honor azul marino se refuerza con pendientes circulares dorados y un moño bajo pulido (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency)

Meghan Markle apareció en un evento benéfico en Los Ángeles con un vestido palabra de honor en azul marino, realizado en una tela lisa de estructura firme. El vestido se ajustaba al torso y caía de forma recta.

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Llevó el cabello recogido en un moño bajo, con un mechón suelto cayendo sobre el rostro, y lució pendientes circulares dorados de gran tamaño. El maquillaje resaltó el acabado luminoso de la piel y los labios en un tono claro.

Vestido largo en tono rosa pálido con detalles en negro

El vestido rosa pálido suma ribetes negros y un chal de terciopelo que cae desde los hombros y amplía la cola (Grosby)

En otro evento, lució un vestido largo en tono rosa pálido, con escote palabra de honor y ribetes negros en el borde superior. La prenda incluía una capa o chal largo en terciopelo negro, que caía desde los hombros hasta el suelo y generaba una cola amplia.

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Llevó el cabello recogido en un peinado pulido y utilizó pendientes oscuros colgantes, así como un anillo grande y pulsera a tono con el conjunto. El maquillaje fue discreto y resaltó el acabado uniforme de la piel.

Conjunto verde oliva de pantalón de pinzas y jersey ligero

Los duques de Sussex con su hija Lilibet (Instagram @meghan)

Meghan Markle utilizó, junto a su hija Lilibet, un conjunto coordinado en tonos verde oliva, conformado por un pantalón de pinzas de talle alto con cinturón fino a juego y un jersey ligero de manga larga.

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El pantalón presentaba pliegues marcados y bolsillos laterales. Llevó el cabello recogido en un moño bajo y pulido, sin accesorios visibles en la parte superior.

Traje sastre negro con pantalón ancho

El traje sastre negro con pantalón ancho y chaqueta de solapa clásica define un estilo sobrio con joyería mínima (REUTERS/Pierre Albouy)

Para la inauguración del “Lost Screen Memorial” en Geneva eligió un traje sastre negro compuesto por un pantalón de corte ancho y una chaqueta de solapa clásica. Debajo de la chaqueta, llevó una prenda negra ajustada. El conjunto se completó con zapatos de tacón negro.

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Llevó el cabello recogido en un peinado tirante y utilizó un collar fino y pulsera discreta, además de un maquillaje sobrio y natural.

Camisa azul de rayas verticales y pantalón blanco

La camisa azul de rayas verticales se anuda en la cintura y se combina con pantalón blanco de tiro alto y zapatillas claras (REUTERS/Hollie Adams)

Meghan Markle lució una camisa azul de manga larga con rayas verticales blancas, anudada en la cintura para un efecto relajado. Combinó la camisa con un pantalón blanco de corte recto y tiro alto, confeccionado en tela ligera.

Llevó zapatillas blancas y el cabello suelto, peinado con raya al medio. Como accesorios, utilizó un reloj metálico y pendientes pequeños. El maquillaje se mantuvo en tonos neutros y naturales.