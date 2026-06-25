Venezuela utilizará USD 200 millones que tiene en el FMI mientras el organismo evalúa el envío de ayuda por los terremotos

Vista de los restos de un edificio dañado por los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela (REUTERS/Fausto Torrealba)

Venezuela activará un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que el país mantiene depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron el país este miércoles, mientras el organismo multilateral evalúa cómo apoyar la recuperación. Así lo anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, golpearon el noroeste y el centro del país con un intervalo de apenas 39 segundos. Su epicentro se ubicó en el estado de Yaracuy, y las zonas más afectadas fueron La Guaira y Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

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“Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas", afirmó Rodríguez en su comunicación con VTV.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, fue consultada al respecto durante la rueda de prensa semanal del organismo. Bloomberg preguntó si los 200 millones provenían de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que Venezuela mantiene en el fondo, y si el acceso a esos recursos podría concretarse en el transcurso de la semana. Kozack no confirmó ese extremo. “No tengo nada para decirles sobre eso todavía, déjenme volver a ustedes con esos detalles”, respondió la funcionaria.

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Un edificio con daños en Caracas (REUTERS/Fausto Torrealba)

Lo que sí precisó Kozack es que el FMI expresa su “profunda tristeza” por el impacto del terremoto en Venezuela y que el organismo mantiene un seguimiento estrecho de la situación.

“Estamos en contacto directo con las autoridades venezolanas y seguiremos en contacto con ellas mientras evalúan el impacto económico y las necesidades de recuperación”, afirmó, sin ofrecer cifras ni plazos concretos.

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Agregó que los detalles sobre montos y mecanismos de apoyo se compartirán a medida que avancen las conversaciones.

Venezuela tiene depositados en el FMI alrededor de 5.000 millones de dólares en DEG, una reserva de activos internacionales que el organismo distribuyó entre sus miembros durante la pandemia del COVID-19.

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El país no pudo acceder a esos fondos mientras el FMI no reconocía al régimen de Nicolás Maduro pero la situación cambió en abril pasado, cuando el organismo reanudó relaciones con Caracas tras una pausa de siete años.

Bloomberg quiso precisar durante la rueda de prensa si los 200 millones anunciados por Rodríguez corresponden a esos activos propios de Venezuela y no a una asignación especial del FMI. Kozack no lo confirmó.

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El terremoto irrumpe en un momento de alta sensibilidad financiera para el país. Venezuela se encuentra en plena preparación para la que podría ser la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia, con pasivos que podrían superar los 240.000 millones de dólares, según reveló el Financial Times. El gobierno de Rodríguez contrató al banco de inversión Centerview Partners como asesor financiero del proceso, que se desarrolla sin la participación directa del FMI.

Cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela (EFE/Rayner Peña)

La agencia de noticias Reuters preguntó a Kozack si la catástrofe natural podría afectar ese proceso de reestructuración, y también si la ausencia del FMI como auditor resta credibilidad al análisis de sostenibilidad de la deuda. La portavoz del organismo respondió que los países miembros tienen la potestad de llevar adelante una reestructuración fuera de un programa del FMI, y que eso ha ocurrido en otros casos. “Es realmente una decisión de las autoridades y, por supuesto, una discusión entre las autoridades y sus acreedores”, señaló Kozack.

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La funcionaria explicó que el rol habitual del FMI en estos procesos consiste en aportar el marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de la deuda, y en verificar que el acuerdo alcanzado entre el gobierno y sus acreedores sea compatible con los parámetros del programa y restaure la sostenibilidad fiscal de forma duradera.

“En los casos en que tenemos un programa, eso ha sido una fuente de tranquilidad”, dijo Kozack, en alusión a otras reestructuraciones. El caso de Venezuela, aclaró, es diferente, aunque el FMI mantiene un diálogo con las autoridades y se declara dispuesto a asistirlas.

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Centerview, que negoció un honorario de al menos 150 millones de dólares por su asesoría, tiene previsto publicar un plan de viabilidad a comienzos de julio, según informó Bloomberg. Las negociaciones formales con los acreedores —entre los que figuran fondos como GMO, Greylock Capital, Fidelity y T. Rowe Price— no se esperan antes de finales de 2026 o principios de 2027.