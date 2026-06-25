Cuáles son los hábitos que favorecen una piel saludable y resistente con el paso del tiempo, según una esteticista de modelos

El cuidado de la piel exige planificación a largo plazo, constancia y rutinas personalizadas, según Mimi Luzon (Captura de video: YouTube/‎⁨@WellwithArielleLorre)

El cuidado de la piel genera consultas, tendencias y mitos en redes sociales y consultorios de especialistas. Mientras proliferan fórmulas rápidas y promesas de resultados inmediatos, expertos del sector subrayaron la importancia de la planificación a largo plazo y el respeto por las necesidades individuales de cada tipo de piel.

En una reciente entrevista del Well podcast, la reconocida especialista en belleza Mimi Luzon, referente internacional en el tratamiento de pieles de modelos de Victoria’s Secret y celebridades, abordó los puntos críticos para una piel sana, derribó mitos habituales y remarcó el valor de la aceptación personal.

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Según el episodio, no existen soluciones mágicas ni atajos inmediatos: los resultados reales llegan a través de rutinas consistentes y cuidados personalizados. Luzon, con más de 40 años de trayectoria en la industria de la belleza, expuso cómo el equilibrio, la constancia y la prevención son los pilares para lograr y mantener una piel saludable.

Consistencia y anticipación: el verdadero secreto

De acuerdo con Luzon, la clave para lograr una piel radiante reside en la regularidad y la planificación cuidadosa. “No se debe experimentar con tratamientos fuertes ni probar productos nuevos antes de un evento importante”, afirmó.

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Luzon afirmó que no existen soluciones mágicas para una piel sana y que los resultados reales llegan con cuidados consistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esteticista recomendó diseñar programas de cuidado con meses de anticipación para ocasiones como bodas o desfiles. En el caso de modelos y celebridades, los planes pueden prolongarse durante todo un año, adaptándose a los tiempos en que es posible realizar tratamientos más intensivos y respetando siempre los ciclos de la piel.

El respeto por la barrera cutánea resulta fundamental en este enfoque. Insistió en que el uso de productos de confianza y la aplicación constante son factores insustituibles. “Hay que entender que la relación con la piel es a largo plazo”, sostuvo durante la entrevista.

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La experta desalienta los cambios bruscos o la incorporación apresurada de activos potentes, subrayando que la constancia supera cualquier tratamiento puntual.

Personalización y respeto: cada piel, un mundo

No todas las pieles responden igual a los mismos productos o procedimientos. Según lo discutido en el Well podcast de Arielle Lorre, la personalización es imprescindible. Luzon describió cómo adapta las rutinas y tratamientos según el tipo y las necesidades de cada persona.

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La experta señaló que el melasma, el acné, el cuello y distintas zonas del rostro y el cuerpo necesitan cuidados específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de condiciones como el melasma o el acné, sugirió intervenciones específicas y advirtió sobre el riesgo de generalizar recomendaciones de “influencers” o replicar rutinas ajenas.

El cuidado del cuello se menciona como un ejemplo de área frecuentemente olvidada, especialmente desde la irrupción de videollamadas y reuniones virtuales. Luzon aconsejó usar cremas especializadas y movimientos suaves, siempre de la barbilla hacia el corazón, para preservar la firmeza y la textura de la zona.

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También destacó la necesidad de tratamientos diferenciados para cada sector del rostro y el cuerpo, con énfasis en la adaptación según la edad y los cambios hormonales.

Mitos y errores comunes: del exceso de exfoliación al bronceado artificial

En la conversación se abordaron varios mitos muy difundidos sobre el cuidado facial. La sobreexfoliación y el uso inadecuado de ácidos o retinoides figuran entre los errores más frecuentes. Luzon advirtió que el uso indiscriminado de estos activos puede romper la barrera cutánea y provocar sensibilidad, descamación y picor.

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La sobreexfoliación y el uso inadecuado de ácidos, retinoides y camas de bronceado pueden dañar la piel y acelerar el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista sugirió que la exfoliación diaria puede realizarse solo bajo ciertas condiciones y siempre con productos suaves, preferentemente en la rutina nocturna y nunca antes de exponerse al sol.

Otro error recurrente es la creencia de que las pieles grasas no desarrollan arrugas. Luzon desmintió este mito y explicó que tanto la piel gruesa como la fina presentan desafíos distintos en el proceso de envejecimiento.

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Sobre las camas de bronceado, la experta fue tajante: “El daño solar acumulado y el bronceado artificial pueden generar problemas graves en la piel a largo plazo”. Las consecuencias incluyen manchas, pérdida de elasticidad y la necesidad de tratamientos costosos y dolorosos para revertir los daños.

Enfoque integral y aceptación de las imperfecciones

Durante la conversación en Well podcast resaltó que la salud de la piel depende de factores internos y externos. El bienestar emocional, la reducción del estrés y una alimentación equilibrada forman parte esencial del abordaje propuesto por Luzon.

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Las necesidades de la piel cambian con la edad, por lo que las rutinas de cuidado deben adaptarse a cada etapa de la vida y a las transformaciones hormonales y ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aceptación de las imperfecciones y la comprensión de que nadie tiene una piel perfecta son parte central del mensaje de la especialista. “Todos tenemos alguna imperfección en la piel, incluso las personas más bellas. Se puede convivir con ello”, expresó.

El programa hace hincapié en que el cuidado de la piel debe evolucionar según la etapa de la vida. Las rutinas y productos recomendados para los 20 años no son los mismos que para los 40 o 50, ya que las necesidades cambian y la piel atraviesa transformaciones hormonales y ambientales.

La planificación, la constancia y el respeto por la individualidad de cada piel se consolidan como las premisas esenciales para mantener la salud cutánea, según las recomendaciones compartidas en el Well podcast por Luzon.