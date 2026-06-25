Un simple ajuste en la preparación transforma el clásico puré de papas en un acompañamiento de textura suave y sabor delicado, ideal para cualquier mesa familiar o gastronómica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de la textura perfecta en el puré de papas suele dividir a amantes de la cocina y chefs profesionales. Un simple truco permite obtener una preparación más cremosa y uniforme. Esta técnica, que ha ganado popularidad en las cocinas de Francia y Estados Unidos, transforma un plato tradicional en una experiencia más suave y delicada.

Cuál es el truco para lograr un puré de papas más cremoso

El secreto, de acuerdo con expertos citados por BBC Good Food, radica en el tipo de papa y la incorporación progresiva de productos grasos, en especial manteca y crema. El uso de papas harinosas, como la variedad Russet o Yukon Gold, favorece una textura esponjosa que absorbe mejor la manteca y la crema.

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Según Bon Appétit, la clave está en añadir la manteca primero, cuando las papas aún están calientes, y solo después incorporar la crema caliente en pequeñas cantidades, mezclando vigorosamente entre cada adición. Este método permite que el almidón de la papa se recubra mejor, logrando una textura sedosa y evitando que el puré se vuelva gomoso.

La clave está en el tipo de papa y el orden en que se agregan la manteca y la crema, logrando una mezcla homogénea y sedosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

BBC Good Food detalló que “incorporar la manteca antes que cualquier líquido es fundamental para conseguir una emulsión estable y una textura cremosa”. Además, se recomienda evitar el uso de procesadoras o licuadoras, ya que estas herramientas tienden a romper las moléculas de almidón y provocan una consistencia pegajosa, poco atractiva para el paladar.

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Cómo cocinar puré de papas cremoso, paso a paso

De acuerdo con el procedimiento difundido por Bon Appétit, el proceso se inicia pelando las papas y cortándolas en trozos parejos para asegurar una cocción uniforme. Las papas se hierven en agua con sal hasta que una cuchilla atraviese sin resistencia cada pedazo. A continuación, se escurren por completo para eliminar el exceso de humedad.

El proceso cuidadoso desde la cocción hasta la incorporación de ingredientes es determinante para alcanzar una textura uniforme y cremosa (Foto: Captura)

El siguiente paso, según BBC Good Food, es pasar las papas por un prensapuré o tamiz mientras aún están calientes. Agregar la manteca en trozos pequeños y mezclar rápidamente ayuda a que se funda e impregne la papa de manera homogénea. Cuando la manteca se ha absorbido por completo, se añade la crema previamente calentada, poco a poco y mezclando con energía. Esta técnica favorece la integración de la grasa y el almidón, lo que permite obtener una mezcla suave y sin grumos.

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De acuerdo con Bon Appétit, “la temperatura de la manteca y la crema es crucial; si ambos ingredientes están fríos, el puré perderá cremosidad y formará grumos”. Además, se aconseja ajustar la cantidad de sal y pimienta solo al final, para evitar que la mezcla absorba demasiada humedad y se vuelva líquida.

El toque de la nuez moscada para el puré de papas

Una pizca de nuez moscada potencia el sabor del puré y añade un matiz aromático que distingue este plato tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez conseguido el punto óptimo de cremosidad, varios chefs internacionales recomiendan añadir una pizca de nuez moscada recién rallada. De acuerdo con BBC Good Food, “la nuez moscada realza el sabor de la papa y aporta un aroma cálido y sutil, sin enmascarar el perfil principal del plato”. Este condimento, aunque tradicional en la gastronomía europea, se ha integrado en recetas modernas por su capacidad para equilibrar la riqueza de la manteca y la crema.

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Bon Appétit destacó que solo se necesita una pequeña cantidad, ya que la nuez moscada posee un sabor intenso. Un toque final de este ingrediente convierte un puré de papas clásico en un acompañamiento sofisticado, ideal tanto para platos de carne como de vegetales.

El truco para un puré de papas más cremoso depende de la elección de las papas, el orden de incorporación de la manteca y la crema, y el uso moderado de nuez moscada. Las recomendaciones de BBC Good Food y Bon Appétit han influido en cocineros aficionados y profesionales, quienes buscan ofrecer un plato tradicional con una textura y sabor superiores.

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