Tendencias

El truco para lograr un puré de papas más cremoso

Una técnica poco conocida puede cambiar la textura habitual de la preparación y convertirla en un acompañamiento mucho más suave

Guardar
Google icon
Vista superior de un tazón de puré de coliflor cremoso, rociado con aceite de oliva, pimentón y cebollino picado, junto a una rama de tomillo.
Un simple ajuste en la preparación transforma el clásico puré de papas en un acompañamiento de textura suave y sabor delicado, ideal para cualquier mesa familiar o gastronómica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de la textura perfecta en el puré de papas suele dividir a amantes de la cocina y chefs profesionales. Un simple truco permite obtener una preparación más cremosa y uniforme. Esta técnica, que ha ganado popularidad en las cocinas de Francia y Estados Unidos, transforma un plato tradicional en una experiencia más suave y delicada.

Cuál es el truco para lograr un puré de papas más cremoso

El secreto, de acuerdo con expertos citados por BBC Good Food, radica en el tipo de papa y la incorporación progresiva de productos grasos, en especial manteca y crema. El uso de papas harinosas, como la variedad Russet o Yukon Gold, favorece una textura esponjosa que absorbe mejor la manteca y la crema.

PUBLICIDAD

Según Bon Appétit, la clave está en añadir la manteca primero, cuando las papas aún están calientes, y solo después incorporar la crema caliente en pequeñas cantidades, mezclando vigorosamente entre cada adición. Este método permite que el almidón de la papa se recubra mejor, logrando una textura sedosa y evitando que el puré se vuelva gomoso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La clave está en el tipo de papa y el orden en que se agregan la manteca y la crema, logrando una mezcla homogénea y sedosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

BBC Good Food detalló que “incorporar la manteca antes que cualquier líquido es fundamental para conseguir una emulsión estable y una textura cremosa”. Además, se recomienda evitar el uso de procesadoras o licuadoras, ya que estas herramientas tienden a romper las moléculas de almidón y provocan una consistencia pegajosa, poco atractiva para el paladar.

PUBLICIDAD

Cómo cocinar puré de papas cremoso, paso a paso

De acuerdo con el procedimiento difundido por Bon Appétit, el proceso se inicia pelando las papas y cortándolas en trozos parejos para asegurar una cocción uniforme. Las papas se hierven en agua con sal hasta que una cuchilla atraviese sin resistencia cada pedazo. A continuación, se escurren por completo para eliminar el exceso de humedad.

Día Nacional de la Papa.
El proceso cuidadoso desde la cocción hasta la incorporación de ingredientes es determinante para alcanzar una textura uniforme y cremosa (Foto: Captura)

El siguiente paso, según BBC Good Food, es pasar las papas por un prensapuré o tamiz mientras aún están calientes. Agregar la manteca en trozos pequeños y mezclar rápidamente ayuda a que se funda e impregne la papa de manera homogénea. Cuando la manteca se ha absorbido por completo, se añade la crema previamente calentada, poco a poco y mezclando con energía. Esta técnica favorece la integración de la grasa y el almidón, lo que permite obtener una mezcla suave y sin grumos.

De acuerdo con Bon Appétit, “la temperatura de la manteca y la crema es crucial; si ambos ingredientes están fríos, el puré perderá cremosidad y formará grumos”. Además, se aconseja ajustar la cantidad de sal y pimienta solo al final, para evitar que la mezcla absorba demasiada humedad y se vuelva líquida.

El toque de la nuez moscada para el puré de papas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una pizca de nuez moscada potencia el sabor del puré y añade un matiz aromático que distingue este plato tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez conseguido el punto óptimo de cremosidad, varios chefs internacionales recomiendan añadir una pizca de nuez moscada recién rallada. De acuerdo con BBC Good Food, “la nuez moscada realza el sabor de la papa y aporta un aroma cálido y sutil, sin enmascarar el perfil principal del plato”. Este condimento, aunque tradicional en la gastronomía europea, se ha integrado en recetas modernas por su capacidad para equilibrar la riqueza de la manteca y la crema.

Bon Appétit destacó que solo se necesita una pequeña cantidad, ya que la nuez moscada posee un sabor intenso. Un toque final de este ingrediente convierte un puré de papas clásico en un acompañamiento sofisticado, ideal tanto para platos de carne como de vegetales.

El truco para un puré de papas más cremoso depende de la elección de las papas, el orden de incorporación de la manteca y la crema, y el uso moderado de nuez moscada. Las recomendaciones de BBC Good Food y Bon Appétit han influido en cocineros aficionados y profesionales, quienes buscan ofrecer un plato tradicional con una textura y sabor superiores.

Temas Relacionados

Tips de cocinaGastronomíaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rutina de entrenamiento abdominal: 4 ejercicios imprescindibles para fortalecer el core y prevenir lesiones

Especialistas en fisioterapia consultados por GQ seleccionaron una serie de movimientos para realizar en el gimnasio, orientados a mejorar la estabilidad corporal y el rendimiento físico

Rutina de entrenamiento abdominal: 4 ejercicios imprescindibles para fortalecer el core y prevenir lesiones

La razón por la que la hidratación no basta para detener el frizz

Una especialista en el método molecular explica que la porosidad, la cutícula y el intercambio de agua con el ambiente determinan la reacción de cada fibra

La razón por la que la hidratación no basta para detener el frizz

Uno de cada cuatro adolescentes participó en retos virales: advierten por los riesgos físicos y mentales

La dinámica de grabarse, compartir y esperar imitaciones se expande en redes sociales. Un estudio liderado por la Universidad Austral advierte que si bien algunos resultan inofensivos, otros afectan la salud y ponen en peligro a los menores

Uno de cada cuatro adolescentes participó en retos virales: advierten por los riesgos físicos y mentales

El lujo se vuelve performance: cómo el vestuario de Harry Styles revoluciona la moda pop

En su última gira, el cantante británico llevó al escenario una secuencia de atuendos pensados como parte del relato del concierto: sastrería de corte amplio, seda en colores intensos y guiños retro

El lujo se vuelve performance: cómo el vestuario de Harry Styles revoluciona la moda pop

Escoliosis en niños: a qué señales deben estar atentos los padres para detectarla de manera temprana

Se trata de una deformación de la columna de origen genético que afecta al 4% de los chicos y puede empeorar durante el crecimiento. Especialistas explicaron qué cambios en la postura deben alertar y por qué un diagnóstico temprano puede evitar tratamientos más complejos

Escoliosis en niños: a qué señales deben estar atentos los padres para detectarla de manera temprana

DEPORTES

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber - Clone - Clone

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber - Clone - Clone

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber - Clone

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 25 de junio, partidos, resultados y la definición de los grupos

Venus Williams descarta el retiro: “Tengo exactamente la misma potencia que antes, los límites están en la mente”

TELESHOW

Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

Quién son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada de esta semana

Jorgelina Aruzzi recordó su primer trabajo como repositora de un supermercado antes ser actriz: “Me despidieron al mes”

La fuerte caída de Yanina Zilli en plena gala de Gran Hermano: tuvo que ser atendida por los médicos tras el golpe

La angustia de Camilota al ser eliminada de Cuestión de Peso en un delicado momento familiar: “No estoy bien”

INFOBAE AMÉRICA

América Latina se tiñe de azul

América Latina se tiñe de azul

Bajo la sombra de la guerra: la continua erosión de la clase media iraní

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Líderes mundiales ofrecieron ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos

Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional