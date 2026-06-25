Según informe del Centro de Investigaciones el índice de denuncias de delitos cae 5.56% en Guatemala y marca su nivel más bajo desde 2020

Un gráfico del CIEN muestra que el Índice de Denuncias de Delitos en Guatemala bajó a 70,75 puntos en mayo de 2026, su nivel más bajo desde enero de 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala registró en mayo de 2026 una caída de 5,56% en el Índice de Denuncias de Delitos, su descenso mensual más pronunciado de los últimos meses, con un nivel de 70,75 puntos que lo dejó en su piso más bajo desde enero de 2020.

Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que elabora el indicador con datos de la Policía Nacional Civil y de la plataforma PLADEIC del Ministerio de Gobernación, la baja respondió sobre todo al retroceso de los delitos contra las personas y consolidó una tendencia descendente que se arrastra desde principios de 2024.

El índice quedó casi 30 puntos por debajo de la base 100 fijada para enero de 2020. La serie histórica muestra que el IDD estaba por encima de 91 a comienzos de 2024, inició entonces un descenso gradual, aceleró la caída en 2025 y mantuvo esa trayectoria durante los primeros cinco meses de 2026.

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El boletín mensual del centro técnico desagrega ese resultado en dos componentes: el Subíndice de Delitos contra las Personas bajó 9,33 puntos y el de Delitos contra la Propiedad retrocedió 1,63 puntos. David Casasola, investigador del CIEN y encargado del índice, dijo que “para mayo de 2026 el IDD disminuyó 5.56%, impulsado por una reducción de 9.33% en el subíndice de denuncias de delitos contra las personas”.

El descenso del índice convivió con el mayor total mensual de homicidios de 2026

El delito con más peso dentro del subíndice de personas cerró mayo con 297 homicidios, un promedio de 9,58 muertes violentas por día. La cifra superó el ritmo de abril, cuando el promedio diario fue de 8,63, pero quedó por debajo de los 305 casos reportados en mayo de 2025.

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Casasola precisó que “en mayo de 2026 se registraron ocho homicidios menos que en mayo de 2025 y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se redujo a 16.21. Sin embargo, la cifra mensual total de homicidios registrados (297) es la más alta de todo el año 2026”. La tasa interanual se ubicó en 16,2 por cada 100.000 habitantes.

El investigador añadió que “el 12% de las víctimas de homicidio fueron mujeres (35) y el 60% de todas las víctimas tenía entre 18 y 35 años”. También señaló que “en el departamento de Guatemala sucedieron cuatro de cada diez homicidios a nivel nacional y el municipio de Guatemala, si bien registra menos homicidios de enero a mayo 2026 comparado con enero a mayo 2025, registra el 17% del total de homicidios nacional. Tan sólo cinco zonas del municipio (Zonas 18, 6, 7, 1 y 12) agrupan seis de cada 10 homicidios a nivel municipal”.

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Un gráfico de línea roja señala la caída del Índice CIEN a 70,75 puntos en mayo de 2026, desde una base de 100 en enero de 2020, que marca una tendencia descendente continua hasta 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones siguieron una dirección distinta. En mayo sumaron 367 casos, equivalentes a 11,84 por día, por encima de los 357 registrados en el mismo mes del año anterior, con una tasa interanual de 21,24 por cada 100.000 habitantes.

Los secuestros llegaron a cero denuncias, frente a cuatro casos en mayo de 2025. Las violaciones totalizaron 20 denuncias, por encima de las 10 de abril y de las 17 del mismo mes del año pasado, con una tasa interanual de 0,91 por cada 100.000 habitantes.

Las extorsiones completaron 10 meses consecutivos de baja

En el frente patrimonial, el dato de mayor peso volvió a ser el de las extorsiones. El CIEN reportó 1.366 denuncias en mayo, un promedio de 44,06 casos diarios, por debajo de las 46,37 diarias de abril y muy lejos de las 2.717 registradas en mayo de 2025.

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La tasa interanual de este delito cayó a 118,1 por cada 100.000 habitantes y acumuló su décimo mes consecutivo a la baja desde el pico de mediados de 2025, cuando había superado los 150 puntos. Casasola explicó que “en mayo de 2026 se denunciaron 1,366 extorsiones, y la tasa interanual se redujo a 118.08 denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes. En comparación, la tasa interanual para mayo 2025 había sido 150.62”.

El mismo investigador agregó que “42% de las denuncias por extorsión suceden en 10 municipios y el municipio de Guatemala reúne dos de cada 10 denuncias”. Esa reducción sostenida es la que empuja hacia abajo el subíndice de delitos contra la propiedad, aunque los otros indicadores del componente mostraron resultados mixtos.

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El robo de vehículos fue el único delito patrimonial con tendencia al alza en mayo. Se denunciaron 124 casos, frente a 119 en mayo de 2025, con un promedio de cuatro por día y una tasa interanual de 8,82 por cada 100.000 habitantes.

El robo de motocicletas, en cambio, sumó 389 denuncias, equivalentes a 12,55 diarias, por debajo de las 412 del mismo mes del año anterior. Su tasa interanual fue de 24,44 por cada 100.000 habitantes.

El robo a viviendas cerró mayo con 25 denuncias, menos que las 48 de abril y que las 31 de mayo de 2025, con una tasa de 2,30 por cada 100.000 habitantes. El robo de furgones con mercadería terminó el mes con cero denuncias y redujo levemente la tasa interanual a 0,07.

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El índice se calcula con nueve delitos y puede ser ajustado en reportes posteriores

El IDD se construye a partir de nueve delitos agrupados en dos subíndices: extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas, de furgones, de viviendas, homicidios, lesiones, violaciones y secuestros. Para su elaboración se usa la media geométrica de las tasas interanuales por cada 100.000 habitantes, con proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística basadas en el censo de 2018.

Los datos provienen de la Policía Nacional Civil y de PLADEIC. El propio boletín advierte que están sujetos a actualizaciones posteriores, por lo que los valores reportados en ediciones anteriores pueden modificarse.

La presentación mensual del índice fue realizada por el CIEN, como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers. En esa misma actividad también se expuso el tema del mes: El Derecho a Manifestar no Implica Bloquear.

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