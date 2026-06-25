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Receta de papas españolas con queso cheddar, rápida y fácil

El aroma dorado y el queso fundido despiertan ganas de picar algo rico y compartir, en ese momento en que la mesa se llena de charlas y risas espontáneas

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Mesa de madera con manos de personas comiendo, plato grande de papas fritas con queso cheddar, aceitunas, alcachofas, jamón, chorizo, queso en cubos, pan, copas de vino tinto, botella de cerveza.
Presentación simple y tentadora, ideal para compartir con amigos.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién puede resistirse a unas papas doradas, crocantes por fuera y tiernas por dentro, cubiertas con un baño generoso de queso cheddar fundido? Este clásico de bodegón y cervecería argentina es una invitación directa al disfrute, especialmente cuando necesitamos una solución rápida y sabrosa para compartir.

Las papas españolas con queso cheddar suelen ser protagonistas en reuniones informales, picadas o como guarnición potente para carnes. En Argentina, se piden mucho en bares, pero también son facilísimas de hacer en casa: ideales para improvisar un tapeo o acompañar una comida sencilla con un toque de lujo fundente.

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Receta de papas españolas con queso cheddar

Las papas españolas con queso cheddar son rodajas de papa fritas hasta quedar doradas, servidas bien calientes y cubiertas por una salsa de cheddar fundido, a veces realzada con un toque de crema o leche para lograr esa textura suave y tentadora.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Papas enteras, peladas y en rodajas, queso cheddar en bloque, rebanadas y rallado, un tazón de crema, botella de aceite, salero, molinillo de pimienta, cuencos de pimentón y perejil picado.
El detalle final: un toque de perejil y pimentón para sumar color y sabor.. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 5 papas medianas
  • 200 gr de queso cheddar en fetas o rallado
  • 100 ml de crema de leche
  • 500 ml de aceite de girasol (para freír)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
  • 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer papas españolas con queso cheddar, paso a paso

  1. Lavar y pelar las papas. Cortar en rodajas de 0,5 cm de espesor para lograr buena cocción y crocancia.
  2. Secar las rodajas con papel de cocina para evitar salpicaduras al freír.
  3. Calentar el aceite en una sartén profunda a 170-180 °C. Es clave no sobrecargar la sartén para que las papas queden bien doradas.
  4. Freír las papas en tandas hasta que estén doradas y tiernas por dentro (aprox. 6-8 minutos por tanda). Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
  5. Mientras tanto, calentar la crema de leche en una ollita a fuego bajo. Agregar el queso cheddar y revolver hasta que se funda y la salsa quede lisa.
  6. Salpimentar las papas fritas, disponer en una fuente y bañar de inmediato con la salsa de cheddar.
  7. Espolvorear con pimentón y perejil si se desea, y servir caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como picada o guarnición.

Papas fritas en cubos sobre un plato blanco, cubiertas con salsa de queso amarillo, cebolleta verde picada y espolvoreadas con pimentón rojo.
Bocado irresistible, perfecto para picadas rápidas o acompañar una comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420
  • Grasas: 26 gr
  • Carbohidratos: 38 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 2 días, en recipiente hermético. Para el freezer no se recomienda, ya que las papas fritas pierden textura. Recalentar en horno para devolver crocancia.

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