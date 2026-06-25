Receta de salmón al horno con verduras, rápida y fácil

Hay algo en el aroma de un buen salmón al horno que transforma cualquier cocina en un refugio cálido. El dorado del salmón y el perfume de las verduras asadas evocan reuniones familiares o cenas rápidas, llenas de color y sabor.
El salmón se ganó un lugar en la mesa argentina gracias a su versatilidad y a la influencia patagónica, donde el pescado fresco abunda en ríos y lagos. Prepararlo al horno junto con verduras de estación permite aprovechar al máximo sus cualidades: la carne queda tierna, jugosa, y los vegetales absorben los jugos y el perfume del pescado, creando una combinación irresistible.
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Este plato suele aparecer en cenas de semana, cuando se busca algo nutritivo y rápido, pero también es una elección elegante para recibir invitados sin complicarse. La clave está en la frescura del salmón y en el corte parejo de los vegetales, lo que asegura una cocción pareja y una presentación colorida. En cualquier rincón del país, ya sea en una casa frente al lago en Bariloche o en un departamento en el microcentro, el salmón al horno con verduras invita a disfrutar de lo mejor de la cocina simple y de estación.
Se disfruta especialmente en noches frescas, acompañado de un buen pan casero o una copa de vino blanco. Es una receta habitual tanto en casas de la Patagonia —donde el salmón es rey— como en cualquier hogar donde se aprecie lo simple y fresco.
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Receta de salmón al horno con verduras
El salmón al horno con verduras es un plato donde los lomos de salmón fresco se cocinan junto a una mezcla de vegetales cortados en bastones o trozos, todo en una sola asadera. Basta condimentar, rociar con aceite de oliva y llevar al horno: rápido, fácil y sin complicaciones.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 lomos de salmón fresco (aprox. 180-200 gr cada uno)
- 1 zanahoria
- 1 zucchini
- 1 morrón rojo
- 1 cebolla
- 200 gr de papas
- 1 limón
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta negra a gusto
- 1 cucharadita de orégano seco (opcional)
- 1 ramita de perejil fresco
Cómo hacer salmón al horno con verduras, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C (fuerte).
- Lavar y cortar la zanahoria, el zucchini, el morrón, la cebolla y las papas en bastones o trozos parejos.
- Disponer las verduras en una asadera, rociar con 2 cucharadas de aceite de oliva, salpimentar y sumar el orégano.
- Llevar las verduras al horno durante 15 minutos para que comiencen a dorarse.
- Retirar la asadera, abrir un espacio en el centro y colocar los lomos de salmón con la piel hacia abajo.
- Rociar el salmón con el jugo de medio limón y el resto del aceite de oliva. Salpimentar.
- Volver al horno y cocinar 10 minutos más, hasta que el salmón esté apenas opaco al centro. No sobrecocinar para que quede jugoso.
- Servir caliente, decorando con perejil fresco picado y rodajas de limón.
Consejos importantes:
- El horno debe estar bien caliente antes de poner el pescado.
- Las verduras deben estar cortadas parejas para una cocción uniforme.
- El salmón se cocina rápido: controlar el punto para que no se pase.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350
- Grasas: 17 g
- Carbohidratos: 25 g
- Proteínas: 28 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. En freezer, solo el salmón (sin las verduras) hasta 1 mes. Para recalentar, usar horno suave o microondas, evitando que el pescado se seque.
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