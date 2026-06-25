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Receta de salmón al horno con verduras, rápida y fácil

El secreto está en sumar los lomos después de un primer dorado de los vegetales y vigilar el punto final, para conseguir una textura tierna con una guarnición pareja, colorida y llena de sabor

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Un lomo de salmón con hierbas sobre tabla de madera. Lo rodean espárragos, pimientos, cebolla morada, tomates cherry partidos y medio limón.
Inspirado en una mesa en el sur argentino, este plato aprovecha productos frescos, aceite de oliva y limón para ofrecer una opción elegante, cálida y fácil de preparar en cualquier hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma de un buen salmón al horno que transforma cualquier cocina en un refugio cálido. El dorado del salmón y el perfume de las verduras asadas evocan reuniones familiares o cenas rápidas, llenas de color y sabor.

El salmón se ganó un lugar en la mesa argentina gracias a su versatilidad y a la influencia patagónica, donde el pescado fresco abunda en ríos y lagos. Prepararlo al horno junto con verduras de estación permite aprovechar al máximo sus cualidades: la carne queda tierna, jugosa, y los vegetales absorben los jugos y el perfume del pescado, creando una combinación irresistible.

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Este plato suele aparecer en cenas de semana, cuando se busca algo nutritivo y rápido, pero también es una elección elegante para recibir invitados sin complicarse. La clave está en la frescura del salmón y en el corte parejo de los vegetales, lo que asegura una cocción pareja y una presentación colorida. En cualquier rincón del país, ya sea en una casa frente al lago en Bariloche o en un departamento en el microcentro, el salmón al horno con verduras invita a disfrutar de lo mejor de la cocina simple y de estación.

Se disfruta especialmente en noches frescas, acompañado de un buen pan casero o una copa de vino blanco. Es una receta habitual tanto en casas de la Patagonia —donde el salmón es rey— como en cualquier hogar donde se aprecie lo simple y fresco.

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Receta de salmón al horno con verduras

El salmón al horno con verduras es un plato donde los lomos de salmón fresco se cocinan junto a una mezcla de vegetales cortados en bastones o trozos, todo en una sola asadera. Basta condimentar, rociar con aceite de oliva y llevar al horno: rápido, fácil y sin complicaciones.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos
Una bandeja de horno contiene cuatro lomos de salmón rosado, zanahorias anaranjadas, patatas amarillentas, cebollas blancas, tomates cherry rojos y espárragos verdes.
Con una sola asadera, esta receta combina lomos jugosos y vegetales de estación para lograr una comida nutritiva, simple y rendidora para dos personas, ideal tanto para días de semana como para recibir invitados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 2 lomos de salmón fresco (aprox. 180-200 gr cada uno)
  2. 1 zanahoria
  3. 1 zucchini
  4. 1 morrón rojo
  5. 1 cebolla
  6. 200 gr de papas
  7. 1 limón
  8. 4 cucharadas de aceite de oliva
  9. Sal y pimienta negra a gusto
  10. 1 cucharadita de orégano seco (opcional)
  11. 1 ramita de perejil fresco

Cómo hacer salmón al horno con verduras, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C (fuerte).
  2. Lavar y cortar la zanahoria, el zucchini, el morrón, la cebolla y las papas en bastones o trozos parejos.
  3. Disponer las verduras en una asadera, rociar con 2 cucharadas de aceite de oliva, salpimentar y sumar el orégano.
  4. Llevar las verduras al horno durante 15 minutos para que comiencen a dorarse.
  5. Retirar la asadera, abrir un espacio en el centro y colocar los lomos de salmón con la piel hacia abajo.
  6. Rociar el salmón con el jugo de medio limón y el resto del aceite de oliva. Salpimentar.
  7. Volver al horno y cocinar 10 minutos más, hasta que el salmón esté apenas opaco al centro. No sobrecocinar para que quede jugoso.
  8. Servir caliente, decorando con perejil fresco picado y rodajas de limón.

Consejos importantes:

  • El horno debe estar bien caliente antes de poner el pescado.
  • Las verduras deben estar cortadas parejas para una cocción uniforme.
  • El salmón se cocina rápido: controlar el punto para que no se pase.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350
  • Grasas: 17 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. En freezer, solo el salmón (sin las verduras) hasta 1 mes. Para recalentar, usar horno suave o microondas, evitando que el pescado se seque.

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