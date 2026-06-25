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Receta de wrap de atún, yogur griego y palta, rápida y fácil

Una opción fresca y cremosa para resolver el almuerzo o la cena con ingredientes simples, buena saciedad y un armado práctico que también funciona muy bien en viandas o picnics

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Dos wraps rellenos de lechuga, atún, palta y salsa blanca sobre un plato, junto a un bol con salsa beige y un vaso de agua en una mesa de madera.
El wrap se presenta como una opción práctica para almuerzos o cenas express en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un wrap puede ser mucho más que una comida rápida: es frescura en cada bocado, ideal para los días en que el tiempo apremia pero el antojo de algo sabroso no se negocia. En Argentina, el atún en lata, la palta y el yogur griego se convirtieron en aliados perfectos para armar almuerzos o cenas express, especialmente cuando se buscan opciones livianas.

Este tipo de recetas suelen aparecer en viandas de oficina, picnics o meriendas resolutivas. No hay tradición que lo ate, pero sí practicidad y sabor. La mezcla de ingredientes frescos y la textura cremosa hacen que este wrap de atún, yogur griego y palta sea un infaltable en la mesa de quienes buscan comer rico y sano sin perder tiempo.

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La combinación de los ingredientes responde a una tendencia de cocina funcional que prioriza la incorporación de proteínas magras, grasas saludables y lácteos fermentados en las comidas cotidianas. Esta preparación integra ingredientes disponibles todo el año en el mercado argentino, adaptándose tanto a rutinas laborales como a contextos de alimentación equilibrada. El perfil nutricional del plato permite su inclusión en planes alimentarios que buscan aportar saciedad y nutrientes esenciales sin recurrir a preparaciones complejas ni ingredientes ultraprocesados.

Receta de wrap de atún, yogur griego y palta

El wrap de atún, yogur griego y palta es una preparación rápida que combina atún escurrido, cubos de palta madura y yogur griego natural, todo envuelto en una tortilla de trigo. Resulta fresco, cremoso y muy fácil de armar, ideal para cualquier momento del día.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos.

  • Preparación: 8 minutos.
  • Armado: 2 minutos.

Ingredientes

  • 2 tortillas de trigo (wraps)
  • 1 lata de atún en aceite o al agua (170 g), escurrido
  • 1 palta mediana
  • 3 cucharadas de yogur griego natural
  • 1/2 limón (jugo)
  • 1/4 de cebolla morada (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Hojas de lechuga o rúcula (opcional)
Tortillas de trigo, atún, palta en cubos, cebolla morada, rúcula, yogur griego, medio limón, salero, pimentero, vaso con agua y cubiertos en una mesa de madera.
La preparación combina ingredientes frescos con una textura cremosa para una comida liviana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer wrap de atún, yogur griego y palta, paso a paso

  1. En un bol, colocar el atún escurrido y desmenuzarlo con un tenedor.
  2. Cortar la palta en cubos y agregarla al bol. Rociar con jugo de limón para evitar que se oxide.
  3. Agregar el yogur griego y mezclar suavemente hasta integrar. Incorporar la cebolla picada si se desea un toque más fresco.
  4. Salpimentar la mezcla a gusto.
  5. Sobre cada tortilla, colocar una base de hojas verdes (lechuga o rúcula). Distribuir la mezcla de atún, palta y yogur.
  6. Enrollar el wrap ajustando bien para que no se desarme.
  7. Cortar al medio en diagonal para una presentación más vistosa. Consejo: Si el wrap se va a transportar, envolver en film para que conserve su forma y frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes, su cantidad y el paso a paso deja como resultado una receta que rinde 2 wraps (2 porciones generosas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 19 g
  • Proteínas: 17 g

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación, el paso a paso y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 día, bien envuelto en film o en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que la palta cambia de textura y sabor.

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