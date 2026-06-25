Pharrell Williams convirtió la pasarela de Louis Vuitton en una playa en medio de París

La colección masculina primavera-verano 2027 mezcló sastrería clásica con prendas inspiradas en el surf y el skatewear, con accesorios marcados por el monograma LV (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En pleno verano europeo, Louis Vuitton desafió el calor sofocante de París y sorprendió al mundo de la moda con una escena inesperada: Pharrell Williams transformó la pasarela de la maison en una auténtica playa.

Bajo una ola gigante y sobre arena real, la marca presentó su colección masculina primavera-verano 2027, fusionando el espíritu del surf, la cultura urbana y el lujo contemporáneo.

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El desfile, celebrado en la capital francesa durante una de las olas de calor más intensas del año, se convirtió en una experiencia inmersiva que marcó la apertura oficial de la Semana de la Moda masculina.

En plena ola de calor, con temperaturas por encima de 39 grados, el show sumó una orquesta sinfónica y un coro góspel para reforzar el homenaje al océano (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La tarde en París superó los 39 grados, pero el ambiente se impregnó de brisa marina gracias a la apuesta escenográfica de Louis Vuitton, que se llevó a cabo en la Grande Pelouse (el gran jardín central), justo frente a la Maison Internationale de la Cité Internationale Universitaire de París.

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Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina desde 2023, ideó un entorno donde los modelos desfilaron sobre arena auténtica, bajo la sombra de una estructura que simulaba una ola en movimiento. La experiencia incluyó una orquesta sinfónica y un coro góspel, reforzando el homenaje al océano y al surf, elementos centrales de la propuesta.

La maison aseguró que el agua del decorado funcionó en circuito cerrado y que la arena se reutilizará, como parte de su estrategia Regeneration 2030 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La casa francesa explicó que tanto el agua empleada para el decorado como la arena serán reutilizadas, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. La iniciativa forma parte de la estrategia Regeneration 2030 de la firma, que abarca acciones de restauración de arrecifes de coral en la Polinesia Francesa.

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El homenaje personal de Pharrell Williams

La conexión entre el mar y la moda no fue casual. Pharrell Williams, originario de Virginia Beach, trasladó sus raíces a la pasarela parisina. La marca difundió un mensaje previo al evento: “Cuando surfeas, te vuelves agua, aunque sea solo por un momento”. Esta premisa definió tanto la ambientación como el espíritu de la colección.

La paleta cromática se apoyó en azules profundos, aguamarinas, turquesas, verdes, grises y tonos arena, con una estética vinculada al paisaje marino (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Williams fusionó la sastrería tradicional con el universo deportivo. Trajes perfectamente confeccionados convivieron con prendas inspiradas en el surf y el skatewear: shorts, chaquetas ligeras, denim desgastado y accesorios de playa.

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Los modelos desfilaron con tablas de surf y skates adornados con el monograma LV, símbolo reconocible de la maison. Entre los detalles, aparecieron caracolas cosidas en prendas, un guiño directo al océano.

Los materiales mezclaron tejidos técnicos, cuero, denim y telas de sastrería; varios acabados mostraron un efecto “envejecido” que remite al desgaste del aire libre (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La paleta cromática evocó paisajes marinos: azules profundos, aguamarinas, turquesas, verdes, grises y tonos arena. Los materiales mezclaron tejidos técnicos, cuero, denim y telas propias de la sastrería. Muchos acabados mostraron un aspecto “envejecido”, evocando el desgaste natural de la vida al aire libre y las jornadas junto al mar.

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El desfile incorporó objetos emblemáticos de la maison, como baúles pintados a mano o iluminados desde el interior, además de tablas de surf y skates decorados con el monograma (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El desfile incluyó baúles, un clásico de Louis Vuitton, algunos pintados a mano y otros iluminados desde el interior. Entre los accesorios más destacados, la invitación al evento llegó acompañada de una gorra de cuero color arena, pensada para hacer frente a las altas temperaturas.

El impacto medioambiental de la puesta en escena ocupó un lugar central (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El impacto medioambiental de la puesta en escena ocupó un lugar central. La maison implementó un sistema de circuito cerrado para el agua utilizada y destinó la arena a canchas de beach vóley en París, una decisión que refuerza su compromiso con la sostenibilidad. Esta política se enmarca en los esfuerzos globales de la marca por reducir su huella ecológica en la industria del lujo.

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La presencia de celebridades y referentes de la moda contribuyó a que la presentación se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la temporada (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El evento congregó a numerosas figuras internacionales, entre ellas la cantante Missy Elliott, el actor Jeremy Allen White y el rapero Future. La presencia de celebridades y referentes de la moda contribuyó a que la presentación se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la temporada.

París, epicentro del surf y la moda masculina

La Semana de la Moda masculina de París incluyó cerca de 70 firmas en su calendario oficial. El desfile de Louis Vuitton cerró la primera jornada y se destacó por su originalidad y capacidad para transportar al público a un escenario marítimo en pleno centro urbano. Otras casas, como Études Studio y Auralee, también presentaron sus colecciones, aunque Louis Vuitton logró un enorme impacto visual y conceptual.

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Las condiciones meteorológicas extremas llevaron a los organizadores a ajustar horarios y repartir abanicos y agua entre los asistentes (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Las condiciones meteorológicas extremas llevaron a los organizadores a ajustar horarios y repartir abanicos y agua entre los asistentes. Frente a este contexto, Louis Vuitton apostó por una experiencia multisensorial que unió moda, espectáculo y una reflexión sobre el vínculo entre el ser humano y el mar.

La propuesta de Pharrell Williams demostró que la moda puede trascender las pasarelas y convertirse en un relato visual donde el lujo se encuentra con el deporte y la naturaleza (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La propuesta de Pharrell Williams demostró que la moda puede trascender las pasarelas y convertirse en un relato visual donde el lujo se encuentra con el deporte y la naturaleza. El desfile no solo rindió tributo al surf y la playa, sino que también propuso una visión de la elegancia masculina apta tanto para la ciudad como para el mar.

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