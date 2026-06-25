Tendencias

Pharrell Williams convirtió la pasarela de Louis Vuitton en una playa en medio de París

El director creativo estadounidense presentó una impactante puesta en escena que evocó el mar, con modelos emergiendo de una ola gigante para desfilar sobre arena real, en la apertura de la Semana de la Moda masculina

Guardar
Google icon
La colección masculina primavera-verano 2027 mezcló sastrería clásica con prendas inspiradas en el surf y el skatewear, con accesorios marcados por el monograma LV (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La colección masculina primavera-verano 2027 mezcló sastrería clásica con prendas inspiradas en el surf y el skatewear, con accesorios marcados por el monograma LV (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En pleno verano europeo, Louis Vuitton desafió el calor sofocante de París y sorprendió al mundo de la moda con una escena inesperada: Pharrell Williams transformó la pasarela de la maison en una auténtica playa.

Bajo una ola gigante y sobre arena real, la marca presentó su colección masculina primavera-verano 2027, fusionando el espíritu del surf, la cultura urbana y el lujo contemporáneo.

PUBLICIDAD

El desfile, celebrado en la capital francesa durante una de las olas de calor más intensas del año, se convirtió en una experiencia inmersiva que marcó la apertura oficial de la Semana de la Moda masculina.

En plena ola de calor, con temperaturas por encima de 39 grados, el show sumó una orquesta sinfónica y un coro góspel para reforzar el homenaje al océano (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
En plena ola de calor, con temperaturas por encima de 39 grados, el show sumó una orquesta sinfónica y un coro góspel para reforzar el homenaje al océano (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La tarde en París superó los 39 grados, pero el ambiente se impregnó de brisa marina gracias a la apuesta escenográfica de Louis Vuitton, que se llevó a cabo en la Grande Pelouse (el gran jardín central), justo frente a la Maison Internationale de la Cité Internationale Universitaire de París.

PUBLICIDAD

Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina desde 2023, ideó un entorno donde los modelos desfilaron sobre arena auténtica, bajo la sombra de una estructura que simulaba una ola en movimiento. La experiencia incluyó una orquesta sinfónica y un coro góspel, reforzando el homenaje al océano y al surf, elementos centrales de la propuesta.

La maison aseguró que el agua del decorado funcionó en circuito cerrado y que la arena se reutilizará, como parte de su estrategia Regeneration 2030 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La maison aseguró que el agua del decorado funcionó en circuito cerrado y que la arena se reutilizará, como parte de su estrategia Regeneration 2030 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La casa francesa explicó que tanto el agua empleada para el decorado como la arena serán reutilizadas, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. La iniciativa forma parte de la estrategia Regeneration 2030 de la firma, que abarca acciones de restauración de arrecifes de coral en la Polinesia Francesa.

El homenaje personal de Pharrell Williams

La conexión entre el mar y la moda no fue casual. Pharrell Williams, originario de Virginia Beach, trasladó sus raíces a la pasarela parisina. La marca difundió un mensaje previo al evento: “Cuando surfeas, te vuelves agua, aunque sea solo por un momento”. Esta premisa definió tanto la ambientación como el espíritu de la colección.

La paleta cromática se apoyó en azules profundos, aguamarinas, turquesas, verdes, grises y tonos arena, con una estética vinculada al paisaje marino (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La paleta cromática se apoyó en azules profundos, aguamarinas, turquesas, verdes, grises y tonos arena, con una estética vinculada al paisaje marino (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Williams fusionó la sastrería tradicional con el universo deportivo. Trajes perfectamente confeccionados convivieron con prendas inspiradas en el surf y el skatewear: shorts, chaquetas ligeras, denim desgastado y accesorios de playa.

Los modelos desfilaron con tablas de surf y skates adornados con el monograma LV, símbolo reconocible de la maison. Entre los detalles, aparecieron caracolas cosidas en prendas, un guiño directo al océano.

Los materiales mezclaron tejidos técnicos, cuero, denim y telas de sastrería; varios acabados mostraron un efecto “envejecido” que remite al desgaste del aire libre (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Los materiales mezclaron tejidos técnicos, cuero, denim y telas de sastrería; varios acabados mostraron un efecto “envejecido” que remite al desgaste del aire libre (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La paleta cromática evocó paisajes marinos: azules profundos, aguamarinas, turquesas, verdes, grises y tonos arena. Los materiales mezclaron tejidos técnicos, cuero, denim y telas propias de la sastrería. Muchos acabados mostraron un aspecto “envejecido”, evocando el desgaste natural de la vida al aire libre y las jornadas junto al mar.

El desfile incorporó objetos emblemáticos de la maison, como baúles pintados a mano o iluminados desde el interior, además de tablas de surf y skates decorados con el monograma (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El desfile incorporó objetos emblemáticos de la maison, como baúles pintados a mano o iluminados desde el interior, además de tablas de surf y skates decorados con el monograma (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El desfile incluyó baúles, un clásico de Louis Vuitton, algunos pintados a mano y otros iluminados desde el interior. Entre los accesorios más destacados, la invitación al evento llegó acompañada de una gorra de cuero color arena, pensada para hacer frente a las altas temperaturas.

El impacto medioambiental de la puesta en escena ocupó un lugar central (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El impacto medioambiental de la puesta en escena ocupó un lugar central (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El impacto medioambiental de la puesta en escena ocupó un lugar central. La maison implementó un sistema de circuito cerrado para el agua utilizada y destinó la arena a canchas de beach vóley en París, una decisión que refuerza su compromiso con la sostenibilidad. Esta política se enmarca en los esfuerzos globales de la marca por reducir su huella ecológica en la industria del lujo.

La presencia de celebridades y referentes de la moda contribuyó a que la presentación se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la temporada (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La presencia de celebridades y referentes de la moda contribuyó a que la presentación se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la temporada (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El evento congregó a numerosas figuras internacionales, entre ellas la cantante Missy Elliott, el actor Jeremy Allen White y el rapero Future. La presencia de celebridades y referentes de la moda contribuyó a que la presentación se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la temporada.

París, epicentro del surf y la moda masculina

La Semana de la Moda masculina de París incluyó cerca de 70 firmas en su calendario oficial. El desfile de Louis Vuitton cerró la primera jornada y se destacó por su originalidad y capacidad para transportar al público a un escenario marítimo en pleno centro urbano. Otras casas, como Études Studio y Auralee, también presentaron sus colecciones, aunque Louis Vuitton logró un enorme impacto visual y conceptual.

Las condiciones meteorológicas extremas llevaron a los organizadores a ajustar horarios y repartir abanicos y agua entre los asistentes (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Las condiciones meteorológicas extremas llevaron a los organizadores a ajustar horarios y repartir abanicos y agua entre los asistentes (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Las condiciones meteorológicas extremas llevaron a los organizadores a ajustar horarios y repartir abanicos y agua entre los asistentes. Frente a este contexto, Louis Vuitton apostó por una experiencia multisensorial que unió moda, espectáculo y una reflexión sobre el vínculo entre el ser humano y el mar.

La propuesta de Pharrell Williams demostró que la moda puede trascender las pasarelas y convertirse en un relato visual donde el lujo se encuentra con el deporte y la naturaleza (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La propuesta de Pharrell Williams demostró que la moda puede trascender las pasarelas y convertirse en un relato visual donde el lujo se encuentra con el deporte y la naturaleza (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La propuesta de Pharrell Williams demostró que la moda puede trascender las pasarelas y convertirse en un relato visual donde el lujo se encuentra con el deporte y la naturaleza. El desfile no solo rindió tributo al surf y la playa, sino que también propuso una visión de la elegancia masculina apta tanto para la ciudad como para el mar.

Temas Relacionados

Louis VuittonPharrell WilliamsModaParísModa masculinaSemana de la ModaDesfilesPasarelaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Realizan el primer implante en Buenos Aires de una válvula para pacientes nacidos con problemas cardíacos

El procedimiento se hizo por cateterismo en el Hospital Universitario Austral, sin necesidad de reabrir el tórax ni de cirugía a corazón abierto. Según el equipo médico, el 85% de los pacientes —por lo general mayores de 14 años— recibe el alta y vuelve caminando a su casa al día siguiente

Realizan el primer implante en Buenos Aires de una válvula para pacientes nacidos con problemas cardíacos

Las recetas y obsesiones de Anthony Bourdain, el último héroe de la comida callejera

Durante más de 16 años, el chef recorrió el mundo para filmar programas gastronómicos y llevó a la pantalla mercados y mesas compartidas, mientras relataba la soledad, el desarraigo y vínculos difíciles

Las recetas y obsesiones de Anthony Bourdain, el último héroe de la comida callejera

Qué es el uranio empobrecido, el material radiactivo hallado en un centro de reciclaje de Córdoba

Una pieza fue detectada por operarios de una planta mientras manipulaban cartón. Se trata de un metal pesado tóxico que conserva la toxicidad química del uranio, aunque su peligrosidad por radiación es menor

Qué es el uranio empobrecido, el material radiactivo hallado en un centro de reciclaje de Córdoba

De pieza secundaria a centro de atención: la piedra que está elevando el diseño del baño a otro nivel

Mármol dorado, piedra Patagonia y roca volcánica protagonizan los proyectos más admirados del interiorismo actual, donde una sola pieza basta para transformar un espacio cotidiano en algo extraordinario

De pieza secundaria a centro de atención: la piedra que está elevando el diseño del baño a otro nivel

Cinco recomendaciones para practicar yoga en casa

Crear un entorno adecuado y avanzar gradualmente permite aprovechar al máximo los aportes de la disciplina sin poner en riesgo la seguridad muscular ni articular

Cinco recomendaciones para practicar yoga en casa

DEPORTES

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Tri no puede contra los europeos y queda eliminada en el Grupo E

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Tri no puede contra los europeos y queda eliminada en el Grupo E

La lupa sobre el polémica gol con el que Alemania abrió el marcador ante Ecuador: por qué se debió anular

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El cambio radical que impulsan para el Mundial de Clubes 2029: el “guiño” a los europeos

Boca Juniors se mueve en el mercado: anunció a su primer refuerzo y suena un delantero uruguayo que disputa el Mundial

TELESHOW

La abogada de Mauro Icardi confirmó que el futbolista denunciará a Wanda Nara por sus dichos sobre los turcos: “Es gravísimo”

La abogada de Mauro Icardi confirmó que el futbolista denunciará a Wanda Nara por sus dichos sobre los turcos: “Es gravísimo”

El mensaje de Gloria Carrá luego de la denuncia de Cecilia Ce: “Me solidarizo con las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”

Ekaterina Ojeda, de desconocida a aliada de Wanda Nara en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi

El mensaje de Luisana Lopilato para su hijo Noah tras un logro escolar clave: “Siempre voy a estar a tu lado”

El romántico mensaje de Ángela Torres a su novio Marcos Giles por su cumpleaños: “Te merecés el cielo y más”

INFOBAE AMÉRICA

Un equipo internacional logró leer mediante IA un rollo carbonizado de Herculano de casi 2.000 años

Un equipo internacional logró leer mediante IA un rollo carbonizado de Herculano de casi 2.000 años

En fotos: El Salvador envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

Artistas e influencers impulsan campañas de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos en Venezuela

El TSE fija para el 29 de diciembre de 2026 el cierre del registro electoral en El Salvador

39 segundos de terror: Dos dominicanos se encuentran desaparecidos tras los potentes terremotos en Venezuela