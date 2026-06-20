Qué recomiendan los psicólogos para superar una ruptura amorosa

Superar una ruptura puede llevar tiempo y no tiene atajos, según expertos en psicología y un estudio académico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar una ruptura puede tomar tiempo y no tiene atajos, pero expertos en psicología y un estudio académico apuntan a varias vías asociadas con una recuperación emocional más sana. Según GQ, aceptar lo que se siente, extraer aprendizajes y dar sentido a la experiencia puede ayudar, mientras que un análisis reseñado en PubMed identificó factores vinculados con resultados emocionales menos negativos tras la separación.

Según GQ y el estudio reseñado en PubMed, los expertos aconsejan no reprimir las emociones tras una ruptura, sino aceptarlas, ponerlas en contexto y buscar aprendizajes, incluso a partir de los aspectos negativos de la relación.

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La investigación también asoció una mejor recuperación emocional con haber tomado la iniciativa en la ruptura, tener una nueva pareja, el tiempo transcurrido desde la separación y la satisfacción con la red de apoyo social.

No todas las separaciones se viven igual. GQ señala que influyen elementos como la duración de la relación, lo inesperado de la ruptura o los años dedicados a ese vínculo, factores que pueden dificultar el proceso.

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GQ indicó que aceptar lo que se siente tras una ruptura puede favorecer una recuperación emocional más sana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, Susan Krauss Whitbourne, profesora emérita de psicología citada por GQ, planteó que no hay fórmulas mágicas para reducir el dolor. Aun así, el medio indicó que sí existen enfoques respaldados por especialistas que pueden favorecer un cierre emocional más saludable.

Qué recomiendan los expertos para pasar página

La primera recomendación que recoge GQ apunta a no intentar borrar lo ocurrido ni forzar una salida inmediata del malestar. El planteamiento consiste en reconocer las emociones y darles un lugar dentro de la propia historia de la relación.

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El medio añadió que quienes lograron quedarse con aspectos positivos y con aprendizajes de la experiencia atravesaron un mejor proceso. Según ese resumen, esas personas encontraron la felicidad con mayor rapidez que quienes no consiguieron hacer esa lectura.

GQ recomendó no intentar borrar lo ocurrido después de una relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese enfoque no exige recordar la relación como algo enteramente bueno. GQ precisó que también obtuvieron mejores resultados quienes identificaron los aspectos negativos y los reinterpretaron como lecciones sobre lo que no desean repetir en el futuro.

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Whitbourne resumió esa idea en una frase recogida por GQ: “Con el tiempo, logrará cerrar ese capítulo si finalmente comprende cómo su relación la transformó positivamente”. La especialista vinculó así el cierre emocional con la capacidad de integrar lo vivido, en lugar de negarlo.

Qué factores influyen en la recuperación emocional

El estudio reseñado en PubMed abordó la separación como un acontecimiento vital crítico y examinó qué variables podían predecir el ajuste emocional posterior. Para ello analizó 3.734 eventos de separación correspondientes a 2.709 personas de entre 18 y 48 años dentro del Panel de Familias Alemán pairfam.

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Según PubMed, los análisis encontraron vínculos fuertes entre varios factores y resultados emocionales menos negativos tras la ruptura. Entre ellos figuran haber sido la persona que tomó la iniciativa de romper, tener una nueva pareja, el tiempo transcurrido desde la separación y la satisfacción con la red de apoyo social.

Según PubMed, haber tomado la iniciativa de romper se vinculó con resultados emocionales menos negativos tras la separación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también revisó otros posibles predictores. Entre ellos incluyó características sociodemográficas, rasgos de la relación, indicadores de calidad del vínculo, condiciones de la separación y elementos de la situación actual de los participantes, de acuerdo con la base de datos.

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Esos resultados no equivalen a una receta universal ni permiten afirmar que un solo factor garantice una recuperación rápida. Las conclusiones que recoge PubMed hablan de asociaciones y predictores de resultados emocionales menos negativos, no de una relación directa para todos los casos.

Lo que el estudio encontró y lo que no explica del todo

La investigación señaló que la calidad de la relación y la existencia de problemas graves antes de la separación solo influyeron en algunos de los resultados emocionales estudiados. Eso limita el peso explicativo de variables que a menudo se consideran decisivas al hablar de rupturas.

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PubMed también subrayó una diferencia entre emociones. Los factores analizados explicaron peor el sentimiento de culpa que otras respuestas emocionales como el alivio, la ira o la tristeza.

La investigación sobre separación y resultados emocionales distinguió entre el peso de los conflictos previos y la respuesta de cada emoción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio estudio encuadró sus hallazgos en el ajuste emocional a corto plazo tras la separación. Aun así, sostuvo que comprender mejor estos procesos puede ayudar a detectar factores de riesgo de afrontamientos negativos y a orientar estrategias de apoyo más ajustadas.

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La lectura conjunta de GQ y PubMed deja una idea práctica: una ruptura puede seguir doliendo y, al mismo tiempo, aportar claridad sobre lo vivido y sobre lo que cada persona quiere para el futuro. Cuando esa experiencia adquiere sentido dentro de la propia trayectoria, el cierre deja de depender únicamente del paso del tiempo.