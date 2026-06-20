Por qué hombres y mujeres usan el salero por razones completamente distintas, según la ciencia

La sal es un ingrediente esencial en la gastronomía mundial, pero su consumo excesivo representa un riesgo para la salud pública según la OMS - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sal ocupa un lugar esencial en la gastronomía mundial, pero su consumo excesivo representa un riesgo crítico para la salud pública contemporánea. Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, la ingesta diaria no debe superar los cinco gramos —equivalente a una cucharadita de café— para mitigar de forma drástica el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo prematuro e hipertensión arterial crónica.

A pesar de estas estrictas advertencias internacionales, la mayor parte de la población global rebasa sistemáticamente este límite. Este fenómeno está impulsado principalmente por arraigos culturales profundos y, de manera más alarmante, por la omnipresencia del sodio oculto en los productos alimentarios ultraprocesados que dominan los supermercados modernos.

PUBLICIDAD

Un estudio de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, publicado en la prestigiosa revista Frontiers in Public Health, analizó a más de 8.300 adultos mayores de 60 años en Brasil y determinó que el 12,7% de los hombres añade sal extra a sus platos ya servidos, frente al 9,4% de las mujeres. La autora principal de la investigación, Flávia Brita, explica que este comportamiento responde a dinámicas completamente distintas según el género.

En los varones, el hábito se asocia estrechamente a factores sociales determinantes como la soledad, el vivir solo y la falta de una red de apoyo familiar o de una dieta médica estructurada. En las mujeres, el panorama responde más al entorno socioeconómico: residir en áreas urbanas densas o consumir alimentos ultraprocesados duplica la probabilidad de usar el salero, mientras que una dieta rica en frutas y vegetales frescos reduce esta conducta de riesgo hasta en un 81%.

PUBLICIDAD

Las mujeres mayores que residen en áreas urbanas o consumen ultraprocesados duplican la probabilidad de aumentar el consumo de sal diario - Freepik

Este condicionamiento biológico y social se entrelaza de forma directa con la identidad cultural y costumbres culinarias regionales, aspectos ampliamente documentados por la American Heart Association. Por ejemplo, mientras que algunas comunidades asiáticas integran el sodio principalmente durante la ebullición y cocción del arroz, otras culturas occidentales lo incorporan de manera masiva al momento exacto de servir.

Investigaciones publicadas en la revista científica Hypertension respaldan que la exposición temprana a dietas hipersódicas altera los receptores de las papilas gustativas a largo plazo. Esto modifica la percepción del sabor y fija la necesidad química de umbrales de sal cada vez más altos durante la adultez, perpetuando un ciclo difícil de romper de manera individual.

PUBLICIDAD

El impacto de las políticas públicas y los sustitutos del sodio

Más allá de las decisiones y hábitos individuales de los consumidores, la reformulación de la industria alimentaria se posiciona actualmente como la estrategia más costo-efectiva a gran escala. La Organización Panamericana de la Salud señala que la implementación del etiquetado frontal de advertencia mediante octógonos negros ha demostrado ser una herramienta educativa y de control crucial en América Latina.

Al visibilizar el exceso de sodio en los empaques, este sistema no solo empodera al ciudadano común al momento de la compra, sino que ejerce una presión comercial directa sobre las corporaciones multinacionales para que modifiquen sus recetas originales si desean evitar el estigma visual en las góndolas.

PUBLICIDAD

La reducción gradual del sodio y la promoción de dietas frescas, junto con campañas de educación alimentaria, son esenciales para mejorar la salud pública global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la evidencia clínica contemporánea otorga un respaldo definitivo y seguro a la utilización de las sales sustitutas, caracterizadas por contener cloruro de potasio en lugar de cloruro de sodio tradicional.

El histórico estudio SSaSS, publicado por The New England Journal of Medicine, demostró de manera contundente que reemplazar la sal común por alternativas enriquecidas con potasio reduce significativamente la incidencia de eventos cerebrovasculares, los ataques cardíacos y la tasa de mortalidad general. Este hallazgo derribó el histórico mito médico de que el ligero cambio en el sabor del compuesto impedía la adherencia terapéutica a largo plazo por parte del paciente hipertenso.

PUBLICIDAD

Es más, los expertos globales en nutrición coinciden en que el éxito sostenible de estas intervenciones radica en su diseño comunitario y participativo. Los programas de salud pública estatales deben priorizar campañas de educación culinaria orientadas a la rehabilitación del paladar de la población, promoviendo intensivamente el uso de hierbas aromáticas, cítricos y especias naturales.

Mediante esta estrategia de transición sensorial gradual, las sociedades pueden desaprender de forma colectiva la dependencia extrema al cloruro de sodio, logrando resguardar la salud arterial de las futuras generaciones sin sacrificar la aceptación cultural del alimento cotidiano.

PUBLICIDAD