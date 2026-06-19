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Las antigüedades que los expertos comprarían sin dudar y 3 que recomiendan evitar

Decoradores especializados revelaron los criterios que usan para distinguir una inversión con historia real de un objeto que solo sigue una moda pasajera

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Ilustración de una sala de estilo clásico con paredes blancas, piso de parquet, un cuadro abstracto, una escultura amarilla y muebles de madera.
Los expertos priorizan antigüedades con procedencia verificable, estado sólido y calidad artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en decoración y antigüedades han identificado tres tipos de antigüedades que sí justifican una inversión significativa, así como tres objetos en los que no aconsejan gastar de más, de acuerdo con una recopilación reciente de Homes & Gardens.

Elegir adecuadamente al incorporar piezas antiguas permite lograr espacios auténticos y mantener la posibilidad de valorización a largo plazo, evitando gastos en objetos cuya demanda se diluye rápido.

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Antigüedades que sí merecen la inversión

Infografía "Antigüedades: dónde invertir y dónde ahorrar" con un salón de estilo clásico y seis ilustraciones de muebles, arte, tapices y objetos decorativos.
Expertos en decoración y coleccionismo distinguen qué antigüedades son una buena inversión a largo plazo y qué objetos decorativos no justifican un gran gasto para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lauren Sullivan, fundadora de Well x Design y Well Found, afirma que los muebles de almacenaje con buena calidad de fabricación son siempre una apuesta segura. Sullivan explica que piezas como cómodas, vitrinas o estanterías “anclan el ambiente”, y que la excelencia en la construcción “resulta más evidente con los años”. Un mueble sólido, detalla, puede emplearse durante generaciones y adaptarse a casas con estilos diversos.

En el ámbito del arte, Sydney Hale, responsable de Soul Fed Home, subraya el valor de adquirir obras de arte únicas, ya que “el arte bien elegido narra una historia, refleja el gusto personal y cohesiona la decoración como ningún otro elemento”. Recomienda escoger siempre piezas originales, pues su carácter irrepetible otorga identidad a los espacios.

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Con respecto a los textiles históricos, Ambrice Miller, de Relic Interiors, asegura: “Siempre invertiré en tapices antiguos de los siglos XVI al XVIII que estén en buen estado”. Miller menciona tapices flamencos y franceses como ejemplo de piezas que encarnan historia y exclusividad.

Tocador hecho de una mesa de máquina de coser antigua con un espejo redondo moderno y productos de maquillaje. Hay una planta y luz solar entrando por la ventana.
Los ejemplares artesanales raros concentran el valor real dentro del mercado del vidrio antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destaca que estos tejidos, símbolos de riqueza y transformación artística en Europa, pueden mantener su relevancia durante 400 o 500 años gracias al esmero en su conservación, según datos del medio.

Objetos en los que conviene ahorrar

En el extremo opuesto, los especialistas consultados por Homes & Gardens coinciden en que vale la pena ahorrar en los objetos decorativos pequeños y genéricos, como candelabros corrientes, jarrones y piezas fáciles de hallar en cualquier mercado.

Salón con sofá seccional naranja, estantería de madera llena de libros y objetos, un cuadro abstracto azul y verde, y una planta grande en maceta blanca.
Los muebles impulsados por tendencias en redes pierden originalidad cuando se repiten en muchos hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lauren Sullivan sostiene que “los elementos pequeños suelen ser donde se encuentra la mejor relación calidad-precio”, pues no requieren grandes desembolsos para generar impacto visual. Señala que a menudo las piezas más memorables han sido adquisiciones sencillas.

En lo relativo a la cristalería común, Noralen Curl, experta de JustAnswer Fine Art and Antiques Expert, aconseja evitar las compras impulsivas en objetos producidos en masa.

Curl explica que la sobreoferta de cristalería vintage permite encontrar precios favorables con paciencia, y recomienda priorizar ejemplares artesanales poco frecuentes a quienes busquen vidrio antiguo con valor real.

Un ático con cajas abiertas llenas de vinilos, una muñeca de porcelana, relojes, un telescopio dorado y un teléfono antiguo de baquelita, iluminado por un rayo de sol.
Invertir en pocas piezas con historia y carácter evita gastar en objetos cuya demanda se diluye rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los muebles de moda, Miller advierte que estilos muy difundidos en redes sociales, como fibras de tendencia o diseños retro populares, difícilmente retienen su atractivo a largo plazo.

Subraya que si un mismo mueble aparece en muchos hogares, es indicio de que la estética está perdiendo vigencia y conviene esperar una oportunidad mejor antes de invertir. Este fenómeno, impulsado por la homogeneidad visual en línea, reduce la originalidad y estabilidad de precios.

Qué valoran los expertos al invertir en antigüedades

Los criterios de los expertos reflejados por el medio citado giran en torno a la procedencia, estado, calidad de fabricación, autenticidad y relevancia visual.

Comedor y cocina de diseño moderno. Mesa azul claro con jarrón amarillo y flores moradas, sillas rojas, banco verde. Un cuadro grande cuelga en la pared.
Las obras de arte originales aportan identidad y cohesionan la decoración con una narrativa propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sullivan y Miller destacan que los muebles y textiles con historia comprobada suelen elevar su valor con el paso del tiempo, a diferencia de objetos producidos en serie. En el caso del arte, Hale enfatiza que la singularidad y la capacidad de contar una historia personal favorecen la apreciación y el coleccionismo.

Curl añade que la presencia masiva de ciertas piezas, como la cristalería, disminuye sus posibilidades de reventa, a menos que se trate de ejemplares artesanales o especialmente raros.

Miller recuerda que la longevidad y el cuidado de los materiales —por ejemplo, tapices con 500 años de antigüedad— demuestran el nivel de exclusividad y sofisticación inherente a las antigüedades valiosas.

Interior de una sala de estar iluminada por el sol, con suelo de madera, una lámpara de diseño en un estante de madera y cuadros en la pared.
La autenticidad pesa más que la moda al definir una compra valiosa en decoración y coleccionismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autenticidad y la capacidad de transmitir una historia única son, según el equipo de Homes & Gardens, factores determinantes para distinguir una buena inversión en decoración y coleccionismo.

La evaluación no depende solo del estado físico, sino también de la tendencia del objeto, su posible adaptación a múltiples estilos y su trascendencia como pieza individual.

Primer plano de una estantería con macetas, libros, un radiocasete plateado, una cámara Polaroid y un póster de "Le Château dans le Ciel".
Los objetos pequeños y genéricos suelen ofrecer mejor relación calidad-precio sin grandes desembolsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan orientar su presupuesto en antigüedades, los especialistas del medio sugieren priorizar muebles de almacenaje sólidos, tapices antiguos y arte singular. Recomiendan aplicar un juicio selectivo y una mirada crítica a objetos excesivamente comunes o vinculados a modas efímeras, pues difícilmente su cotización se mantendrá proporcional al monto inicial invertido.

La experiencia de estos expertos invita a preferir las piezas con historia y carácter propio frente a la acumulación de objetos recurrentes. Así, la búsqueda de autenticidad emerge como el elemento central para dotar a cada espacio de un sello verdaderamente inimitable.

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