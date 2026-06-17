Receta de brochette de pollo con salsa teriyaki, rápida y fácil

Las brochettes integran ingredientes de la cocina asiática en una preparación difundida en la gastronomía argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brochettes de pollo con salsa teriyaki integran ingredientes de la cocina asiática en un formato popular en la gastronomía argentina. Su preparación permite combinar sabores intensos y texturas variadas, adaptándose tanto a contextos informales como a reuniones familiares.

La receta básica requiere pechuga de pollo cortada en cubos uniformes para asegurar una cocción pareja. Los vegetales más utilizados incluyen pimientos de diversos colores, cebolla y zucchini, que aportan contraste de sabor y color. La panceta se intercala entre los trozos de pollo y vegetales, brindando grasa y un aroma ahumado característico.

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En Argentina, estas brochettes funcionan como alternativa a las carnes tradicionales del asado, ofreciendo una opción versátil que se adapta a menús variados. Su preparación anticipada facilita el servicio en eventos numerosos, ya que pueden mantenerse listas para cocinar en frío y terminar al momento de servir. Además, el plato admite variaciones según la disponibilidad de ingredientes, incorporando hongos, tomates cherry o trozos de ananá, según preferencias.

Receta de brochette de pollo con salsa teriyaki

La salsa teriyaki se elabora con salsa de soja, azúcar, mirin o vino de arroz y jengibre fresco. Estos elementos se cocinan juntos hasta que la mezcla reduce y adquiere un brillo denso que recubre los ingredientes. Para intensificar el sabor, algunos cocineros marinan previamente el pollo en parte de la salsa antes de armar las brochettes.

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La cocción puede realizarse tanto en plancha caliente como en parrilla, dando vuelta las brochettes para dorar todos los lados. Este método permite que la carne conserve su jugosidad y que los vegetales mantengan su textura. Al finalizar, se pincelan nuevamente con salsa teriyaki y se espolvorean semillas de sésamo o cebolla de verdeo picada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 gr de pechuga de pollo, cortada en cubos de 3 cm

1 morrón rojo, cortado en cubos

1 morrón verde, cortado en cubos

1 cebolla grande, cortada en gajos

100 gr de panceta fresca, cortada en cubos

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite de girasol (para la cocción)

Palitos para brochette (de madera o metal)

Para la salsa teriyaki:

4 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de vinagre de alcohol

1 cucharada de miel

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)

1 cucharada de almidón de maíz disuelta en 50 ml de agua

La cocción en plancha, sartén o parrilla dora el pollo sin perder jugosidad ni textura en los vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer brochette de pollo con salsa teriyaki, paso a paso

Armar los brochettes alternando dados de pollo, morrón rojo, morrón verde, panceta y cebolla en los palitos. Calentar una plancha, sartén o parrilla con aceite. Cocinar los brochettes a fuego medio, girándolos cada 4 minutos, hasta que el pollo esté bien dorado y jugoso. No sobrecocinar el pollo para que quede tierno. Mientras tanto, preparar la salsa teriyaki: en una ollita, mezclar la salsa de soja, azúcar, vinagre, miel, ajo y jengibre. Llevar a fuego bajo y revolver hasta disolver el azúcar. Agregar el almidón de maíz disuelto y cocinar 2 minutos más, hasta que la salsa espese y brille. No dejar hervir para evitar que la salsa se corte. Bañar los brochettes con la salsa teriyaki caliente antes de servir, o presentar la salsa aparte para mojar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de los ingredientes, junto con el paso a paso, da como resultado un plato que rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 300 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 18 gr

Proteínas: 34 gr

Los datos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes en específico utilizados en la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente cerrado. Se puede recalentar suavemente. No se recomienda freezar una vez cocidos por la textura de los vegetales y la salsa.