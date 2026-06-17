Por qué el orden de los ejercicios en una sesión de cuerpo completo marca la diferencia, según la ciencia

El entrenamiento de cuerpo completo de una hora combina fuerza, cardio y estiramientos para obtener resultados integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar una rutina de entrenamiento de cuerpo completo durante 60 minutos puede parecer una meta lejana para quienes recién empiezan a ejercitarse. La publicación GQ subraya que optar por sesiones más largas aporta ventajas que van más allá del aumento de tiempo en movimiento.

Realizar circuitos de una hora permite combinar con mayor facilidad el trabajo de fuerza y el cardio a baja intensidad, dedicar espacio a estiramientos y abordar más grupos musculares o profundizar en los que se elijan para cada día.

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Según se detalla en el artículo, establecer el hábito de entrenar durante una hora ayuda a alcanzar objetivos en menos tiempo en comparación con rutinas más breves. Potencia la mejora física, contribuye a la consolidación de una disciplina regular y permite aprovechar los beneficios del ejercicio prolongado.

Además, realizar sesiones extensas facilita la recuperación mediante estiramientos finales y un mejor equilibrio entre los distintos tipos de entrenamiento.

Las sentadillas fortalecen piernas y glúteos, añadiendo trabajo central con peso para mayor desafío y efectividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La efectividad de estructurar sesiones de 60 minutos combinando fuerza, cardio y flexibilidad está respaldada por las directrices del Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Ambas instituciones coinciden en que los entrenamientos de tipo multicomponente —aquellos que integran diferentes capacidades físicas en una misma sesión— constituyen la estrategia más eficiente para mejorar la aptitud cardiorrespiratoria, desarrollar la masa muscular y garantizar la adherencia a largo plazo en personas que se inician en la actividad física.

Recomendaciones para principiantes

Para quienes se inician o retoman la actividad física tras un periodo de inactividad, las sugerencias de los entrenadores de PureGym se orientan a comenzar con un par de sesiones semanales. No se espera que una persona pase de cero a una rutina intensa de inmediato. El artículo insiste en la importancia de progresar de manera gradual, priorizando la constancia y la adaptación del cuerpo a los nuevos estímulos antes que la cantidad de sesiones o la intensidad.

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La recomendación directa para principiantes es evitar forzar el cuerpo por encima de sus posibilidades, ya que esto puede derivar en lesiones o agotamiento. De acuerdo con los expertos consultados por la revista, es mejor completar menos repeticiones o incrementar los descansos al inicio, adaptando la rutina según la capacidad de cada uno.

El press de banca con mancuernas permite desarrollar fuerza en pecho, hombros y tríceps con una carga controlada y técnica adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina propuesta y tiempos

La rutina sugerida está pensada para ocupar exactamente una hora de entrenamiento y puede adaptarse tanto a principiantes como a personas con más experiencia. El plan se inicia con un calentamiento de seis minutos, fundamental para preparar el cuerpo y prevenir lesiones.

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Este calentamiento no solo activa los músculos y las articulaciones, sino que también estimula el sistema nervioso y facilita la concentración, preparando el organismo para el esfuerzo principal. Se recomienda incluir movimientos articulares y ejercicios dinámicos que imiten los patrones que se trabajarán luego, como sentadillas sin peso, rodillas al pecho o torsiones suaves de columna.

Al respecto, una revisión de estudios publicada en el Journal of Strength and Conditioning Research confirma que el calentamiento dinámico basado en movimientos articulares aumenta la temperatura muscular y la velocidad de conducción nerviosa.

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Los investigadores demostraron que preparar el cuerpo de esta manera optimiza la producción de fuerza y reduce significativamente el riesgo de sufrir lesiones agudas en ligamentos y tendones, en comparación con empezar el ejercicio en frío.

El calentamiento estimula tanto los músculos como las articulaciones antes del ejercicio principal, optimizando el rendimiento físico

Luego, se pasa a una serie de cinco ejercicios principales, cada uno realizado en tres series de 30 segundos de trabajo seguidos por 30 segundos de descanso. Esta alternancia de ejercicio y pausa permite mantener la intensidad sin agotar al cuerpo, y es flexible: quienes empiezan pueden aumentar los descansos o reducir las repeticiones según sus necesidades.

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Para principiantes, los descansos pueden extenderse hasta dos minutos en ejercicios compuestos, priorizando siempre la técnica y la correcta ejecución por encima de la rapidez. En ejercicios de resistencia, 30 segundos de pausa suelen ser suficientes, pero cada persona debe ajustar los tiempos según cómo responde su cuerpo.

Esta estructura de intervalos cuenta con el aval clínico de la Clínica Mayo. Según sus investigaciones, alternar períodos cortos de esfuerzo con pausas controladas permite a los principiantes mantener un volumen de trabajo alto sin llegar al agotamiento prematuro ni perder la postura. Asimismo, la Clínica Cleveland destaca que combinar ejercicios multiarticulares de fuerza con trabajos de estabilidad abdominal maximiza la respuesta metabólica y protege la columna vertebral durante el esfuerzo.

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Cómo es el circuito completo

Las sentadillas con mancuernas fortalecen piernas y glúteos, añadiendo trabajo central con peso para mayor desafío y efectividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentadillas con mancuernas, tres series de 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso:

Este ejercicio fortalece principalmente las piernas y los glúteos, añadiendo peso con mancuernas para incrementar la dificultad y trabajar también la zona central del cuerpo.

Mountain climbers/Escaladores, tres series de 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso:

Moviliza el tren inferior y superior de forma simultánea, eleva el ritmo cardiaco y mejora la resistencia cardiovascular mediante movimientos rápidos de rodillas hacia el pecho desde posición de plancha. Sobre este componente dinámico, la Asociación Americana del Corazón (AHA) señala que la inclusión de ejercicios que eleven rápidamente el ritmo cardíaco dentro de una rutina de fuerza estimula la capacidad adaptativa del miocardio. Movimientos globales como los escaladores promueven la flexibilidad arterial y mejoran el consumo máximo de oxígeno, acelerando los beneficios cardiovasculares globales.

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Los mountain climbers movilizan tren superior e inferior, elevan el ritmo cardiaco y mejoran resistencia cardiovascular en cada serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Press de banca con mancuernas, tres series de 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso:

Permite trabajar el pecho, los hombros y los tríceps, desarrollando fuerza en la parte superior del cuerpo con una carga controlada.

El press de banca con mancuernas permite desarrollar fuerza en pecho, hombros y tríceps con una carga controlada y técnica adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevaciones de espalda, tres series de 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso:

Enfocadas en la musculatura lumbar y dorsal, estas elevaciones ayudan a fortalecer la espalda baja y mejorar la postura general.

Las elevaciones de espalda enfocan el fortalecimiento lumbar y dorsal, ayudando a mejorar la postura general y prevenir lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plancha, tres series de 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso:

Este ejercicio isométrico activa el abdomen, la zona lumbar, los hombros y los glúteos, contribuyendo a la estabilidad y equilibrio corporal.

Al terminar estos bloques principales, se reserva un espacio para estiramientos, que ayudan a la recuperación y a reducir el riesgo de molestias posteriores.

El ejercicio de plancha activa abdomen, zona lumbar, hombros y glúteos, contribuyendo a la estabilidad y equilibrio corporal global (Freepik)

En total, la distribución del tiempo queda así: 6 minutos de calentamiento, aproximadamente 40 minutos de ejercicios principales (incluyendo descansos entre series y ejercicios) y 10 minutos para estiramientos al final.

Esta estructura clara permite trabajar todo el cuerpo de manera equilibrada, ajustando la exigencia y el volumen al nivel de cada persona, y favoreciendo que el ejercicio se convierta en un hábito sostenible y seguro.

El consenso científico de la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte (ISSA) ratifica que dedicar los últimos 10 minutos a la vuelta a la calma mediante estiramientos estáticos estimula la activación del sistema nervioso parasimpático. Este proceso es clave para facilitar el descenso gradual de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, promover la remoción de desechos metabólicos en los músculos ejercitados y reducir drásticamente la rigidez muscular al día siguiente.

El esquema sugiere tres series por ejercicio, con 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso, adaptables a cada nivel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se distribuye la hora de entrenamiento

Una sesión de entrenamiento de cuerpo completo de una hora se divide en bloques: primeros 10 minutos para calentamiento, que prepara músculos y articulaciones y reduce el riesgo de lesiones. Esta etapa inicial permite que el organismo alcance condiciones óptimas antes del esfuerzo principal.

El núcleo de la rutina ocupa 40 minutos con ejercicios de fuerza y cardio, seguido de 10 minutos de estiramientos para favorecer la recuperación muscular. Esta estructura facilita mantener un ritmo sostenible, optimizar resultados y proteger la integridad física.