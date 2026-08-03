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Los 11 árboles de interior que transforman cualquier rincón del hogar

Con tronco, altura y carácter propio, estas especies llevan vida a los espacios interiores con distintos niveles de cuidado y una presencia que ninguna planta pequeña puede igualar

Ilustración de sala de estar con grandes ventanales, sofá beige, silla de ratán, mesa de madera, estanterías y abundantes plantas de interior.
Estas especies permiten convertir un rincón vacío en un punto focal verde sin recurrir a plantas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los árboles de interior combinan el impacto visual de la vegetación de gran porte con la practicidad de las plantas domésticas. A diferencia de las macetas convencionales, estas especies cuentan con tronco definido y pueden transformar por completo un ambiente.

La Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido señala que las plantas de interior reducen los niveles de estrés, mejoran el estado de ánimo y pueden disminuir la fatiga y los dolores de cabeza hasta un 25%. Estas son las 11 variedades que más se adaptan a los espacios domésticos.

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1. Pata de elefante (Beaucarnea recurvata)

Una planta pata de elefante grande en una maceta de terracota central, flanqueada por otras plantas suculentas y cactus en macetas, con un fondo de pared de piedra y muebles de madera.
La pata de elefante almacena agua en su base y sobrevive con riegos espaciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su base abultada no es solo un rasgo estético: almacena agua de reserva, lo que convierte a esta especie mexicana en una de las más resistentes al olvido de riego.

Necesita al menos cinco horas de luz diaria y temperaturas estables en torno a los 20 °C (68 °F). Su crecimiento es lento, pero constante.

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2. Aralia pinnada (Polyscias)

Un mueble de madera con libros antiguos, una planta alta en maceta blanca sobre mesa de madera, y una planta de hojas variegadas.
La aralia pinnada tolera rincones con poca claridad y mantiene un follaje ornamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las pocas especies de interior que tolera bien los rincones sombríos. Se desarrolla a gusto entre los 18 °C y los 22 °C (64–72 °F) durante todo el año y alcanza un máximo de 1,3 metros de altura.

Sus hojas en forma de corazón pueden presentar uno o varios tonos de verde.

3. Castaño de la suerte (Pachira aquatica)

Sala luminosa con paredes blancas, dos ventanas, aparador de madera clara, planta grande, sillón beige con manta, alfombra de yute y piso de madera.
El castaño de la suerte crece en maceta con drenaje eficiente y luz filtrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El New York Botanical Garden (NYBG) describe al Pachira aquatica como una planta tropical que tolera riegos irregulares siempre que el sustrato drene bien. Su tronco entrelazado —resultado de trenzar varios tallos jóvenes— es su sello distintivo.

Puede alcanzar los tres metros en interiores y se considera un símbolo de prosperidad en varias culturas asiáticas. Prefiere luz filtrada y temperaturas de entre 18 °C y 25 °C (64–77 °F).

4. Hule (Ficus elastica)

Planta de ficus elastica en maceta de terracota con hojas verdes y grandes. Varias plantas de interior de fondo borroso. Pared clara con sombras.
El hule desarrolla hojas grandes que requieren limpieza frecuente para evitar acumulación de polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También presente en el estudio de la NASA, el Ficus elastica absorbe formaldehído y actúa como colector natural de polvo, razón por la que sus hojas requieren limpieza periódica con un paño húmedo.

Crece hasta tres metros, necesita mucha luz y tolera riegos escasos. Su savia, no obstante, puede provocar irritación cutánea en personas sensibles.

5. Higuera violín (Ficus lyrata)

Una sala de estar con sofá color beige, una mesa auxiliar de madera, libros, alfombra, una planta de hojas verdes en canasta, lámpara de pie y ventana con cortinas.
La higuera violín necesita iluminación indirecta intensa y estabilidad para prosperar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria de los bosques tropicales del oeste de África, la higuera violín puede alcanzar entre dos y cuatro metros en interiores.

Según la guía de cuidados de León & George, especialistas en plantas de interior, la temperatura ideal oscila entre los 18 °C y los 24 °C (64–75 °F), con una humedad relativa de entre el 50% y el 60%. Requiere luz indirecta intensa y no tolera bien los cambios bruscos de ubicación.

6. Drago (Dracaena marginata)

Sala interior con ventanales amplios, sillón de cuero marrón, cojín blanco, lámpara dorada, mesa de cristal verde, planta en maceta redonda, árboles.
El drago se adapta a interiores con baja luminosidad y alcanza gran altura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RHS ubica al drago entre las cinco plantas de interior más fáciles de cultivar. Tolera niveles bajos de luz, aunque crece mejor con luz filtrada. Su capacidad para eliminar formaldehído, tricloroetileno y xileno fue documentada por la NASA en el mismo estudio de 1989.

Puede llegar a los 2,5 metros y prospera entre los 15 °C y los 20 °C (59–68 °F). La ASPCA advierte que sus hojas son tóxicas para gatos y perros.

7. Manzano balsámico (Bursera graveolens)

Manzano pequeño en maceta de terracota con hojas verdes y manzanas en desarrollo, apoyado en una pared crema con hierbas secas en la base.
El manzano balsámico exige poca hidratación y puede florecer con fragancia suave en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pertenece a la familia de las suculentas, por lo que sus exigencias de riego son mínimas. En condiciones óptimas, produce en verano flores con un leve aroma a vainilla.

Se trata de una especie especialmente recomendada para quienes se inician en el cuidado de árboles de interior, dado que requiere poca intervención.

8. Naranjo (Citrus sinensis)

Un balcón residencial con suelo de baldosas, barandilla de metal, una puerta de vidrio, varias macetas con plantas y un árbol cítrico con frutos.
El naranjo de interior ofrece flores aromáticas y frutos comestibles con buena exposición solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la mayoría de los árboles de esta lista, el naranjo produce frutos comestibles y flores de fragancia cítrica.

En verano demanda la mayor cantidad de luz posible; en invierno puede tolerar temperaturas de entre 5 °C y 10 °C (41–50 °F). Su altura máxima en maceta ronda los dos metros.

9. Ave del paraíso (Strelitzia reginae)

Dos flores ave del paraíso de colores naranja y azul oscuro en un jarrón de cerámica sobre una mesa de madera, con un sillón y una estantería de fondo.
El ave del paraíso requiere años de cultivo antes de mostrar sus flores anaranjadas y azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nativa de Sudáfrica y las Islas Canarias, esta especie produce flores de color azul y anaranjado intenso, aunque no florece hasta pasados al menos cuatro años de cultivo. En su hábitat natural puede superar los diez metros.

El experto en plantas David Domoney, autor de My Houseplant Changed My Life, recomienda para este tipo de especies evitar ubicaciones con corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura.

10. Palo de Brasil (Dracaena fragrans)

Planta de interior con hojas verdes y amarillas en maceta gris sobre piso de madera, junto a puerta de vidrio que da a un patio exterior.
El palo de Brasil crece con troncos verticales y puede tardar una década en florecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno o varios troncos verticales que pueden alcanzar los tres metros caracterizan a esta especie, también incluida por la NASA en su listado de plantas purificadoras.

Su ciclo de floración es tardío: las flores —de aroma intenso— no aparecen hasta pasados aproximadamente 10 años.

11. Tilo de interior (Sparrmannia africana)

Planta verde con flores blancas en maceta de barro sobre alféizar de madera. Ventana con múltiples paneles. Paredes blancas en los costados.
El tilo de interior se desarrolla mejor en un ambiente cálido y luminoso dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el tilo se asocia habitualmente al exterior, su versión de interior tolera bien los ambientes domésticos si se coloca en un lugar cálido y luminoso.

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