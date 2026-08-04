Meghan Markle cumple años: los cinco pilares de su influencia en el diseño y la moda actual

Meghan Markle consolida un estilo que combina sofisticación y funcionalidad (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

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Meghan Markle cumple 45 años y se posiciona como referente indiscutida en la moda global. Su influencia se percibe en cada aparición pública, donde elige prendas que fusionan sofisticación y funcionalidad con una naturalidad única.

Su imagen, depurada y precisa, se convirtió en un manual contemporáneo de elegancia. Millones siguen sus elecciones, que constantemente reescriben las reglas del estilo actual.

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Desde aquel primer paso en la familia real británica hasta su presente en Estados Unidos, Meghan trazó una identidad visual basada en siluetas puras, paletas neutras y detalles discretos. Esta selección va más allá de lo estético: responde a una estrategia de comunicación visual que privilegia la sobriedad y la capacidad de adaptación, equilibrando tradición con un espíritu moderno.

1- Minimalismo y neutralidad cromática en el vestuario formal

Los colores neutros dominan su vestuario formal con una estética depurada (The Grosby Group)

Uno de los sellos distintivos del estilo de Meghan es la apuesta decidida por el minimalismo en sus apariciones formales.

Los colores neutros como el beige, el blanco, el negro y el azul marino constituyen la base de su vestuario, presentes en vestidos de silueta recta, abrigos largos con cinturón y trajes sastre de corte depurado.

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La ausencia de estampados llamativos y la elección de tejidos lisos refuerzan una estética depurada, donde la calidad de los materiales y la confección precisa adquieren protagonismo.

En eventos de gala, la duquesa de Sussex se decantó por vestidos largos en tonos claros, como el emblemático diseño en color nude de escote asimétrico, confeccionado en una tela liviana que caía suavemente y que acompañó con accesorios discretos.

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La sastrería contemporánea se vuelve un sello con blazers estructurados y pantalones rectos (Portada Harper´s Bazaar)

Además, el uso de prendas en negro, como el esmoquin satinado de solapa ancha y cinturón estructural que usó para su aparición en la portada de Harper´s Bazaar, consolidó su inclinación por la sastrería contemporánea.

En términos generales, la elección de una paleta cromática neutra le permitió proyectar una imagen de elegancia atemporal, adaptándose a los más estrictos códigos de vestimenta sin renunciar a su identidad personal.

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2- Apuesta por la monocromía y los colores sólidos

Aunque el minimalismo marca su estilo, Meghan Markle no rehusó el uso del color. Su preferencia se orienta hacia la monocromía y la sobriedad, incluso al elegir tonos vibrantes.

La construcción visual de su imagen pública redefine códigos de elegancia contemporánea (Blitz Pictures)

En galas y actos nocturnos, optó por vestidos de un solo color en tonos como el rojo intenso. Un ejemplo fue el vestido largo con capa y clutch a juego, complementado por pendientes de piedras rojas que reforzaron el efecto monocromo y permitieron destacar en ambientes formales, sin excesos decorativos.

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Durante el día, recurrió a vestidos cortos de corte recto en verde oliva o beige, que combinó con medias oscuras y zapatos de punta fina.

Esta elección le permitió transitar con naturalidad entre la modernidad y el clasicismo, logrando un equilibrio visual que ha sido replicado por diseñadores y seguidoras de la moda en todo el mundo.

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La ausencia de estampados potencia el protagonismo de los materiales y la confección precisa (Grosby)

Un rasgo notable de su estilo es la coherencia y la funcionalidad: cada prenda cumple una función específica y responde a la necesidad de adaptarse a contextos diversos, desde actos protocolares hasta reuniones informales.

3- Sastrería moderna y prendas de inspiración masculina

La sastrería contemporánea ocupa un lugar central en su armario. Los trajes de blazer y pantalón, reinterpretados en clave femenina, se convirtieron en una de sus señas de identidad.

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Entre sus elecciones más recordadas figuran los conjuntos en tonos claros, como el traje beige de pantalón ancho y chaqueta ligeramente oversize, acompañado de camisa blanca y cinturón metálico.

La monocromía ordena sus looks incluso cuando elige tonos intensos (@meghan)

Este tipo de estilismo, junto con el uso de blazers estructurados y pantalones rectos, consolidó una imagen sofisticada y actual, alineada con las tendencias internacionales.

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La preferencia por tejidos de calidad, cortes pulidos y accesorios sencillos refuerza su apuesta por la discreción y la practicidad, elementos que han sido ampliamente valorados en la industria de la moda.

Los básicos atemporales sostienen su estilo casual con una lógica práctica (Backgrid/The Grosby Group)

4- Prendas casuales y enfoque práctico

En contextos informales demostró una capacidad notable para conjugar la comodidad con el refinamiento.

Su vestuario casual se compone de básicos atemporales, como jeans rectos o ligeramente ajustados, chaquetas estructuradas en tonos oscuros y blusas de manga larga.

Los accesorios se ajustan a la moderación con bolsos pequeños y joyería medida (Grosby)

Complementos como bailarinas bicolor, anteojos de sol de montura metálica y bolsos pequeños de cadena fueron una constante, logrando una imagen desenfadada, urbana y cuidada.

El cabello recogido en coleta baja o suelto con ondas suaves y el maquillaje en tonos neutros, con énfasis en la luminosidad de la piel, acentuaron la naturalidad de estos looks.

La elección de prendas versátiles, que facilitan la transición entre diferentes ambientes y actividades, refuerza la funcionalidad como pilar de su estilo.

5- Accesorios, peinados y maquillaje: la moderación como regla

El maquillaje natural y los peinados pulidos refuerzan una imagen coherente y actual (EFE)

Los accesorios en el estilismo de Meghan Markle responden a una lógica de moderación y coherencia. Prefiere pendientes de tamaño mediano a grande en eventos nocturnos y piezas más pequeñas y discretas para el día a día.

Los bolsos, casi siempre de tamaño reducido y formas estructuradas, acompañan tanto conjuntos formales como casuales. Los zapatos oscilan entre stilettos puntiagudos y bailarinas clásicas, adaptándose a la ocasión y resaltando la funcionalidad.

Entre alfombras rojas y salidas cotidianas, elige piezas de estructura definida, jeans de corte clásico, blusas sencillas y complementos pequeño (EFE)

En cuanto a peinados, el cabello suele lucirse suelto con raya al medio y ondas suaves, o recogido en coletas bajas y moños pulidos en ocasiones formales.

El maquillaje enfatiza la naturalidad: bases ligeras, cejas definidas, labios en tonos nude o rosados y un uso moderado de iluminador completan un look fresco, alineado con la estética contemporánea.