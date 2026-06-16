Receta de bombones de pistacho y chocolate, fácil y rápida

La receta de bombones de pistacho y chocolate se prepara sin horno y combina chocolate semiamargo con un relleno cremoso de pistacho y dulce de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo irresistible en la combinación de pistacho y chocolate: sabores intensos, textura crujiente y esa promesa de placer inmediato. Un bocado, y el día cambia por completo. Los bombones caseros, con frutos secos y chocolate, evocan sobremesas, meriendas compartidas y el arte de regalar dulzura.

En Argentina, los bombones artesanales son clásicos para acompañar el café, sorprender en una mesa dulce o simplemente mimarse en casa. Aunque los más tradicionales llevan nuez, la versión con pistacho es cada vez más elegida por su sabor y color. Ideales para fechas especiales, pero también para preparar con chicos o resolver un antojo de algo rico y rápido.

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Estos bombones son esferas de chocolate semiamargo rellenas con una pasta cremosa de pistachos tostados y un toque de dulce de leche. Se preparan sin horno, con pocos ingredientes, y resultan perfectos para sorprender o regalar. El contraste entre la cobertura crocante y el relleno suave es la clave.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 25 minutos

Enfriado: 15 minutos

Ingredientes

150 gr de pistachos pelados (sin sal)

100 gr de dulce de leche

200 gr de chocolate semiamargo

20 gr de manteca

2 cucharadas de crema de leche

1 pizca de sal fina

Cómo hacer bombones de pistacho y chocolate, paso a paso

Los bombones de pistacho y chocolate comienzan con pistachos tostados en sartén seca a fuego bajo durante 3 o 4 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tostar los pistachos en sartén seca a fuego bajo por 3-4 minutos. Dejar enfriar. Procesar los pistachos tostados hasta lograr una pasta. Agregar el dulce de leche y la crema de leche. Integrar bien. Llevar el relleno a la heladera por 10 minutos para que tome cuerpo. Formar bolitas pequeñas con la mezcla de pistacho y reservar. Derretir el chocolate con la manteca a baño María o en microondas (potencia baja, de a intervalos de 30 segundos). Mezclar hasta que quede liso. Sumergir cada bolita de pistacho en el chocolate derretido, usando un tenedor o palillo. Dejar escurrir el excedente y colocar sobre papel manteca. Llevar a la heladera por 10 minutos o hasta que el chocolate esté firme. Decorar con un poco de pistacho picado encima antes de que endurezca del todo, si se desea. Consejo: El chocolate debe estar templado, no muy caliente, para lograr brillo y un baño uniforme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 18 bombones según la cantidad de mezcla usada en cada porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 18 bombones. El tamaño de cada bombón puede variar según la cantidad de mezcla utilizada en cada porción, por lo que el rendimiento final depende de cuán grandes o pequeños se formen. Si se desean bombones más pequeños para una presentación tipo petit four, la receta puede rendir hasta 24 unidades.

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En cambio, si se busca un bocado más generoso, el número disminuirá. Esta flexibilidad permite adaptar las porciones al momento y a la ocasión, desde una mesa dulce para compartir hasta cajas para regalar de manera personalizada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías : 95 kcal

Grasas : 6 gr

Carbohidratos : 8 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bombones se conservan hasta 7 días en la heladera si se guardan en un recipiente hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la heladera, los bombones duran hasta 7 días en un recipiente hermético. En freezer, se conservan bien por 2 meses. Para mantener la frescura y el sabor, se recomienda separar los bombones con papel manteca o film entre capas dentro del recipiente. Así se evita que se peguen o se deformen.

Al momento de consumirlos tras haber estado en el freezer, conviene dejarlos unos minutos a temperatura ambiente para que recuperen su textura original y el chocolate adquiera nuevamente su brillo y sabor característicos. Esta forma de conservación permite anticipar preparaciones para eventos o tener siempre un bocado dulce a mano.

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