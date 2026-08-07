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12 plantas de interior que aportan personalidad y pueden transformar ambientes

Una selección de especies ornamentales reúne alternativas para renovar ambientes con recursos naturales de alto impacto visual y sin grandes gastos

Una ilustración de acuarela muestra una estantería con libros, marcos de fotos y diversas plantas de interior en macetas y recipientes.
Las plantas de color se mantienen mejor con luz indirecta, humedad ambiental y riego controlado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las plantas con hojas y flores intensas ganaron lugar en la decoración de interiores por su capacidad para transformar un ambiente sin grandes intervenciones. Pueden funcionar como acento visual en livings, comedores, cocinas o patios cerrados, siempre que cada especie encuentre las condiciones adecuadas para desarrollarse.

Aportan color al hogar, aunque su elección no depende solo de la estética. La luz indirecta, humedad ambiental y riego controlado aparecen de forma reiterada en las recomendaciones de instituciones como la Royal Horticultural Society del Reino Unido y el Missouri Botanical Garden de Estados Unidos, dos referencias frecuentes en guías de cultivo doméstico. A partir de esos criterios, estas son 12 especies que combinan valor ornamental con cuidados documentados.

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1. Calathea cascabel

Living con sofá gris, cojines, mesa de centro, cuadro abstracto, planta Calathea cascabel en maceta oscura y lámpara de pie negra iluminada.
La calathea cascabel destaca por el contraste verde y morado en sus hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calathea cascabel, conocida en inglés como rattlesnake plant, destaca por el contraste entre verde y morado en sus hojas. La Royal Horticultural Society señala que crecen mejor con luz intensa pero indirecta, humedad alta y temperaturas estables. El Missouri Botanical Garden agrega que el sustrato debe mantenerse húmedo, aunque sin exceso de agua, y advierte sobre el daño que puede causar el sol directo en el follaje.

2. Cóleo

Planta con hojas moradas y verdes en maceta blanca cilíndrica. Está sobre un estante de madera claro en la esquina de dos paredes blancas.
El cóleo aporta combinaciones cromáticas variadas con hojas de alto impacto visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cóleo, también llamado cretona, figura entre las plantas ornamentales de hoja más valoradas por su variedad cromática. Sus combinaciones de verde, bordó, amarillo y rojo lo vuelven útil para sumar contraste en interiores bien iluminados. En guías de horticultura de jardines botánicos y sociedades de jardinería, esta especie suele asociarse a exposiciones con buena luz filtrada y a riegos regulares que eviten el secado completo del sustrato.

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3. Planta ti

Planta con hojas rojizas y púrpuras, pared blanca texturizada, cortina de rayas verticales grises y blancas.
La planta ti suma verticalidad con tonos burdeos y púrpura persistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta ti, identificada botánicamente como Cordyline fruticosa, presenta hojas alargadas con tonos que van del burdeos al púrpura. Instituciones botánicas internacionales la ubican entre las especies tropicales que requieren ambientes templados, humedad media a alta y protección frente al sol fuerte. Su uso en interiores responde tanto a la forma vertical de la planta como a su coloración persistente.

4. Tradescantia pálida

Una planta de hojas púrpuras y tallos rojizos en una maceta de terracota, colocada sobre un pedestal de metal negro, contra una pared blanca.
La tradescantia pálida ofrece un violeta uniforme en una especie ideal para colgar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradescantia pálida ofrece una tonalidad violeta uniforme que la distingue de otras plantas colgantes. La literatura botánica sobre el género Tradescantia indica que tolera distintas condiciones de luz, aunque el color suele intensificarse con buena iluminación. En viviendas, suele emplearse en macetas altas o suspendidas, con riego moderado y temperaturas alejadas del frío intenso.

5. Hypoestes phyllostachya

Planta de hojas verdes con manchas rosadas en una maceta cilíndrica de color blanco y rosa. La maceta está sobre un alféizar blanco junto a una ventana.
La Hypoestes phyllostachya combina verde con manchas rosadas que resaltan en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Hypoestes phyllostachya, conocida como planta de lunares, combina verde con manchas rosas o rojizas. La Royal Horticultural Society incluye a esta clase de plantas entre las especies de interior que exigen luz brillante sin exposición solar directa. En ese marco, el equilibrio entre humedad y drenaje resulta clave para conservar el color y evitar deterioros en la hoja.

6. Rex begonia

Una planta con hojas verdes, rojas y flores rosadas en una maceta blanca se posa sobre un estante de madera junto a un marco de cuadro negro
La rex begonia luce hojas grandes con patrones multicolor y brillo metálico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rex begonia se distingue por hojas grandes, asimétricas y con dibujos que mezclan plata, verde, rosa, púrpura y bordó. El Missouri Botanical Garden describe a las begonias rex como plantas de interior que agradecen humedad ambiental, temperaturas moderadas y luz filtrada. También alerta sobre el riesgo de encharcamiento, una condición que puede afectar con rapidez raíces y hojas.

7. Violeta africana

Planta de violeta africana con flores púrpuras y hojas verdes, en una maceta de mimbre sobre un alféizar de madera. Al fondo se ve un jardín borroso y libros.
La violeta africana sostiene floraciones pequeñas en tonos morados, rosas o azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violeta africana mantiene un lugar estable entre las plantas florales de interior por sus flores pequeñas en tonos morados, rosas o azules. La Royal Horticultural Society y otras entidades de referencia recomiendan ubicarla en espacios luminosos, sin sol fuerte, y evitar mojar la corona de la planta. Esa pauta busca reducir problemas de pudrición y preservar la floración.

8. Hortensia

Casa de piedra con tejado oscuro y ventana. Hortensias azules, púrpuras y rosadas. Sendero de grava. Césped y árboles.
La hortensia aporta inflorescencias densas con una paleta que va del rosa al azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hortensia suele asociarse más al jardín que al interior, aunque sus flores cortadas o sus ejemplares en maceta tienen presencia frecuente en casas durante la primavera. Instituciones de jardinería de Europa y Estados Unidos coinciden en que necesita ambientes frescos, agua suficiente y resguardo ante calor excesivo. Su atractivo radica en la densidad de sus inflorescencias y en una paleta que abarca rosa, azul, violeta y blanco.

9. Begonia de flor

Interior de baño moderno con lavabo, grifo metálico, encimera de mármol, maceta con flores rosadas, toallas blancas, ventana y ducha con azulejos grises.
La begonia de flor suma color con pétalos rojos, rosados, blancos o amarillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La begonia de flor suma color a través de pétalos rojos, rosados, blancos o amarillos. A diferencia de la rex begonia, el interés visual recae aquí en la floración. En recomendaciones de cultivo publicadas por jardines botánicos, esta planta aparece ligada a interiores con buena claridad, temperaturas templadas y sustratos con drenaje eficiente.

10. Lirio de la paz

Un Lirio de la Paz florecido en maceta de terracota sobre una mesa de madera, con hojas verdes brillantes y flores blancas; al fondo, una ventana y libros.
El lirio de la paz contrasta hojas verde oscuro con una flor blanca característica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lirio de la paz, o Spathiphyllum, aporta una flor blanca que contrasta con el verde oscuro de sus hojas. La Royal Horticultural Society lo ubica entre las plantas de interior aptas para espacios con luz media o filtrada. La humedad regular y la ausencia de sol directo figuran entre las pautas básicas para sostener su desarrollo y favorecer la aparición de espatas.

11. Bromelia

Maceta de terracota con bromelias rojas, amarillas, rosas y naranjas sobre mesa de madera. Detrás, ventana con cortinas claras, taza y un sillón.
La bromelia concentra su atractivo en brácteas vivas y una estructura tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bromelia concentra parte de su atractivo en brácteas rojas, naranjas o rosadas, además de una estructura que remite a climas tropicales. El Missouri Botanical Garden y otras instituciones especializadas sitúan a estas plantas en entornos cálidos, con humedad ambiental y luz indirecta. El exceso de agua en el sustrato aparece entre los errores más señalados en guías de mantenimiento.

12. Anturio

Una planta de Anturio con flores rojas y hojas verdes en maceta blanca. Se sitúa en una mesa de madera frente a una ventana luminosa con cortina.
El anturio mantiene una espata roja brillante como sello ornamental de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anturio cierra la lista con una de las formas más reconocibles del mercado ornamental: una espata roja, brillante y persistente. De acuerdo con el Missouri Botanical Garden, requiere calor, humedad y protección ante la radiación solar directa. En interiores, su permanencia como planta decorativa suele depender de un punto estable de luz y de riegos que no saturen la tierra.

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