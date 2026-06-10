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Receta de risotto de coliflor, rápida y fácil

Esta versión reemplaza el arroz por una base rallada, logra una textura cremosa con queso y caldo, y resuelve un almuerzo liviano o una cena simple que suma vegetales

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Plato hondo con risotto de coliflor rallada, queso y perejil fresco en una mesa cálida. Se ven cubiertos, copas y una botella de aceite en el fondo.
La receta de risotto de coliflor reemplaza el arroz por coliflor rallada y ofrece una opción rápida y fácil para un almuerzo liviano o una cena simple (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un buen risotto argentino siempre evoca mesa grande y charla larga, pero la versión con coliflor sorprende por su ligereza y sabor reconfortante. Además de ser más liviano, este plato permite aprovechar los beneficios nutricionales de la coliflor, rica en fibra, vitaminas y minerales.

Esta adaptación resulta ideal para quienes desean reducir el consumo de carbohidratos y sumar variedad a la dieta cotidiana. Hay algo especial en ese aroma vegetal que llena la cocina, mientras la receta se arma en pocos minutos y sin complicaciones.

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Ideal para cuando buscas una comida rápida, sana y diferente, el risotto de coliflor suele aparecer en hogares argentinos que buscan sumar más vegetales sin resignar cremosidad. Es perfecto para almuerzos de semana, cenas ligeras o como guarnición de un plato principal. Su versatilidad permite acompañarlo con pescados, carnes o incluso servirlo solo, decorado con hierbas frescas y un toque extra de queso rallado.

El risotto de coliflor es una preparación cremosa y suave, donde el arroz se reemplaza por coliflor rallada, dorada en sartén y ligada con queso y caldo. Aporta textura, sabor y una alternativa más liviana al risotto clásico, manteniendo su espíritu reconfortante y fácil.

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Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

Preparación: 8 minutos

Cocción: 12 minutos

Ingredientes

  • Una cabeza de coliflor mediana (aprox. 600 gr)
  • Una cebolla chica
  • Un diente de ajo
  • Una cucharada de manteca
  • Dos cucharadas de aceite de oliva
  • 100 ml de caldo de verduras (puede ser en cubo)
  • 40 gr de queso rallado (parmesano o sardo)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Una cucharada de perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer risotto de coliflor, paso a paso

Secuencia de cuatro fotos que muestran la preparación de un plato: coliflor rallada, cebolla y ajo rehogados, adición de caldo, y mezcla final con queso y perejil.
La receta de risotto de coliflor lleva una cabeza de coliflor, cebolla, ajo, manteca, aceite de oliva, caldo de verduras y queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Rallar la coliflor cruda usando un rallador grueso o procesadora, hasta que quede del tamaño de granos de arroz.
  2. Picar la cebolla y el ajo bien finitos.
  3. Calentar el aceite de oliva y la manteca en una sartén a fuego medio.
  4. Rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes, sin dorar.
  5. Sumar la coliflor rallada y saltear 2 minutos, mezclando bien.
  6. Incorporar el caldo caliente de a poco, y cocinar 6-8 minutos, revolviendo. No sobrecocinar para que la coliflor no pierda textura.
  7. Apagar el fuego y agregar el queso rallado. Mezclar hasta que se funda y el risotto quede cremoso.
  8. Salpimentar a gusto y terminar con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Platos blancos con risotto de coliflor y hierbas frescas sobre una mesa gris, acompañados de cubiertos, servilletas de tela y un tazón de hojas verdes.
La receta rinde 2 porciones abundantes o 3 como guarnición y puede acompañar pescados, carnes o servirse sola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde dos porciones abundantes o tres como guarnición. Esta cantidad resulta adecuada para una comida principal en pareja o para compartir en familia junto a otros platos. Si se sirve como entrada o acompañamiento, puede rendir aún más.

Si se desea ampliar la cantidad, solo hay que duplicar los ingredientes y preparar el doble de coliflor. El método de cocción no requiere cambios.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 13 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Imagen dividida. Izquierda: recipiente transparente con risotto de coliflor en el refrigerador. Derecha: risotto en sartén mientras se le añade caldo.
El risotto de coliflor aporta unas 190 calorías por porción, se conserva hasta 2 días en heladera y no se recomienda freezarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se puede guardar en la heladera hasta dos días en recipiente cerrado. Para freezer, no se recomienda porque la coliflor pierde textura y agua al descongelar. Para conservar el risotto de coliflor en las mejores condiciones, es importante dejarlo enfriar completamente antes de guardarlo. Utilizar un recipiente hermético ayuda a preservar su sabor y evita la absorción de olores de otros alimentos en la heladera.

Al momento de recalentar, se recomienda hacerlo a fuego suave en sartén, agregando, si es necesario, un poco de caldo o agua para recuperar la cremosidad original. No es aconsejable recalentar varias veces la misma porción.

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