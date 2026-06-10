Receta de risotto de coliflor, rápida y fácil

Un buen risotto argentino siempre evoca mesa grande y charla larga, pero la versión con coliflor sorprende por su ligereza y sabor reconfortante. Además de ser más liviano, este plato permite aprovechar los beneficios nutricionales de la coliflor, rica en fibra, vitaminas y minerales.
Esta adaptación resulta ideal para quienes desean reducir el consumo de carbohidratos y sumar variedad a la dieta cotidiana. Hay algo especial en ese aroma vegetal que llena la cocina, mientras la receta se arma en pocos minutos y sin complicaciones.
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Ideal para cuando buscas una comida rápida, sana y diferente, el risotto de coliflor suele aparecer en hogares argentinos que buscan sumar más vegetales sin resignar cremosidad. Es perfecto para almuerzos de semana, cenas ligeras o como guarnición de un plato principal. Su versatilidad permite acompañarlo con pescados, carnes o incluso servirlo solo, decorado con hierbas frescas y un toque extra de queso rallado.
El risotto de coliflor es una preparación cremosa y suave, donde el arroz se reemplaza por coliflor rallada, dorada en sartén y ligada con queso y caldo. Aporta textura, sabor y una alternativa más liviana al risotto clásico, manteniendo su espíritu reconfortante y fácil.
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Tiempo de preparación
Total: 20 minutos
Preparación: 8 minutos
Cocción: 12 minutos
Ingredientes
- Una cabeza de coliflor mediana (aprox. 600 gr)
- Una cebolla chica
- Un diente de ajo
- Una cucharada de manteca
- Dos cucharadas de aceite de oliva
- 100 ml de caldo de verduras (puede ser en cubo)
- 40 gr de queso rallado (parmesano o sardo)
- Sal y pimienta a gusto
- Una cucharada de perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer risotto de coliflor, paso a paso
- Rallar la coliflor cruda usando un rallador grueso o procesadora, hasta que quede del tamaño de granos de arroz.
- Picar la cebolla y el ajo bien finitos.
- Calentar el aceite de oliva y la manteca en una sartén a fuego medio.
- Rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes, sin dorar.
- Sumar la coliflor rallada y saltear 2 minutos, mezclando bien.
- Incorporar el caldo caliente de a poco, y cocinar 6-8 minutos, revolviendo. No sobrecocinar para que la coliflor no pierda textura.
- Apagar el fuego y agregar el queso rallado. Mezclar hasta que se funda y el risotto quede cremoso.
- Salpimentar a gusto y terminar con perejil fresco picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde dos porciones abundantes o tres como guarnición. Esta cantidad resulta adecuada para una comida principal en pareja o para compartir en familia junto a otros platos. Si se sirve como entrada o acompañamiento, puede rendir aún más.
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Si se desea ampliar la cantidad, solo hay que duplicar los ingredientes y preparar el doble de coliflor. El método de cocción no requiere cambios.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 190 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 13 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede guardar en la heladera hasta dos días en recipiente cerrado. Para freezer, no se recomienda porque la coliflor pierde textura y agua al descongelar. Para conservar el risotto de coliflor en las mejores condiciones, es importante dejarlo enfriar completamente antes de guardarlo. Utilizar un recipiente hermético ayuda a preservar su sabor y evita la absorción de olores de otros alimentos en la heladera.
Al momento de recalentar, se recomienda hacerlo a fuego suave en sartén, agregando, si es necesario, un poco de caldo o agua para recuperar la cremosidad original. No es aconsejable recalentar varias veces la misma porción.
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