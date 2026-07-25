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¿Todavía hay que girar el colchón? Lo que revelan los nuevos modelos

Las tendencias de fabricación y el avance en materiales cambiaron las pautas de mantenimiento. Qué aconsejan hoy los expertos y cómo evitar errores frecuentes en el cuidado del descanso

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Un hombre y una mujer levantan un colchón blanco para ponerlo en una base de cama. Hay una ventana con cortinas, una alfombra, una planta, libros y un vaso.
La recomendación de voltear el colchón deja de ser universal en modelos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el medio House Beautiful y especialistas del Better Sleep Council, dar vuelta el colchón ya no es la recomendación general para muchos modelos actuales. Varios colchones modernos tienen una cara superior y otra inferior definidas, por lo que conviene no darles la vuelta y, si el fabricante lo permite, rotarlos.

En muchos colchones modernos ya no conviene voltearlos porque fueron diseñados con una parte superior y otra inferior específicas, según explicó Mary Helen Rogers, directora de marketing del Better Sleep Council, al medio citado. La excepción son los colchones de doble cara, menos comunes, que por lo general sí pueden voltearse y rotarse para prolongar su vida útil.

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Rogers dijo que la mayoría de los colchones que se fabrican hoy tienen una cara superior y otra inferior definidas, por lo que no deben voltearse. Antes de mover el colchón, la recomendación es revisar siempre las instrucciones del fabricante, ya que algunos modelos no admiten ningún ajuste.

Una mano frota un paño blanco sobre un colchón de color claro en una habitación iluminada por la luz del sol que entra por una ventana. Artículos de limpieza en segundo plano.
Los materiales multicapa y el soporte por zonas cambian las pautas tradicionales de cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos respalda esta tendencia y señala que los avances en ingeniería de descanso han llevado a que la mayoría de los colchones modernos estén diseñados específicamente para ofrecer soporte óptimo en una sola orientación. Además, un estudio realizado por la Universidad de Penn State concluyó que alterar la posición de estos colchones puede generar desbalance en el soporte, lo que afecta tanto la durabilidad como la calidad del sueño.

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Por qué algunos colchones modernos no deben voltearse

Parte de la explicación está en la construcción interna de estos productos. Rogers indicó que algunos colchones modernos incorporan soporte por zonas, con espumas, geles, resortes u otros materiales ubicados para sostener áreas concretas del cuerpo, como los hombros y las caderas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Alterar la orientación de ciertos colchones puede afectar el equilibrio del soporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese diseño busca dar apoyo a partes específicas del cuerpo. Por eso, en ciertos casos, incluso rotar el colchón puede perjudicar la calidad del descanso y alterar el soporte previsto.

Se mencionan modelos populares como las espumas multicapa y las camas inteligentes, entre los que suele desaconsejarse el volteo. A medida que el diseño del colchón se vuelve más complejo, también cambia la forma adecuada de mantenerlo.

Qué beneficios tiene rotar el colchón y cuándo deja de servir

Una habitación moderna con una cama de madera y ropa de cama blanca y gris, un sillón de cuero marrón, una gran ventana con vista a árboles y un cuadro abstracto en la pared.
Revisar periódicamente el estado del colchón ayuda a sostener la calidad del descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el fabricante sí lo permite, rotar el colchón de cabeza a pies puede repartir mejor el desgaste. John Saito, de la American Academy of Sleep Medicine, dijo a House Beautiful que este hábito puede emparejar el uso en toda la superficie y reducir la presencia de ácaros del polvo.

La utilidad de esa práctica tiene un límite. Si el colchón ya presenta hundimientos marcados, bultos o incomodidad, el ajuste no corrige por sí solo un soporte que ya se deterioró.

Rogers y el Better Sleep Council recomiendan reevaluar el estado del colchón cada 7 años. El deterioro visible y los problemas para dormir pueden indicar que el modelo ya no responde a las necesidades del usuario.

Pequeños puntos negros visibles en las costuras de un colchón de tela clara, pliegues de la ropa de cama arrugada y las uniones metálicas de un somier.
El reemplazo se considera cuando el desgaste visible y las molestias se vuelven persistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto conviene revisar o rotar el colchón

El criterio principal vuelve a ser el mismo: consultar primero las instrucciones de cuidado del fabricante. Se precisó que algunos modelos incluyen un calendario específico de rotación. Cuando esa información no está disponible, Saito planteó una referencia aproximada. La pauta general es rotar el colchón cada seis meses.

Rotar el colchón puede ayudar a distribuir el desgaste de forma más pareja y a extender su uso por un tiempo. Pero cuando la estructura ya perdió soporte, el mantenimiento deja de ser una solución y pasa a ser una señal para revisar si aún responde a las necesidades del usuario.

Una mujer adulta rocía vinagre blanco con un atomizador sobre un colchón sin ropa de cama en una habitación luminosa con la ventana abierta.
Algunos productos incluyen calendarios específicos para rotación y cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud y la Sleep Research Society recomiendan monitorear periódicamente la calidad del colchón, ya que un soporte deficiente está vinculado a trastornos musculoesqueléticos y problemas de descanso crónico. Estas instituciones sugieren reemplazar el colchón cuando se detectan molestias persistentes o signos visibles de desgaste, priorizando siempre las indicaciones del fabricante para asegurar condiciones óptimas de salud y descanso.

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