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Cómo eliminar de verdad el olor a sudor de la ropa de gimnasio, según expertos en cuidado de telas

Científicos y especialistas en lavandería consultados por Real Simple revelaron los errores más frecuentes que impiden limpiar por completo las prendas deportivas

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La ropa deportiva puede seguir oliendo a sudor si permanece húmeda durante horas o días antes del lavado (Freepik)
La ropa deportiva puede seguir oliendo a sudor si permanece húmeda durante horas o días antes del lavado (Freepik)

Lavar la ropa deportiva más de una vez y que siga oliendo a sudor es una experiencia frecuente. Según revelaron expertos consultados por Real Simple, el error no siempre está en el lavado en sí, sino en los hábitos que rodean ese proceso, desde el momento en que uno termina el entrenamiento hasta el instante en que la prenda sale de la secadora.

Una científica en cuidado de telas, Kim Romine, señaló al medio: “Es el hábito que más diferencia genera“. Cuando el sudor y los aceites corporales permanecen en la tela por horas o días, penetran las fibras y generan olores persistentes que no desaparecen ni con el lavado. Si la higiene inmediata no es posible, lo mínimo recomendado es dejar que las prendas se aireen, en lugar de guardarlas húmedas en una bolsa de deporte o en el cesto de ropa sucia.

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Antes de meter la ropa en el lavarropas, Romine y Stacee Parker, profesional de lavandería, coincidieron en que se deben dar vuelta las prendas. De esa forma, el interior —donde se acumula mayor cantidad de sudor y grasa— queda expuesto directamente al detergente y recibe más agitación durante el ciclo.

Para las zonas de mayor transpiración, como axilas y cintura, Real Simple recomendó aplicar detergente directamente antes de lavar y añadir media taza de vinagre blanco en el ciclo de enjuague para descomponer las bacterias y los residuos que generan el olor.

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Qué productos usar y cuáles evitar

Imagen de una persona con cabello corto, camiseta azul y pantalones cortos negros corriendo en una pista. Su cara está ligeramente enrojecida por el esfuerzo.
Dar vuelta las prendas antes de lavar la ropa deportiva expone al detergente las zonas donde se acumulan sudor y grasa (Imagen ilustrativa Infobae)

El tipo de detergente y la cantidad utilizada también inciden en el resultado final. Según Romine, las prendas deportivas están expuestas a aceites y sudor de forma intensa, por lo que requieren un producto de calidad formulado para eliminar ese tipo de suciedad.

El exceso de detergente, lejos de ser una solución, puede quedar impregnado en la tela, obstruir los microporos del tejido técnico y reducir tanto la transpirabilidad como la capacidad de absorción de humedad.

El suavizante de ropa es otro producto que Real Simple desaconsejó para este tipo de prendas. Parker explicó que estos productos forman una capa sobre la tela que bloquea la respirabilidad y, con el tiempo, provoca que las prendas retengan más olores, además de deteriorar su durabilidad.

Respecto a la temperatura del agua, la tentación de usar agua caliente para “desinfectar” la ropa no está justificada en este caso. Tanto Romine como Parker recomendaron lavarla con agua fría, ya que el calor puede dañar las fibras elásticas y fijar manchas y olores en lugar de eliminarlos.

Hombre sudoroso con camiseta azul y pantalón corto negro corre y ríe en una pista de atletismo roja con líneas blancas, cruzando una cinta de meta.
El detergente para ropa deportiva debe eliminar aceites y sudor sin exceso, porque el sobrante obstruye los microporos del tejido técnico (Imagen ilustrativa Infobae)

La carga de la máquina también impacta en la efectividad del lavado. Mezclar ropa deportiva con otras prendas o llenar demasiado el tambor reduce la acción del detergente. Las prendas con tirantes o de construcción delicada se benefician de ser lavadas dentro de una bolsa de malla, y los rellenos removibles deben retirarse antes de cada lavado.

Cómo secar la ropa deportiva

La secadora representa otro elemento que puede poner en riesgo la durabilidad y la vida útil de estas prendas. De acuerdo con la información difundida por Real Simple, el uso de calor alto tiene la capacidad de deteriorar las fibras elásticas y, además, puede fijar en la tela los olores que hayan permanecido después del lavado.

Un hombre con barba y camiseta caqui sostiene una camiseta blanca con grandes manchas amarillas de sudor, mostrando una expresión de asco.
La ropa deportiva se seca mejor al aire, ya que el calor alto de la secadora deteriora las fibras y puede fijar los olores (Imagen ilustrativa Infobae)

Lo más aconsejado en estos casos es colgar la ropa para que se seque de manera natural, expuesta al aire. Si existe la necesidad de reducir el tiempo de secado, Allen recomendó emplear únicamente el ciclo de aire frío de la secadora durante unos pocos minutos y hacerlo sin aplicar calor.

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