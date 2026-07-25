Tendencias

Qué revisar en casa durante el invierno para evitar el frío y ahorrar energía

El estado de los cerramientos, radiadores y termostatos puede marcar la diferencia en el confort interior y ayudar a reducir el consumo durante los meses de bajas temperaturas

Guardar
Google icon
Ilustración de una persona sentada en el suelo con pijamas y pantuflas, calentando sus manos en un calefactor eléctrico blanco.
El invierno obliga a revisar el aislamiento del hogar para conservar el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bajas temperaturas propias de la temporada invernal obligan a revisar cada detalle del hogar para evitar que el frío se instale en el interior. Muchos hogares experimentan una sensación térmica menor a la esperada, incluso con la calefacción encendida, debido a pequeños descuidos en el aislamiento o el mantenimiento de los sistemas térmicos.

Prestar atención a ciertos puntos menos evidentes puede marcar la diferencia en el confort y el ahorro energético durante los meses más fríos.

Preparativos esenciales para el invierno en casa

Infografía con una casa nevada, iconos de calor y ahorro. Muestra ilustraciones de ventanas, radiadores, sistemas de calefacción y un termostato.
Una revisión a tiempo detecta desperfectos antes de que el frío se intensifique en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar la casa en invierno exige revisar ventanas, radiadores, termostatos y calefacción, porque cambiar textiles no basta cuando el frío ya se ha instalado. Según Elle Decor, esas comprobaciones son la base para conservar calor en la vivienda y reducir el consumo energético.

PUBLICIDAD

Ahora que ya es invierno, conviene comprobar si las ventanas cierran bien, sellar grietas y rendijas, purgar los radiadores y ajustar los termostatos para regular mejor la temperatura. En viviendas con calefacción por aire, también corresponde limpiar el sistema y mantener una media de entre 17 y 22 grados.

La fuente indica que el frío obliga a adecuar la vivienda en todos los sentidos, con independencia de que las temperaturas cambien de un punto a otro del país. El objetivo es ganar confort en casa, prevenir fallos y hacer un consumo energético más sostenible.

PUBLICIDAD

Primer plano de dos manos con un suéter de lana verde oscuro que ajustan el termostato de un radiador blanco adosado a una pared clara
Purgar los radiadores permite que el agua circule y la calefacción funcione mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión previa también permite detectar elementos en mal estado antes de que avance el invierno. Ese repaso incluye puntos visibles, como la calefacción, y otros menos evidentes, como el cierre hermético de las ventanas.

Cómo evitar que el frío entre por las ventanas

Unas ventanas defectuosas o que no cierran herméticamente pueden convertirse en uno de los principales problemas frente al frío. La recomendación pasa por revisar grietas y rendijas alrededor de los marcos.

Para corregir esas fugas, la fuente propone usar masilla resistente al agua o burletes. Si hace falta, también plantea cambiar las ventanas antes de tiempo.

Cuando el aislamiento requiere una solución mayor, se menciona la instalación de ventanas de doble cristal. Ese recurso aparece como una opción para aislar por completo la casa.

Primer plano de unas manos aplicando una tira de burlete adhesivo de color blanco y beige en el marco de una ventana de PVC, con luz natural de fondo.
Las ventanas que no cierran bien dejan entrar aire frío y bajan la sensación térmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisar en la calefacción y los termostatos

Con la temporada de frío, purgar los radiadores figura entre las tareas más repetidas y necesarias. Según la fuente, el agua debe circular correctamente para que la calefacción llegue bien a la vivienda y funcione con mayor eficiencia.

La revisión también alcanza a los termostatos, que permiten regular mejor la calefacción y lograr una temperatura adecuada en casa. Ese ajuste evita tanto el exceso de calor como un ambiente demasiado frío y repercute en el consumo energético.

Existen varias opciones de termostatos según el tipo de calefacción que haya en la vivienda, ya sea con radiadores o con aire acondicionado. Hay modelos inalámbricos, digitales, analógicos y otros que se controlan desde una aplicación móvil.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La limpieza del sistema de calefacción por aire mejora su rendimiento en invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un truco sencillo para aprovechar mejor el calor

Se sugiere colocar una superficie reflectante detrás de los radiadores, como una placa cubierta con papel de aluminio, para devolver el calor hacia la habitación y evitar que se pierda a través de la pared.

Esta medida sencilla puede incrementar la sensación térmica cerca del radiador sin aumentar el consumo energético. Para implementarla, basta con situar el material entre el radiador y la pared, prestando atención a no pegar nunca el papel directamente sobre la superficie, según recomiendan expertos en climatización doméstica.

Mano de persona ajustando un termostato inteligente en la pared, mostrando 22 grados Celsius, con sala de estar, chimenea y ventana nevada al fondo.
Ajustar los termostatos optimiza la temperatura y evita consumos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura y hábitos para gastar menos energía

En las viviendas con calefacción por aire, la recomendación es revisar y limpiar el sistema antes de usarlo. Después, conviene comprobar que la temperatura sea la correcta. Se fija como referencia una media de entre 17 y 22 grados.

Cuando no haya nadie en casa, la fuente aconseja apagar por completo la calefacción o dejarla al mínimo. También recomienda colocar los termostatos en las zonas de mayor uso, como el salón o las habitaciones, y no en espacios de paso.

Una puesta a punto a tiempo ayuda a detectar desperfectos antes de que el frío se intensifique dentro de la vivienda. Esa revisión previa permite corregir fallos de aislamiento o calefacción antes de que se conviertan en un problema mayor.

Temas Relacionados

Calefacción DomésticaAislamiento TérmicoEficiencia EnergéticaCalefacciónTemperaturaInviernoHogarNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Big Pineapple, el edificio con forma de piña que batió récords y se convirtió en un símbolo turístico

El complejo nació en 1971 como granja temática y durante las siguientes décadas se volvió un ícono del turismo en Australia, con postres célebres y visitas reales

Big Pineapple, el edificio con forma de piña que batió récords y se convirtió en un símbolo turístico

Cómo eliminar de verdad el olor a sudor de la ropa de gimnasio, según expertos en cuidado de telas

Científicos y especialistas en lavandería consultados por Real Simple revelaron los errores más frecuentes que impiden limpiar por completo las prendas deportivas

Cómo eliminar de verdad el olor a sudor de la ropa de gimnasio, según expertos en cuidado de telas

¿Todavía hay que girar el colchón? Lo que revelan los nuevos modelos

Las tendencias de fabricación y el avance en materiales cambiaron las pautas de mantenimiento. Qué aconsejan hoy los expertos y cómo evitar errores frecuentes en el cuidado del descanso

¿Todavía hay que girar el colchón? Lo que revelan los nuevos modelos

El verdadero impacto de los vinos importados que llegaron al país

Argentina figura entre los mayores productores y consumidores a nivel global, aunque hoy la industria enfrenta un escenario complejo. ¿Los vinos importados representan un nuevo desafío o una oportunidad?

El verdadero impacto de los vinos importados que llegaron al país

Vacaciones sin pelear por el celular: cómo lograr que los chicos se alejen de las pantallas con alternativas reales

Discutir todo el día para que dejen los dispositivos digitales no es la solución, según los especialistas consultados por Infobae. Estrategias para transformar la desconexión en una elección

Vacaciones sin pelear por el celular: cómo lograr que los chicos se alejen de las pantallas con alternativas reales

DEPORTES

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

El fastidio de Franco Colapinto por el rendimiento de su Alpine en la clasificación del GP de Hungría

Los detalles y la galería de fotos de la lujosa boda de Donnarumma con Alessia Elefante: del show vikingo de Haaland al recital de Ozuna

“Los peores días de mi vida”: el descarnado relato de una figura de la Premier League y la selección de Países Bajos

TELESHOW

La provocación de Mauro Icardi con la China Suárez de paseo por Milán: “¿Algún juez me lo va a impedir?"

La provocación de Mauro Icardi con la China Suárez de paseo por Milán: “¿Algún juez me lo va a impedir?"

El conmovedor relato de la la influencer Caro Trippar: “Tengo cáncer, ese es mi diagnóstico”

Nicolás Maiques contó cómo se protegía del bullying escolar: “Yo fingía demencia”

“Billy Elliot, el musical”: todo por un sueño

Flavio Mendoza, el creador y artífice de sus sueños, estrena La Cúpula: “Mi pasión es coleccionar espectáculos”

INFOBAE AMÉRICA

El alcalde encarcelado de Estambul apoyó al nuevo partido opositor de Turquía: “Empecemos nuestra marcha fuerte para el futuro”

El alcalde encarcelado de Estambul apoyó al nuevo partido opositor de Turquía: “Empecemos nuestra marcha fuerte para el futuro”

Más de 700 mil guanacastecos en Costa Rica se beneficiarán con obras financiadas por el BCIE en infraestructura, educación y acceso al agua

Mensajes de texto presentados por la Fiscalía en EE.UU. revelan que joven salvadoreña sufrió un aborto en el caso D4vd

Alejandra Ortiz lleva a Miss Universo El Salvador 2026 un mensaje de orgullo afrodescendiente

Flávio Bolsonaro fue proclamado por el Partido Liberal como candidato a presidente de Brasil