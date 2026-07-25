Qué revisar en casa durante el invierno para evitar el frío y ahorrar energía

El invierno obliga a revisar el aislamiento del hogar para conservar el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bajas temperaturas propias de la temporada invernal obligan a revisar cada detalle del hogar para evitar que el frío se instale en el interior. Muchos hogares experimentan una sensación térmica menor a la esperada, incluso con la calefacción encendida, debido a pequeños descuidos en el aislamiento o el mantenimiento de los sistemas térmicos.

Prestar atención a ciertos puntos menos evidentes puede marcar la diferencia en el confort y el ahorro energético durante los meses más fríos.

Preparativos esenciales para el invierno en casa

Una revisión a tiempo detecta desperfectos antes de que el frío se intensifique en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar la casa en invierno exige revisar ventanas, radiadores, termostatos y calefacción, porque cambiar textiles no basta cuando el frío ya se ha instalado. Según Elle Decor, esas comprobaciones son la base para conservar calor en la vivienda y reducir el consumo energético.

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Ahora que ya es invierno, conviene comprobar si las ventanas cierran bien, sellar grietas y rendijas, purgar los radiadores y ajustar los termostatos para regular mejor la temperatura. En viviendas con calefacción por aire, también corresponde limpiar el sistema y mantener una media de entre 17 y 22 grados.

La fuente indica que el frío obliga a adecuar la vivienda en todos los sentidos, con independencia de que las temperaturas cambien de un punto a otro del país. El objetivo es ganar confort en casa, prevenir fallos y hacer un consumo energético más sostenible.

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Purgar los radiadores permite que el agua circule y la calefacción funcione mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión previa también permite detectar elementos en mal estado antes de que avance el invierno. Ese repaso incluye puntos visibles, como la calefacción, y otros menos evidentes, como el cierre hermético de las ventanas.

Cómo evitar que el frío entre por las ventanas

Unas ventanas defectuosas o que no cierran herméticamente pueden convertirse en uno de los principales problemas frente al frío. La recomendación pasa por revisar grietas y rendijas alrededor de los marcos.

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Para corregir esas fugas, la fuente propone usar masilla resistente al agua o burletes. Si hace falta, también plantea cambiar las ventanas antes de tiempo.

Cuando el aislamiento requiere una solución mayor, se menciona la instalación de ventanas de doble cristal. Ese recurso aparece como una opción para aislar por completo la casa.

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Las ventanas que no cierran bien dejan entrar aire frío y bajan la sensación térmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisar en la calefacción y los termostatos

Con la temporada de frío, purgar los radiadores figura entre las tareas más repetidas y necesarias. Según la fuente, el agua debe circular correctamente para que la calefacción llegue bien a la vivienda y funcione con mayor eficiencia.

La revisión también alcanza a los termostatos, que permiten regular mejor la calefacción y lograr una temperatura adecuada en casa. Ese ajuste evita tanto el exceso de calor como un ambiente demasiado frío y repercute en el consumo energético.

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Existen varias opciones de termostatos según el tipo de calefacción que haya en la vivienda, ya sea con radiadores o con aire acondicionado. Hay modelos inalámbricos, digitales, analógicos y otros que se controlan desde una aplicación móvil.

La limpieza del sistema de calefacción por aire mejora su rendimiento en invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un truco sencillo para aprovechar mejor el calor

Se sugiere colocar una superficie reflectante detrás de los radiadores, como una placa cubierta con papel de aluminio, para devolver el calor hacia la habitación y evitar que se pierda a través de la pared.

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Esta medida sencilla puede incrementar la sensación térmica cerca del radiador sin aumentar el consumo energético. Para implementarla, basta con situar el material entre el radiador y la pared, prestando atención a no pegar nunca el papel directamente sobre la superficie, según recomiendan expertos en climatización doméstica.

Ajustar los termostatos optimiza la temperatura y evita consumos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura y hábitos para gastar menos energía

En las viviendas con calefacción por aire, la recomendación es revisar y limpiar el sistema antes de usarlo. Después, conviene comprobar que la temperatura sea la correcta. Se fija como referencia una media de entre 17 y 22 grados.

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Cuando no haya nadie en casa, la fuente aconseja apagar por completo la calefacción o dejarla al mínimo. También recomienda colocar los termostatos en las zonas de mayor uso, como el salón o las habitaciones, y no en espacios de paso.

Una puesta a punto a tiempo ayuda a detectar desperfectos antes de que el frío se intensifique dentro de la vivienda. Esa revisión previa permite corregir fallos de aislamiento o calefacción antes de que se conviertan en un problema mayor.

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