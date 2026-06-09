Receta de gelatina de chía, rápida y fácil

Una cucharada y la infancia vuelve: la gelatina de chía tiene esa magia de ser colorida, ligera y siempre lista para sorprender en la mesa. No importa la edad, es un postre que invita a probar siempre más, especialmente como colación saludable.
En Argentina, este postre se disfruta sobre todo en desayunos, meriendas o como postre liviano. Su popularidad creció en los últimos años gracias a la tendencia de sumar semillas y alimentos funcionales a la dieta diaria, aprovechando la practicidad de una receta que no exige más que mezclar, reposar y servir.
PUBLICIDAD
De este modo, se consolidó como una alternativa saludable y ligera para quienes buscan otras opciones en desayunos, meriendas o postres. Su consumo se incrementó en la última década, en paralelo al auge de los llamados “alimentos funcionales”. La facilidad de preparación y la versatilidad para combinar con distintos ingredientes contribuyeron a su presencia en mesas familiares y propuestas gastronómicas.
Receta de gelatina de chía
La gelatina de chía es un postre suave y gelatinoso que se prepara hidratando semillas de chía en leche vegetal o jugos, aromatizada con canela y vainilla. No lleva cocción, sólo reposo en heladera, y suele acompañarse con frutas frescas o frutos secos.
PUBLICIDAD
El resultado es una preparación de bajo contenido calórico, sin azúcares añadidos si se elige una base neutra, y apta para dietas veganas o sin lactosa. Se puede aromatizar con canela, vainilla o ralladura de cítricos, y suele servirse acompañada de frutas frescas, frutos secos o semillas adicionales. Este postre se valoriza tanto por su aporte de fibra y ácidos grasos omega 3, presentes en la chía, como por la sencillez y rapidez de su elaboración.
Tiempo de preparación
Total: 8 horas (principalmente de reposo)
- Preparación activa: 10 minutos
- Reposo en heladera: 8 horas
Ingredientes
- 2 tazas de leche de almendras sin endulzar (puede usarse otra leche vegetal o leche común)
- 2 tazas de semillas de chía
- Estevia a gusto (o azúcar)
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
Cómo hacer gelatina de chía, paso a paso
- En un bol grande, mezclar la leche de almendras, el extracto de vainilla y la canela.
- Agregar la chía en forma de lluvia y mezclar muy bien para evitar que se apelmace.
- Endulzar a gusto con estevia o azúcar, revolviendo hasta disolver por completo.
- Tapar el bol y llevar a la heladera durante toda la noche o al menos 8 horas. Mezclar nuevamente a los 15 minutos del reposo para evitar que las semillas se asienten en el fondo.
- Servir frío, solo o acompañado de frutas frescas, granola o frutos secos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
El paso a paso de la receta y la cantidad de cada ingrediente deja como resultado una preparación que rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 7 gr
Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La gelatina de chía se conserva en heladera, bien tapada, hasta 4 días. No se recomienda freezar, ya que pierde textura.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD