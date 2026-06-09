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Receta de gelatina de chía, rápida y fácil

El resultado incluye un postre rico y saludable para aprovechar en cualquier momento del año y no dejar de lado los beneficios a la salud

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Un tazón de vidrio con gelatina de chía color café claro, adornado con fresas en rodajas, arándanos y nueces picadas, sobre un plato de cerámica en una mesa de madera.
La preparación ganó popularidad por la incorporación de semillas y alimentos funcionales en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cucharada y la infancia vuelve: la gelatina de chía tiene esa magia de ser colorida, ligera y siempre lista para sorprender en la mesa. No importa la edad, es un postre que invita a probar siempre más, especialmente como colación saludable.

En Argentina, este postre se disfruta sobre todo en desayunos, meriendas o como postre liviano. Su popularidad creció en los últimos años gracias a la tendencia de sumar semillas y alimentos funcionales a la dieta diaria, aprovechando la practicidad de una receta que no exige más que mezclar, reposar y servir.

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De este modo, se consolidó como una alternativa saludable y ligera para quienes buscan otras opciones en desayunos, meriendas o postres. Su consumo se incrementó en la última década, en paralelo al auge de los llamados “alimentos funcionales”. La facilidad de preparación y la versatilidad para combinar con distintos ingredientes contribuyeron a su presencia en mesas familiares y propuestas gastronómicas.

Receta de gelatina de chía

La gelatina de chía es un postre suave y gelatinoso que se prepara hidratando semillas de chía en leche vegetal o jugos, aromatizada con canela y vainilla. No lleva cocción, sólo reposo en heladera, y suele acompañarse con frutas frescas o frutos secos.

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El resultado es una preparación de bajo contenido calórico, sin azúcares añadidos si se elige una base neutra, y apta para dietas veganas o sin lactosa. Se puede aromatizar con canela, vainilla o ralladura de cítricos, y suele servirse acompañada de frutas frescas, frutos secos o semillas adicionales. Este postre se valoriza tanto por su aporte de fibra y ácidos grasos omega 3, presentes en la chía, como por la sencillez y rapidez de su elaboración.

Tiempo de preparación

Total: 8 horas (principalmente de reposo)

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en heladera: 8 horas

Ingredientes

  • 2 tazas de leche de almendras sin endulzar (puede usarse otra leche vegetal o leche común)
  • 2 tazas de semillas de chía
  • Estevia a gusto (o azúcar)
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
Una mano con una cuchara de madera revuelve gelatina de chía en un bol. En la mesa hay semillas de chía, vainilla, canela y frutos rojos.
La mezcla se hace con semillas hidratadas en leche vegetal o jugos y no requiere cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer gelatina de chía, paso a paso

  1. En un bol grande, mezclar la leche de almendras, el extracto de vainilla y la canela.
  2. Agregar la chía en forma de lluvia y mezclar muy bien para evitar que se apelmace.
  3. Endulzar a gusto con estevia o azúcar, revolviendo hasta disolver por completo.
  4. Tapar el bol y llevar a la heladera durante toda la noche o al menos 8 horas. Mezclar nuevamente a los 15 minutos del reposo para evitar que las semillas se asienten en el fondo.
  5. Servir frío, solo o acompañado de frutas frescas, granola o frutos secos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El paso a paso de la receta y la cantidad de cada ingrediente deja como resultado una preparación que rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 7 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La gelatina de chía se conserva en heladera, bien tapada, hasta 4 días. No se recomienda freezar, ya que pierde textura.

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