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Receta de cheesecake de calabaza y nueces, rápida y fácil

Con queso crema, especias y una cubierta crocante, esta torta fría propone otra forma de llevar esa hortaliza a la mesa sin baño María y con apenas 30 minutos de trabajo activo

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Cheesecake de calabaza y nueces pecan con una porción cortada, mostrando su relleno cremoso, sobre una mesa de madera clara. Decorado con nueces pecan, canela y nuez moscada.
La receta de cheesecake de calabaza y nueces propone un postre frío con queso crema, especias y una cobertura crocante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si pensabas que la calabaza era solo para sopas o guarniciones, este cheesecake de calabaza y nueces ofrece una alternativa dulce con calabaza. El sabor especiado y el dulzor natural de la calabaza se fusionan con la textura cremosa del queso y las nueces.

En nuestro país, la calabaza es habitual en la mesa, pero pocas veces la vemos lucirse en recetas dulces. Este cheesecake funciona bien en primavera y otoño, cuando la calabaza está en su mejor momento y buscamos postres frescos.

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El cheesecake de calabaza y nueces es una torta fría que combina una base de galletitas con manteca, un relleno suave de queso crema, puré de calabaza, especias y una cobertura de nueces tostadas. No requiere baño María ni técnicas complicadas: solo batir, mezclar y dejar enfriar.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos (más 2 horas de frío)

Preparación activa: 20 minutos

Cocción de base: 10 minutos

Ingredientes

  • 200 g de galletitas de vainilla (pueden ser tipo Lincoln o similares)
  • 60 g de manteca derretida
  • 300 g de queso crema (tipo Finlandia o similar)
  • 250 g de puré de calabaza (bien escurrido y frío)
  • 120 g de azúcar
  • Un huevo
  • Una cucharadita de esencia de vainilla
  • Una cucharadita de canela
  • Una pizca de nuez moscada
  • 60 g de nueces picadas grueso

Cómo hacer cheesecake de calabaza y nueces, paso a paso

Una persona mezcla queso crema en un bol de vidrio, rodeada de tazones con ingredientes como base de galletas, puré de calabaza y nueces, en una cocina luminosa.
La preparación del cheesecake de calabaza y nueces lleva 30 minutos en total, más 2 horas de frío en heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 180°C (moderado).
  2. Procesar las galletitas hasta hacerlas polvo. Mezclar con la manteca derretida y presionar en el fondo de un molde desmontable (20 a 22 cm). Llevar al horno por 10 minutos y dejar enfriar.
  3. En un bol, batir el queso crema con el azúcar hasta que esté suave.
  4. Sumar el huevo y batir hasta integrar bien.
  5. Agregar el puré de calabaza (bien frío y escurrido), la esencia de vainilla, la canela y la nuez moscada. Mezclar hasta que quede homogéneo.
  6. Volcar la mezcla sobre la base de galletitas ya fría. Emparejar con espátula.
  7. Espolvorear las nueces picadas por encima, presionando apenas.
  8. Llevar a la heladera por un mínimo de 2 horas hasta que esté bien firme.
  9. Desmoldar y servir frío. Si se desea, sumar un hilo de miel o dulce de leche para decorar.

Consejos técnicos:

  • El puré de calabaza debe estar frío y bien escurrido, así el relleno no queda aguado.
  • Usar queso crema a temperatura ambiente facilita el batido.
  • Enfriar bien antes de desmoldar asegura que conserve la forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Un cheesecake de calabaza y nueces con una porción faltante en un plato principal, y esa porción individual en un plato blanco, junto a una taza de café.
La receta de cheesecake de calabaza y nueces rinde aproximadamente 8 porciones y puede adaptarse a moldes individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 8 porciones. El tamaño de cada porción puede variar según el molde utilizado y el corte. Este cheesecake es ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos, ya que resulta rendidor y mantiene su textura firme al cortarlo.

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Si se utilizan moldes individuales, se puede adaptar para servir porciones más pequeñas o como postre en una mesa dulce. La presentación puede personalizarse con frutas frescas o crema batida.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una porción de cheesecake de calabaza con nueces en un plato, junto a varias porciones en recipientes transparentes dentro de una nevera y nueces enteras.
El cheesecake de calabaza y nueces se conserva hasta 4 días en heladera y puede freezarse por 1 mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, bien tapado, hasta 4 días. Se puede freezar por 1 mes (mejor sin las nueces, y agregarlas frescas al momento de servir). Si se congela, conviene envolver el cheesecake primero en film y luego en papel aluminio para evitar que tome olores y conserve mejor la textura.

Para descongelar, dejar en la heladera varias horas o de un día para otro. No se recomienda volver a congelar una vez descongelado, para preservar la calidad del postre.

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