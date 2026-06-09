Receta de cheesecake de calabaza y nueces, rápida y fácil

Si pensabas que la calabaza era solo para sopas o guarniciones, este cheesecake de calabaza y nueces ofrece una alternativa dulce con calabaza. El sabor especiado y el dulzor natural de la calabaza se fusionan con la textura cremosa del queso y las nueces.
En nuestro país, la calabaza es habitual en la mesa, pero pocas veces la vemos lucirse en recetas dulces. Este cheesecake funciona bien en primavera y otoño, cuando la calabaza está en su mejor momento y buscamos postres frescos.
PUBLICIDAD
El cheesecake de calabaza y nueces es una torta fría que combina una base de galletitas con manteca, un relleno suave de queso crema, puré de calabaza, especias y una cobertura de nueces tostadas. No requiere baño María ni técnicas complicadas: solo batir, mezclar y dejar enfriar.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos (más 2 horas de frío)
Preparación activa: 20 minutos
Cocción de base: 10 minutos
Ingredientes
- 200 g de galletitas de vainilla (pueden ser tipo Lincoln o similares)
- 60 g de manteca derretida
- 300 g de queso crema (tipo Finlandia o similar)
- 250 g de puré de calabaza (bien escurrido y frío)
- 120 g de azúcar
- Un huevo
- Una cucharadita de esencia de vainilla
- Una cucharadita de canela
- Una pizca de nuez moscada
- 60 g de nueces picadas grueso
Cómo hacer cheesecake de calabaza y nueces, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C (moderado).
- Procesar las galletitas hasta hacerlas polvo. Mezclar con la manteca derretida y presionar en el fondo de un molde desmontable (20 a 22 cm). Llevar al horno por 10 minutos y dejar enfriar.
- En un bol, batir el queso crema con el azúcar hasta que esté suave.
- Sumar el huevo y batir hasta integrar bien.
- Agregar el puré de calabaza (bien frío y escurrido), la esencia de vainilla, la canela y la nuez moscada. Mezclar hasta que quede homogéneo.
- Volcar la mezcla sobre la base de galletitas ya fría. Emparejar con espátula.
- Espolvorear las nueces picadas por encima, presionando apenas.
- Llevar a la heladera por un mínimo de 2 horas hasta que esté bien firme.
- Desmoldar y servir frío. Si se desea, sumar un hilo de miel o dulce de leche para decorar.
Consejos técnicos:
- El puré de calabaza debe estar frío y bien escurrido, así el relleno no queda aguado.
- Usar queso crema a temperatura ambiente facilita el batido.
- Enfriar bien antes de desmoldar asegura que conserve la forma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones. El tamaño de cada porción puede variar según el molde utilizado y el corte. Este cheesecake es ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos, ya que resulta rendidor y mantiene su textura firme al cortarlo.
PUBLICIDAD
Si se utilizan moldes individuales, se puede adaptar para servir porciones más pequeñas o como postre en una mesa dulce. La presentación puede personalizarse con frutas frescas o crema batida.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 32 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapado, hasta 4 días. Se puede freezar por 1 mes (mejor sin las nueces, y agregarlas frescas al momento de servir). Si se congela, conviene envolver el cheesecake primero en film y luego en papel aluminio para evitar que tome olores y conserve mejor la textura.
Para descongelar, dejar en la heladera varias horas o de un día para otro. No se recomienda volver a congelar una vez descongelado, para preservar la calidad del postre.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD