Receta de cheesecake de calabaza y nueces, rápida y fácil

La receta de cheesecake de calabaza y nueces propone un postre frío con queso crema, especias y una cobertura crocante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si pensabas que la calabaza era solo para sopas o guarniciones, este cheesecake de calabaza y nueces ofrece una alternativa dulce con calabaza. El sabor especiado y el dulzor natural de la calabaza se fusionan con la textura cremosa del queso y las nueces.

En nuestro país, la calabaza es habitual en la mesa, pero pocas veces la vemos lucirse en recetas dulces. Este cheesecake funciona bien en primavera y otoño, cuando la calabaza está en su mejor momento y buscamos postres frescos.

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El cheesecake de calabaza y nueces es una torta fría que combina una base de galletitas con manteca, un relleno suave de queso crema, puré de calabaza, especias y una cobertura de nueces tostadas. No requiere baño María ni técnicas complicadas: solo batir, mezclar y dejar enfriar.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos (más 2 horas de frío)

Preparación activa: 20 minutos

Cocción de base: 10 minutos

Ingredientes

200 g de galletitas de vainilla (pueden ser tipo Lincoln o similares)

60 g de manteca derretida

300 g de queso crema (tipo Finlandia o similar)

250 g de puré de calabaza (bien escurrido y frío)

120 g de azúcar

Un huevo

Una cucharadita de esencia de vainilla

Una cucharadita de canela

Una pizca de nuez moscada

60 g de nueces picadas grueso

Cómo hacer cheesecake de calabaza y nueces, paso a paso

La preparación del cheesecake de calabaza y nueces lleva 30 minutos en total, más 2 horas de frío en heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 180°C (moderado). Procesar las galletitas hasta hacerlas polvo. Mezclar con la manteca derretida y presionar en el fondo de un molde desmontable (20 a 22 cm). Llevar al horno por 10 minutos y dejar enfriar. En un bol, batir el queso crema con el azúcar hasta que esté suave. Sumar el huevo y batir hasta integrar bien. Agregar el puré de calabaza (bien frío y escurrido), la esencia de vainilla, la canela y la nuez moscada. Mezclar hasta que quede homogéneo. Volcar la mezcla sobre la base de galletitas ya fría. Emparejar con espátula. Espolvorear las nueces picadas por encima, presionando apenas. Llevar a la heladera por un mínimo de 2 horas hasta que esté bien firme. Desmoldar y servir frío. Si se desea, sumar un hilo de miel o dulce de leche para decorar.

Consejos técnicos:

El puré de calabaza debe estar frío y bien escurrido, así el relleno no queda aguado.

Usar queso crema a temperatura ambiente facilita el batido.

Enfriar bien antes de desmoldar asegura que conserve la forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de cheesecake de calabaza y nueces rinde aproximadamente 8 porciones y puede adaptarse a moldes individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 8 porciones. El tamaño de cada porción puede variar según el molde utilizado y el corte. Este cheesecake es ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos, ya que resulta rendidor y mantiene su textura firme al cortarlo.

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Si se utilizan moldes individuales, se puede adaptar para servir porciones más pequeñas o como postre en una mesa dulce. La presentación puede personalizarse con frutas frescas o crema batida.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 32 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El cheesecake de calabaza y nueces se conserva hasta 4 días en heladera y puede freezarse por 1 mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, bien tapado, hasta 4 días. Se puede freezar por 1 mes (mejor sin las nueces, y agregarlas frescas al momento de servir). Si se congela, conviene envolver el cheesecake primero en film y luego en papel aluminio para evitar que tome olores y conserve mejor la textura.

Para descongelar, dejar en la heladera varias horas o de un día para otro. No se recomienda volver a congelar una vez descongelado, para preservar la calidad del postre.

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