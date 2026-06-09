Cómo sumar cardio al entrenamiento de fuerza sin perder ganancia muscular

La actividad aeróbica moderada ideal es de 30 minutos al día cinco veces por semana, mientras que la vigorosa es de 20 minutos tres días por semana, según el ACSM - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar fuerza es una base sólida para la salud, pero no cubre por completo el componente cardiorrespiratorio que trabajan las actividades aeróbicas.

Por eso, las guías del American College of Sports Medicine (ACSM) recomiendan combinar ambas: 30 minutos de actividad aeróbica moderada cinco días por semana o 20 minutos vigorosa tres días por semana, además de ejercicios de fuerza al menos dos días a la semana.

PUBLICIDAD

La respuesta depende del objetivo. Si el foco es ganar fuerza o masa muscular, se puede progresar sin “cardio formal” durante un tiempo, pero eso no significa que el trabajo aeróbico sea prescindible para la salud general. Cuando el objetivo incluye capacidad aeróbica, tolerancia al esfuerzo y prevención cardiometabólica, sumar aeróbico no es un “extra”: es parte del plan, aunque sea en dosis mínimas y sostenibles.

Qué dicen las guías y por qué no es “uno u otro”

El ACSM sintetiza recomendaciones de salud pública para adultos sanos de 18 a 65 años:

Actividad aeróbica moderada : 30 minutos al día, cinco días por semana; o

Actividad aeróbica vigorosa : 20 minutos al día, tres días por semana.

Fuerza: actividades para mantener o aumentar fuerza y resistencia muscular mínimo dos días por semana.

Las nuevas recomendaciones destacan que trabajar solo fuerza no sustituye los beneficios cardiorrespiratorios específicos del ejercicio aeróbico - ( Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene un criterio equivalente: en adultos, al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (o 75 minutos vigorosa), además de ejercicios de fuerza dos o más días por semana.

PUBLICIDAD

En términos simples: las guías no plantean que la fuerza reemplace al aeróbico ni que el aeróbico haga innecesarias las pesas. El cuerpo responde a estímulos distintos. El trabajo con cargas es central para fuerza, masa muscular y funcionalidad; el aeróbico apunta de manera más directa a la aptitud cardiorrespiratoria, con beneficios específicos para la salud.

Cómo sumar cardio sin arruinar tu plan de fuerza

El obstáculo más común es el temor a que el cardio “mate las ganancias”. En la práctica, el problema suele aparecer cuando el aeróbico agrega un volumen o una fatiga que el cuerpo no logra recuperar, o cuando se elige una modalidad que castiga demasiado el mismo grupo muscular que se pretende entrenar fuerte.

PUBLICIDAD

Estas reglas suelen ayudar a integrar ambas cosas sin perder calidad:

Hacer fuerza y aeróbico el mismo día: entrenar fuerza primero y dejar el aeróbico para el final.

Poder separarlos, mejor: alternar días o dejar varias horas entre sesiones suele mejorar la recuperación.

Elegir cardio de bajo impacto si la prioridad es fuerza o hipertrofia: caminata rápida, bicicleta, remo suave o elíptico suelen interferir menos que correr fuerte y largo.

Integrar rutinas de cardio breves, como caminatas rápidas o subir escaleras, facilita cumplir con las recomendaciones de actividad física sin afectar el rendimiento con pesas - (Captura de video: YouTube)

Controlar la intensidad: para salud general, un aeróbico moderado y sostenido suele ser más fácil de combinar con pesas que sumar HIIT frecuente.

Priorizar consistencia sobre perfección: sumar dos o tres sesiones semanales cortas puede ser más útil que intentar compensar con una única sesión larga.

Si el tiempo es limitado, una solución realista es usar el aeróbico como “base” fuera del gimnasio: caminatas rápidas, subir escaleras, ir en bici a lugares cercanos o bloques cortos de 10–20 minutos repartidos en la semana. Para muchas personas, ese piso ya permite acercarse a lo que piden las guías sin comprometer el rendimiento en la sala de pesas.

Vale destacar que adoptar las pautas del ACSM no debe entenderse como una obligación rígida de gimnasio, sino como una hoja de ruta flexible para garantizar una longevidad con verdadera calidad de vida. La evidencia demuestra que cumplir con estas metas semanales no solo optimiza el rendimiento del corazón y protege las articulaciones a través de la masa muscular, sino que también actúa como un potente regulador hormonal y un escudo contra el estrés diario.

PUBLICIDAD

En un entorno que tiende al sedentarismo crónico y el trabajo remoto, acumular estos minutos de movimiento —ya sea fraccionando las caminatas o sumando dos estímulos de fuerza en casa— representa la intervención médica preventiva más barata y efectiva disponible, transformando el ejercicio diario en una verdadera inversión biológica que asegura nuestra autonomía e independencia para las próximas décadas.