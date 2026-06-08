Es fanático de Los Redondos y llamó a su hijo “Patricio Rey”: la historia familiar que volvió a emocionar tras la despedida del Indio

La despedida de El Indio Solari volvió a poner en primer plano el vínculo de los seguidores con Patricio Rey y los Redonditos de Ricota

La despedida de Carlos ‘El Indio’ Solari volvió a mostrar la dimensión que alcanzó su figura entre los seguidores de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Alejandro Rey, fanático de la banda, eligió como nombre para su hijo: Patricio, en homenaje al grupo. Ambos, entrevistados por Infobae en Vivo Al Amanecer explicaron cómo la música de la banda atravesó distintas generaciones de una misma familia y describieron el impacto que tuvo en sus vidas.

Alejandro Rey contó que eligió llamar Patricio a su hijo por su admiración hacia Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Según relató, asistía a los recitales del grupo desde finales de la década de 1980 y nunca dudó sobre el nombre que tendría su hijo. “Era imposible no ponerle Patricio”, afirmó durante la entrevista.

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Patricio Rey explicó que comprendió desde muy chico el origen de su nombre y el significado que tenía para su familia. “Desde el minuto uno que tuve conciencia dije: ‘Me llamo Patricio Rey’, y ahí me inculqué los Redondos toda la vida”, señaló. También recordó que escuchaba con frecuencia Oktubre, uno de los discos que más lo marcaron durante su infancia.

Una pasión que pasó de padres a hijos

Alejandro relató que siguió a Los Redonditos de Ricota durante años en distintas ciudades del país. Recordó recitales en espacios pequeños y viajes junto a otros seguidores cuando la banda todavía convocaba a pocas personas. “Fui a todos lados”, sostuvo al repasar parte de esa etapa de su vida.

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Alejandro Rey llamó Patricio a su hijo como homenaje a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota

Según explicó, el crecimiento del fenómeno sorprendió incluso a quienes acompañaron a la banda desde sus primeros años. Recordó presentaciones ante un público reducido y contrastó esa experiencia con las convocatorias masivas que llegaron después. Para él, ese recorrido refleja una expansión construida a partir del contacto directo entre seguidores.

El entrevistado también destacó cómo la música de Los Redonditos de Ricota se incorporó a la vida cotidiana de distintas generaciones. Contó que las canciones sonaban en fiestas, reuniones familiares y encuentros sociales. Esa presencia constante facilitó que muchos hijos conocieran la obra del grupo a través de sus padres.

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Patricio Rey coincidió con esa mirada y definió a la banda como un punto de encuentro entre personas de distintos orígenes. “Los Redondos para mí es unión, son amigos, es familia”, expresó. También sostuvo que el movimiento generado alrededor de la banda trascendió el ámbito musical y se convirtió en una experiencia compartida por miles de personas.

El impacto cultural de la banda

Durante la entrevista, padre e hijo intentaron explicar por qué la música de Los Redonditos de Ricota logró convocar a públicos tan diversos. Alejandro Rey atribuyó ese fenómeno a las letras de las canciones. “Las letras de los Redondos son la vida cotidiana de lo que le pasa a la gente”, afirmó.

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A su entender, las composiciones abordan situaciones, emociones y experiencias con las que pueden identificarse personas de distintos sectores sociales. Esa característica, según explicó, permitió que seguidores con historias muy diferentes compartieran un mismo espacio en los recitales.

Patricio Rey contó que desde chico entendió el origen de su nombre y creció con la música de Los Redondos (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

Patricio Rey aportó otra interpretación. Consideró que el crecimiento de la banda se apoyó en el boca a boca y en la construcción de una comunidad de seguidores. “El Indio para mí, y los Redondos, son la mera explicación de hacer crecer una idea, una opinión y una banda sin los medios y el mano a mano y el boca en boca”, señaló.

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También recordó que los recitales generaban una experiencia colectiva difícil de encontrar en otros ámbitos. “Gente que venía en autos caros o alguien que venía caminando, al fin y al cabo todos terminaban compartiendo un pogo”, afirmó al describir el clima que se vivía en esos encuentros.

El nombre como símbolo de una historia familiar

La elección del nombre Patricio se transformó con el tiempo en una marca de identidad para el joven estudiante de abogacía. Durante la entrevista contó que compañeros, docentes y conocidos suelen relacionarlo de inmediato con la banda.

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“Todos los profesores me recuerdan por Patricio”, comentó. A la vez, aclaró que busca construir su propio camino profesional, aunque mantiene un fuerte vínculo con la historia detrás de su nombre y con el legado cultural que representa.

Alejandro Rey aseguró que nunca imaginó que su hijo rechazara la música de Los Redonditos de Ricota. “Me hubiese clavado un puñal”, respondió entre risas cuando le preguntaron qué habría pasado si el joven hubiera elegido otro estilo musical.

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En medio de la despedida de El Indio, ambos coincidieron en que la influencia de la banda seguirá presente. Alejandro Rey sostuvo que la figura del músico puede fortalecerse con el paso del tiempo. “Se fue una parte de mi juventud, pero me parece que a partir de ahora crece algo más emotivo”, afirmó.

Por su parte, Patricio Rey consideró que el recuerdo permanecerá vivo entre los seguidores. “Hoy en día, aparte de haber sido una leyenda, nace un recuerdo que va a quedar vivo hasta los últimos días”, expresó. La historia de padre e hijo mostró, una vez más, cómo el universo de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota continúa formando parte de la identidad de muchas familias argentinas.

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