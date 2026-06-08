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El error más común al diseñar un jardín y lo que los expertos sugieren hacer en su lugar

Desde la elección del mobiliario hasta la distribución de plantas por capas, el gardenscaping propone un enfoque integral que transforma cualquier espacio exterior, sin importar su tamaño, en un ambiente acogedor

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Ilustración en acuarela de un patio exterior. Se ve un sofá con cojines y manta, una mesa de centro de madera, plantas en maceta y cortinas claras. Líneas finas y colores suaves.
El gardenscaping convierte el jardín en una extensión funcional del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir el jardín en una extensión funcional del hogar a través del diseño integral de jardines, también llamado jardinería de ambientes o “gardenscaping”, es la tendencia de 2026 que redefine los espacios exteriores.

Expertos citados por House Beautiful, revista especializada en diseño de interiores, señalan que el objetivo es crear ambientes cómodos, ordenados y atractivos en el exterior, con la misma atención que se pone en cualquier otra habitación.

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La tendencia “gardenscaping” propone planificar el jardín como parte de la vivienda, uniendo elementos estructurales, vegetación apropiada y detalles decorativos. Esta práctica permite transformar cualquier espacio al aire libre, sin importar su tamaño, en un área habitable para descanso, convivencia o incluso trabajo.

Un luminoso comedor con techo y paredes de cristal que dan a un patio con escaleras y plantas. Una mesa de madera con sillas verdes y un jarrón de flores en el centro.
El diseño integral ordena el exterior con zonas claras para descanso, convivencia o trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrew White, especialista de Rhino Greenhouses, indicó al medio citado que cada vez más personas dedican tanto cuidado al jardín como a sus interiores. White afirma que la clave es lograr que el espacio exterior “se sienta como una extensión pensada del hogar, y no como un sitio añadido sin rumbo claro”.

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Ideas para mobiliario en el jardín

Un paso esencial para conseguir un espacio exterior funcional es elegir el mobiliario adecuado. White recomienda incorporar un banco delgado o una silla plegable sencilla, junto con mantas suaves o almohadas decorativas en tonos pastel para aportar calidez.

Distribuir estas piezas en varias zonas del jardín incentiva el uso de cada rincón durante el día. Jack Malnick, director de Sell House Fast, sugiere mantener los muebles limpios y bien cuidados, usando jabón ecológico y métodos delicados para evitar daños.

Patio exterior soleado con paredes blancas, grandes ventanales negros, un sofá largo beige, mesas de madera y plantas en macetas, incluyendo naranjas en un tazón.
El mobiliario liviano y distribuido por sectores activa el uso de cada rincón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminos y materiales naturales en el diseño de exteriores

Diseñar sendas y recorridos naturales favorece la conexión entre áreas del jardín. Charlie Barrett, experto de Shedstore, destaca que los caminos sinuosos hechos con materiales como ladrillos recuperados o madera natural ayudan a integrar el sendero con la vegetación.

Estos recorridos suaves guían el movimiento y suavizan el conjunto, animando a descubrir el espacio. Barrett recomienda enmarcar los senderos con flores y arbustos para crear una atmósfera envolvente.

Cómo elegir y distribuir plantas para todo el año

Un sendero de losas de piedra irregular sobre césped verde, bordeado por rocas, conduce a una cabaña de madera. Al fondo hay un bosque y una valla de madera.
Los caminos sinuosos conectan áreas y guían recorridos de forma natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seleccionar plantas adecuadas es fundamental para un jardín atractivo todo el año. Mirela Bajic, diseñadora sénior en House Designer, recomendó a House Beautiful analizar la luz solar, el suelo y el drenaje antes de plantar.

Elegir especies adaptadas al clima y terreno facilita el mantenimiento y asegura un jardín saludable en cualquier estación.

Bajic propuso alternar capas —cobertura vegetal, arbustos de nivel medio y plantas perennes— para añadir profundidad y textura. Esta estructuración escalonada garantiza un paisaje atractivo en todo momento. Para el césped, Malnick aconseja conservar los bordes bien definidos y cortar la hierba cuando crece demasiado.

Un sofá y un sillón a rayas naranjas y beige en un patio con dos mesas redondas de mármol, plantas en macetas grandes y luz solar.
La elección de especies según luz, suelo y drenaje reduce mantenimiento y mejora resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iluminación y soluciones de almacenamiento

Añadir iluminación de bajo consumo mejora la funcionalidad y el ambiente del jardín. White resalta la utilidad de las “luces LED de batería”, ideales para crear una atmósfera acogedora, ya sea en reuniones nocturnas o en momentos de descanso. Además, las lámparas portátiles aportan diseño y practicidad.

Una buena organización es clave. Barrett subraya que un cobertizo de madera bien ubicado no solo sirve para guardar herramientas o muebles de temporada, sino que también puede convertirse en un elemento decorativo, e incluso en el foco visual del jardín si se elige un color que armonice.

Patio exterior luminoso con paredes cubiertas de plantas. Mesa verde plegable con sillas, botella de agua y aperitivos. Un sofá con cojines y plantas en macetas.
El almacenamiento integrado, como un cobertizo bien ubicado, ordena y puede convertirse en un punto focal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio citado destaca que integrar estas soluciones de almacenamiento al diseño general da mayor protagonismo a las plantas y evita el desorden.

Un jardín bien planificado ofrece al hogar un entorno natural tan cómodo y agradable como cualquier habitación interior. Según House Beautiful, esta visión busca que cada césped o terraza sea realmente aprovechado durante todas las estaciones, con la dedicación necesaria para sentirlo como un espacio acogedor e intencionado.

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