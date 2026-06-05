Tendencias

Cómo la música modifica el cerebro desde la infancia, según una neuropsicóloga

Isabelle Peretz asegura que los beneficios sobre el bienestar, la regulación emocional y la recuperación neurológica son inmediatos. La experta canadiense destaca, además, que no presentan efectos adversos de ningún tipo

Guardar
Google icon
canto urbano alegre, grupo musical espontáneo, terapia emocional, calle y música, bienestar psicológico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Personas cantando en la calle, una expresión espontánea que según la psicología puede mejorar el bienestar y liberar emociones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la neurociencia ha intentado descifrar el impacto directo de la música en la mente humana. Escuchar o practicar música genera efectos inmediatos en el bienestar, la memoria y la regulación emocional, sin provocar efectos secundarios, sostiene la neuropsicóloga canadiense Isabelle Peretz, referente mundial en neurociencia musical.

Los avances recientes en neurociencia han permitido identificar cómo la música activa circuitos cerebrales vinculados al placer, la motivación y la socialización. De acuerdo con Peretz, la música es capaz de aliviar el estrés, favorecer el aprendizaje y, en pacientes con daño neurológico, acelerar procesos de recuperación.

PUBLICIDAD

Estas conclusiones se sustentan en investigaciones de resonancia magnética funcional y ensayos clínicos que muestran la activación simultánea de áreas cerebrales asociadas a las emociones, el lenguaje y el movimiento.

Este panorama coincide con el célebre estudio fundacional publicado en la revista Nature, realizado exactamente por la misma neuropsicóloga Peretz, donde se documentó por primera vez de qué manera el estímulo musical contribuye a la plasticidad cerebral, optimiza la calidad de vida y acelera la recuperación neurológica en distintas circunstancias. El reconocimiento de la música como herramienta terapéutica ha motivado múltiples protocolos de intervención en contextos clínicos y comunitarios en todo el mundo.

PUBLICIDAD

Efectos inmediatos y aplicaciones terapéuticas de la música

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La musicoterapia se consolida como herramienta eficaz en instituciones de salud para reducir la ansiedad, reforzar la memoria en adultos mayores y facilitar la rehabilitación motriz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una entrevista concedida al diario francés Le Monde, Peretz detalla que los beneficios de la música se manifiestan de forma inmediata y no presentan efectos adversos. La musicoterapia, cada vez más utilizada en instituciones de salud, se consolida como una estrategia eficaz para reducir la ansiedad, reforzar la memoria en adultos mayores y facilitar la rehabilitación motriz tras accidentes cerebrovasculares.

En ese tono, estudios publicados en Frontiers in Human Neuroscience resaltan que la exposición a música placentera aumenta la liberación de dopamina, un neurotransmisor fundamental para el placer y la motivación.

Por su parte, un metaanálisis de gran escala publicado en la revista científica JAMA Network Open refuerza que las intervenciones musicales estimulan mejoras clínicamente significativas en la calidad de vida y la salud mental, un fenómeno que justifica su empleo tanto en la educación como en intervenciones de estimulación cognitiva. El análisis de estos datos respalda la inclusión de la música en rutinas de aprendizaje y en tratamientos de rehabilitación para pacientes de distintas edades.

El poder de la música para modular procesos biológicos y emocionales ha sido validado por numerosos equipos de investigación alrededor del mundo, quienes han evidenciado que su efecto abarca desde la disminución de hormonas asociadas al estrés hasta la optimización de la memoria operativa y la regulación emocional en diversas poblaciones.

Perspectivas globales y recomendaciones de expertos

Mujer con auriculares de perfil, ojos cerrados. Su cabeza muestra un cerebro brillante con conexiones y notas musicales flotantes. Fondo interior difuso.
La música activa circuitos cerebrales vinculados al placer y la motivación, según investigaciones con resonancia magnética y ensayos clínicos citados por la neuropsicóloga Isabelle Peretz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La universalidad, accesibilidad y gratuidad de la música, explica Peretz, la convierten en una aliada para la salud pública, al integrarse fácilmente en contextos cotidianos y comunitarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó en 2023 a la musicoterapia entre las prácticas recomendadas para mejorar la calidad de vida de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. A partir de esta decisión, se ha reforzado la implementación de programas de musicoterapia como parte de las políticas de bienestar y envejecimiento saludable en distintos países.

Expertos y revisiones contemporáneas en Lancet Healthy Longevity coinciden en que la práctica musical regular y la escucha activa de música familiar pueden incrementar la resiliencia emocional, potenciar el aprendizaje y mitigar el declive cognitivo. Destacan, además, que el acceso universal a la música desde edades tempranas implica una inversión sostenible en salud pública, cognición y cohesión social.

La neuropsicóloga reitera que fomentar el acceso a la música desde la infancia es apostar por el desarrollo cognitivo, el bienestar emocional y la integración social, sin riesgos ni contraindicaciones.

Temas Relacionados

Neurociencia MusicalOrganización Mundial de la SaludMusicoterapiaPlasticidad CerebralNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 hábitos de cocina que los expertos recomiendan abandonar de inmediato para evitar intoxicaciones y accidentes

Chefs y especialistas en salud, respaldados por organismos como la Mayo Clinic y la OMS, señalan que estas prácticas elevan el riesgo de gérmenes, lesiones y pérdida de tiempo en el hogar cotidiano

4 hábitos de cocina que los expertos recomiendan abandonar de inmediato para evitar intoxicaciones y accidentes

Receta de budín de pan integral, rápida y fácil

Se puede hacer con rodajas viejas o mezcla de panes, y aun así sale bien. La clave está en cómo se cocina y cuándo se desmolda. Hasta la conservación tiene su estrategia

Receta de budín de pan integral, rápida y fácil

Cuál es el error más común al vender muebles usados que hace bajar el precio

El mercado de segunda mano tiene sus propias reglas y quienes no las conocen bien suelen aprenderlas una vez que el trato ya está hecho

Cuál es el error más común al vender muebles usados que hace bajar el precio

Estudian una fuente inesperada de metano que reconfigura el mapa climático

Se trata de regiones que liberan cantidades significativas del gas a la atmósfera, según una investigación reciente

Estudian una fuente inesperada de metano que reconfigura el mapa climático

Cómo es el test de productividad que ayuda a identificar fortalezas y motivaciones laborales

La especialista Svenja Hofert desarrolló una prueba que adapta décadas de investigación en psicología organizacional a las necesidades reales de personas neurodivergentes

Cómo es el test de productividad que ayuda a identificar fortalezas y motivaciones laborales

DEPORTES

Tiene 38 años y lidera a Alemania en un nuevo sueño mundialista: quién es Julian Nagelsmann, el entrenador más joven de la Copa

Tiene 38 años y lidera a Alemania en un nuevo sueño mundialista: quién es Julian Nagelsmann, el entrenador más joven de la Copa

El día que Roy Keane noqueó a Gabriel Heinze en el Manchester United: “Cuando quise sacar la mano, ya no me acordaba de nada”

Scaloni habló antes del amistoso con Honduras: las pistas sobre el equipo, su charla con Messi y la advertencia a los jugadores lesionados

La decisión de la FIFA con 60 hinchas que habían comprado entradas gratis por “error” para el Mundial 2026

El posteo de Lionel Messi para despedir al Indio Solari: “Siempre en nuestros corazones”

TELESHOW

Mariano Martínez le respondió a Rodrigo Lussich tras la tensa entrevista: “Le toqué una fibra que no le gustó”

Mariano Martínez le respondió a Rodrigo Lussich tras la tensa entrevista: “Le toqué una fibra que no le gustó”

Luck Ra sorprendió a Mario Pergolini en Otro día perdido al confesar: “Estudié en la Universidad y casi que me recibo”

La playlist con las 12 canciones más escuchadas del Indio Solari en las plataformas: los videos

El pogo más grande del mundo: el ritual que el Indio Solari convirtió en emblema de una generación

La cuenta oficial del Indio Solari confirmó que el sábado se hará la despedida final: “Gracias por el amor y la paciencia”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm

Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm

Guatemala: el Observatorio de la PDH llega al plantón estudiantil de la USAC para verificar el respeto a los derechos humanos

El costo de la vida ahoga a Nicaragua: Proteínas y granos básicos sufren incrementos severos

Nicaragua: organización denuncia desapariciones forzadas de presos políticos bajo custodia del régimen

El “Testamento” de la MS-13: Fiscalía salvadoreña inicia alegatos finales en macrojuicio contra 485 cabecillas