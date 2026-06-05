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4 hábitos de cocina que los expertos recomiendan abandonar de inmediato para evitar intoxicaciones y accidentes

Chefs y especialistas en salud, respaldados por organismos como la Mayo Clinic y la OMS, señalan que estas prácticas elevan el riesgo de gérmenes, lesiones y pérdida de tiempo en el hogar cotidiano

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Dibujo en acuarela con líneas finas: Una persona con moño rubio de pie en una cocina, preparando lechuga, limones y aguacates en una encimera de mármol.
Aplicar técnicas profesionales de los chefs puede transformar los hábitos y la seguridad en la cocina del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro costumbres comunes en la cocina doméstica deben evitarse de inmediato, según expertos citados por Fox News Digital, para mejorar la seguridad alimentaria y la eficiencia en el hogar.

Estas prácticas, detectadas por chefs y especialistas en salud, pueden provocar contaminación, accidentes y pérdida de tiempo, pero pueden corregirse con soluciones sencillas.

No corregir estos hábitos incrementa el riesgo de intoxicaciones y lesiones, y reduce la eficiencia culinaria. Son claves a respetar cotidianamente, según el medio citado.

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Cómo evitar la contaminación cruzada en la cocina

Infografía ilustra seis puntos clave sobre seguridad alimentaria en la cocina: contaminación cruzada, cuchillos sin filo, paños, preparación, higiene y frío.
Esta infografía detalla errores comunes en la cocina doméstica que comprometen la seguridad alimentaria y ofrece prácticas clave para prevenirlos, mejorando la salud y la eficiencia culinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores riesgos domésticos es la contaminación cruzada. Utilizar la misma tabla o utensilios para carne cruda y vegetales puede propagar bacterias y causar enfermedades, advierte Food & Wine.

Christine Lusita, experta en salud de Nueva York, aseguró a Fox News Digital que “la contaminación cruzada puede ocurrir con algo más que carne”. Los especialistas insisten en emplear tablas y utensilios diferentes para proteínas crudas y vegetales, además de lavar bien las superficies con agua caliente y jabón tras cada uso.

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Instituciones como la Mayo Clinic destacan que los alimentos pueden contaminarse en cualquier etapa por herramientas o superficies sucias. Separar los instrumentos y mantener la higiene previene la propagación de gérmenes en la cocina.

El riesgo de cocinar con cuchillos sin filo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener los cuchillos afilados reduce el riesgo de accidentes y mejora la eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cuchillos sin filo no solo dificulta el trabajo, también aumenta las posibilidades de sufrir cortes. El medio resalta que una hoja desafilada exige aplicar más fuerza, por lo que el cuchillo puede resbalar y causar accidentes.

Food & Wine apunta que afilar los cuchillos con regularidad es esencial para la seguridad y eficiencia. Los expertos aconsejan revisar las hojas frecuentemente y mantenerlas en buenas condiciones para reducir heridas y lograr cortes uniformes en los alimentos.

Un cuchillo correctamente afilado facilita el trabajo, minimiza el riesgo de lesiones y mejora la preparación de las comidas.

Papel de cocina vs. paños reutilizables

Manos de una persona limpiando una tabla de cortar de madera mojada con una toallita blanca sobre el fregadero de la cocina. Se ven salpicaduras de agua.
La correcta higiene de superficies y manos es fundamental para evitar la contaminación cruzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sobreutilización de papel de cocina en el hogar puede ser ineficiente y generar más residuos. Según el medio citado, en las cocinas profesionales se suelen preferir paños reutilizables para limpiar y secar superficies.

Sin embargo, emplear el mismo paño en diferentes áreas también puede derivar en contaminación. Christine Lusita advierte en Fox News Digital: “No use el mismo paño para áreas de preparación de comida y otras superficies”.

Es fundamental destinar un paño diferente a cada espacio y lavarlos frecuentemente para mantener la higiene. Optar por limpieza continua y materiales reutilizables contribuye a un entorno más seguro y organizado en la cocina.

Vista aérea de una mesa de madera con tres tablas de cortar con salmón crudo, pollo, verduras frescas y pan. Hay boles metálicos, aceite y una mano rociando un limpiador.
Los chefs recomiendan separar utensilios para carnes y vegetales en la cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la limpieza en cada etapa de la manipulación de alimentos es esencial, según la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos varias veces durante la preparación, limpiar todas las superficies y utensilios después de cada uso y proteger los alimentos de animales domésticos o insectos reduce la posibilidad de contaminación.

Además, la OMS recomienda almacenar los alimentos cocinados o perecederos en refrigeración, preferentemente por debajo de 5 ℃. Luego, recalentar bien la comida para evitar la proliferación de bacterias peligrosas como Salmonella, Campylobacter o Escherichia coli.

Estas prácticas, respaldadas por organismos como la FAO y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, disminuyen el riesgo de intoxicaciones y contribuyen a la inocuidad alimentaria en el hogar.

El valor de la preparación: mise en place en casa

Una mujer con delantal mezcla ingredientes en un bol blanco en una cocina luminosa. Sobre la mesada hay frascos con harinas, huevos en cartón y mantequilla.
La organización previa de ingredientes facilita la preparación y aumenta la seguridad alimentaria . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ignorar la preparación anticipada de ingredientes afecta tanto la calidad como la seguridad al cocinar. Esta técnica profesional consiste en dejar todos los ingredientes listos antes de comenzar, como recomienda Fox News Digital.

Omitir este paso puede llevar a errores, pasos olvidados y comidas mal cocidas o quemadas. Shawna Holman, autora californiana, destaca que organizar los ingredientes de antemano es esencial, especialmente para quienes se inician en la cocina.

Dedicar unos minutos previos a preparar y ordenar los ingredientes mejora el control durante la cocción y genera resultados más fluidos y eficientes.

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