4 hábitos de cocina que los expertos recomiendan abandonar de inmediato para evitar intoxicaciones y accidentes

Cuatro costumbres comunes en la cocina doméstica deben evitarse de inmediato, según expertos citados por Fox News Digital, para mejorar la seguridad alimentaria y la eficiencia en el hogar.
Estas prácticas, detectadas por chefs y especialistas en salud, pueden provocar contaminación, accidentes y pérdida de tiempo, pero pueden corregirse con soluciones sencillas.
No corregir estos hábitos incrementa el riesgo de intoxicaciones y lesiones, y reduce la eficiencia culinaria. Son claves a respetar cotidianamente, según el medio citado.
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Cómo evitar la contaminación cruzada en la cocina
Uno de los mayores riesgos domésticos es la contaminación cruzada. Utilizar la misma tabla o utensilios para carne cruda y vegetales puede propagar bacterias y causar enfermedades, advierte Food & Wine.
Christine Lusita, experta en salud de Nueva York, aseguró a Fox News Digital que “la contaminación cruzada puede ocurrir con algo más que carne”. Los especialistas insisten en emplear tablas y utensilios diferentes para proteínas crudas y vegetales, además de lavar bien las superficies con agua caliente y jabón tras cada uso.
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Instituciones como la Mayo Clinic destacan que los alimentos pueden contaminarse en cualquier etapa por herramientas o superficies sucias. Separar los instrumentos y mantener la higiene previene la propagación de gérmenes en la cocina.
El riesgo de cocinar con cuchillos sin filo
El uso de cuchillos sin filo no solo dificulta el trabajo, también aumenta las posibilidades de sufrir cortes. El medio resalta que una hoja desafilada exige aplicar más fuerza, por lo que el cuchillo puede resbalar y causar accidentes.
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Food & Wine apunta que afilar los cuchillos con regularidad es esencial para la seguridad y eficiencia. Los expertos aconsejan revisar las hojas frecuentemente y mantenerlas en buenas condiciones para reducir heridas y lograr cortes uniformes en los alimentos.
Un cuchillo correctamente afilado facilita el trabajo, minimiza el riesgo de lesiones y mejora la preparación de las comidas.
Papel de cocina vs. paños reutilizables
La sobreutilización de papel de cocina en el hogar puede ser ineficiente y generar más residuos. Según el medio citado, en las cocinas profesionales se suelen preferir paños reutilizables para limpiar y secar superficies.
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Sin embargo, emplear el mismo paño en diferentes áreas también puede derivar en contaminación. Christine Lusita advierte en Fox News Digital: “No use el mismo paño para áreas de preparación de comida y otras superficies”.
Es fundamental destinar un paño diferente a cada espacio y lavarlos frecuentemente para mantener la higiene. Optar por limpieza continua y materiales reutilizables contribuye a un entorno más seguro y organizado en la cocina.
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Mantener la limpieza en cada etapa de la manipulación de alimentos es esencial, según la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos varias veces durante la preparación, limpiar todas las superficies y utensilios después de cada uso y proteger los alimentos de animales domésticos o insectos reduce la posibilidad de contaminación.
Además, la OMS recomienda almacenar los alimentos cocinados o perecederos en refrigeración, preferentemente por debajo de 5 ℃. Luego, recalentar bien la comida para evitar la proliferación de bacterias peligrosas como Salmonella, Campylobacter o Escherichia coli.
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Estas prácticas, respaldadas por organismos como la FAO y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, disminuyen el riesgo de intoxicaciones y contribuyen a la inocuidad alimentaria en el hogar.
El valor de la preparación: mise en place en casa
Ignorar la preparación anticipada de ingredientes afecta tanto la calidad como la seguridad al cocinar. Esta técnica profesional consiste en dejar todos los ingredientes listos antes de comenzar, como recomienda Fox News Digital.
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Omitir este paso puede llevar a errores, pasos olvidados y comidas mal cocidas o quemadas. Shawna Holman, autora californiana, destaca que organizar los ingredientes de antemano es esencial, especialmente para quienes se inician en la cocina.
Dedicar unos minutos previos a preparar y ordenar los ingredientes mejora el control durante la cocción y genera resultados más fluidos y eficientes.
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