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Receta de galletas saladas con semillas de girasol, rápida y fácil

Esta opción casera ofrece una textura firme y un sabor equilibrado, sin aditivos ni conservantes, con un dorado uniforme y una superficie con relieve que potencia el crujido

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Bandeja con galletas saladas rectangulares cubiertas de semillas de girasol, humeantes. Una mano con guante de cocina sostiene la bandeja.
Las galletas saladas con semillas de girasol combinan harina, aceite y agua en una masa firme con textura crocante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas saladas con semillas de girasol ocupan un lugar destacado por su sencillez y versatilidad. Elaboradas con ingredientes accesibles, mantienen una vigencia constante en la mesa de distintos hogares del país. Su textura crocante y su sabor equilibrado las posicionan como una alternativa atractiva para quienes buscan opciones caseras, sin aditivos ni conservantes, y con un perfil nutritivo gracias al aporte de las semillas.

La harina, el aceite y el agua conforman la base de la masa, mientras que las semillas de girasol añaden un perfil aromático y una textura distintiva. La preparación requiere un proceso simple de mezclado y formado de la masa, que luego se corta en porciones y se lleva al horno hasta lograr el dorado característico. El resultado es una galleta de consistencia firme, con una superficie ligeramente rugosa por la presencia de las semillas, que realzan el sabor y aportan un matiz crujiente.

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Receta de galletas saladas con semillas de girasol

La elaboración de estas galletas saladas con semillas de girasol responde a una fórmula tradicional, que admite variaciones mínimas según la preferencia de cada cocinero. Se emplea harina común, combinada con una cantidad moderada de aceite vegetal y agua, para obtener una masa maleable y fácil de trabajar. Las semillas de girasol, preferentemente tostadas, se incorporan tanto en el interior de la masa como en la superficie, donde se adhieren antes de la cocción.

El horneado se realiza a temperatura media, permitiendo que las galletas adquieran una coloración uniforme y una textura crocante. Su conservación resulta sencilla, ya que mantienen sus cualidades durante varios días cuando se almacenan en envases herméticos. Además, la ausencia de conservantes industriales refuerza su perfil como snack saludable, elaborado íntegramente con elementos habituales en la despensa.

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Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 250 g de harina 0000
  • 60 ml de aceite de girasol
  • 100 ml de agua (aproximadamente)
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 60 g de semillas de girasol (peladas)
  • Sal gruesa, cantidad necesaria (opcional, para espolvorear)
Bandeja metálica con galletas saladas redondas y semillas de girasol sobre papel de horno, vapor, mano con guante de cocina, encimera y ventana.
Las semillas de girasol aportan aroma, relieve en la superficie y un sabor equilibrado a estas galletas saladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas saladas con semillas de girasol, paso a paso

  1. Mezclar ingredientes secos: Colocar la harina, la sal fina y el polvo de hornear en un bol. Mezclar bien.
  2. Agregar aceite y agua: Incorporar el aceite de girasol y la mitad del agua. Mezclar con una cuchara o a mano. Agregar el resto del agua de a poco, hasta formar un bollo suave y apenas húmedo.
  3. Incorporar semillas: Añadir las semillas de girasol y amasar ligeramente hasta que queden bien distribuidas.
  4. Estirar la masa: Enharinar la mesada y estirar la masa hasta que tenga unos 3 a 5 mm de espesor.
  5. Cortar las galletas: Cortar con cuchillo o cortante en tiras, cuadrados o círculos pequeños, según preferencia.
  6. Disponer en placa: Colocar las piezas sobre una placa ligeramente aceitada o con papel manteca. Si se desea, espolvorear con sal gruesa para un toque crocante extra.
  7. Hornear: Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas y crocantes. Vigilar que no se quemen: cada horno es distinto.
  8. Enfriar: Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de guardar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 30 galletitas (4 a 6 porciones, según tamaño).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 4 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético, duran hasta 7 días en la heladera. En el freezer, se conservan hasta 2 meses. Siempre esperar que estén bien frías antes de guardar, para evitar humedad.

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