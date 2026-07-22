Entre muros de piedra, técnicas ancestrales y leyendas de traición: así es el castillo de Nakagusuku

Tras pasar por un sendero arbolado, surgen las Ruinas del Castillo de Nakagusuku que son el escenario único que enmarca la tumba de Izuru Anji

El castillo de Nakagusuku se alza sobre una cresta del centro de Okinawa y conserva uno de los conjuntos defensivos más claros del antiguo Reino de Ryukyu, según Visit Okinawa Japan y Japan Activity. Ambas fuentes destacan sus muros de piedra, sus vistas sobre la bahía de Nakagusuku y el valor histórico de un recinto ligado a la política del reino y a sus técnicas constructivas.

El castillo ofrece un recorrido por seis recintos amurallados, senderos irregulares y miradores abiertos, además de un ejemplo bien preservado de la arquitectura defensiva del Reino de Ryukyu. Según Japan Activity y Visit Okinawa Japan, su relevancia radica en la combinación de patrimonio, historia política, mampostería tradicional y su pertenencia a los Sitios Gusuku y bienes asociados del Reino de Ryukyu inscritos por la Unesco.

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Se trata de una parada de alcance insular y no de una visita urbana dentro de Naha. La misma fuente recomienda prever tiempo para recorrer sus seis recintos y entender cómo la propia cresta condicionó la defensa del lugar.

La historia de Gosamaru y Amawari

La arquitectura de Nakagusuku responde al estilo renkakushiki y reúne seis recintos construidos en distintas fases (Sitio oficial del Castillo de Nakagusuku)

La historia del castillo está ligada a Gosamaru, comandante al servicio del rey Sho Taikyu, según Visit Okinawa Japan. Esa fuente indica que supervisó la construcción del recinto para defenderse de posibles ataques desde el este por parte de Amawari, señor del castillo de Katsuren, que aspiraba al trono del Reino de Ryukyu.

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Más tarde, el rey ordenó a Gosamaru establecerse en Nakagusuku para vigilar a Amawari. En el año 1458, fue acusado de traición, mientras que su rival encabezó el ataque contra el castillo y el comandante se quitó la vida en lugar de oponerse a la orden real.

Japan Activity recoge ese episodio y lo presenta como uno de los elementos que dan mayor densidad histórica al sitio. La fuente añade que esa tragedia también puede leerse a través de la lealtad, las intrigas cortesanas y la rivalidad entre poderes regionales.

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Las murallas y las técnicas de piedra

El castillo de Nakagusuku se alza sobre una cresta del centro de Okinawa y conserva un conjunto defensivo del antiguo Reino de Ryukyu (Sitio oficial del Castillo de Nakagusuku)

La arquitectura del castillo responde al estilo renkakushiki, con el recinto principal y el segundo dispuestos uno junto al otro para dar mayor profundidad al conjunto, siendo que el lugar reúne seis recintos levantados en distintas fases.

Visit Okinawa Japan identifica tres técnicas de mampostería: nozurazumi, un apilado de piedra natural; nunozumi, basado en hiladas uniformes de bloques semejantes; y aikatazumi, que encaja piedras trabajadas de distintas formas para formar un muro más liso.

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La misma fuente sitúa la primera técnica en el recinto sur, la segunda en los recintos primero y segundo, y la tercera en el tercer recinto y el del norte, que atribuye a Gosamaru.

Además, los daños relativamente limitados que sufrió el castillo durante la Segunda Guerra Mundial permiten seguir con claridad la evolución de esos muros.

Cómo visitar Nakagusuku

Las murallas del castillo de Nakagusuku muestran las técnicas de mampostería nozurazumi, nunozumi y aikatazumi (Sitio oficial del Castillo de Nakagusuku)

Para la visita, Japan Activity recomienda entrar por el acceso principal y avanzar sin prisa. La fuente calcula entre 1 y 1,5 horas para la mayoría de los viajeros, aunque el recorrido puede alargarse hasta dos horas si se dedica tiempo a las fotos o a todos los recintos.

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En ese sentido, sitúa las mejores horas en la mañana temprana o al final de la tarde, cuando el calor baja y la luz favorece la piedra. La misma fuente advierte que el mediodía de verano exige más esfuerzo por la falta de sombra y que la lluvia puede volver resbaladizos los escalones.

En el acceso, este sitio considera que el coche de alquiler es la opción más práctica desde Naha. Esa guía calcula unos 50 minutos desde el aeropuerto de Naha y unos 15 minutos desde el intercambiador de Kitanakagusuku, además de indicar que hay estacionamiento gratuito.

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La misma fuente admite el autobús o el taxi, aunque pide revisar horarios, conexiones y regreso antes de depender de ellos. También señala que el recinto tiene pendientes, escaleras y caminos de piedra irregulares, por lo que no conviene tratarlo como un parque llano ni como una visita rápida de ciudad.

Normas y recomendaciones

La historia de Nakagusuku vincula a Gosamaru con la defensa del reino frente a Amawari, señor del castillo de Katsuren (Sitio oficial del Castillo de Nakagusuku)

Las normas pasan por seguir las rutas señalizadas, no subirse a los muros antiguos, evitar las zonas restringidas, llevarse la basura y guardar respeto en los espacios de oración, según Japan Activity.

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La fuente añade que los drones, las filmaciones comerciales y los actos dentro del recinto pueden requerir autorización previa. Sobre las visitas guiadas, Visit Okinawa Japan afirma que hay recorridos con guías voluntarios solo en japonés y con reserva previa.

Asimismo, señala además que el castillo acoge actividades en distintas épocas del año. La fuente menciona el festival Tsuwabaki Matsuri entre diciembre y enero, con actuaciones tradicionales y floración amarilla, además del interés del lugar para contemplar el primer amanecer del año desde su altura frente al mar.

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