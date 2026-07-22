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Receta de mousse de manzana sin azúcar, rápida y fácil

Con jugo de fruta, claras batidas y gelatina, esta preparación logra una textura liviana en pocos minutos activos y queda lista tras varias horas de heladera

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Tazón de cristal con mousse de manzana sin azúcar, decorado con rodajas de manzana, rama de canela y menta, junto a manzanas rojas y otro tazón.
La mousse de manzana sin azúcar se prepara en frío, no necesita horno y se resuelve en pocos minutos activos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre frío que no necesita horno, ni azúcar, ni demasiado tiempo para convertirse en el favorito de la mesa. La mousse de manzana sin azúcar tiene esa cualidad rara de los postres que parecen elaborados pero se resuelven en minutos: textura aérea, sabor fresco y un toque de limón que equilibra todo.

La manzana es una de las frutas más presentes en la cocina argentina de todos los días. Aparece en tartas, budines, compotas y ensaladas de frutas desde el norte hasta la Patagonia, donde las provincias de Río Negro y Neuquén concentran gran parte de la producción nacional. Usar su jugo como base de este postre no es casualidad: aporta dulzor natural sin necesidad de agregar azúcar, lo que lo convierte en una opción inteligente para quienes cuidan su alimentación.

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La mousse, como técnica, llegó a Argentina de la mano de la influencia europea, sobre todo francesa. Pero con el tiempo se fue adaptando a los gustos y los ingredientes locales, ganando lugar en las mesas familiares de los domingos y en las cartas de restaurantes que apuestan por opciones más livianas.

Hoy, con mayor conciencia sobre el consumo de azúcar, este postre volvió a tomar protagonismo. Sin edulcorantes artificiales de sabor invasivo —basta con stevia o sucralosa en la cantidad justa—, el resultado es un postre que no resigna nada: ni sabor, ni textura, ni ese placer de terminar una comida con algo dulce y liviano a la vez.

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Receta de mousse de manzana sin azúcar

Se trata de una preparación fría a base de jugo de manzana, huevos y gelatina sin sabor, que logra su textura característica gracias al batido de claras a nieve. Sin horno ni cocción prolongada, el mayor trabajo lo hace la heladera.

Tiempo de preparación

  • Total: 20 minutos activos + mínimo 4 horas de frío
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 5 minutos (solo para disolver la gelatina)

Ingredientes

  • 3 huevos
  • Edulcorante apto para cocción (stevia o sucralosa) equivalente a 140 gr de azúcar — ajustar al gusto
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • El jugo de 1 limón
  • 250 cc de jugo de manzana natural (sin azúcar agregada)
  • 4 hojas de gelatina sin sabor
  • 1 pizca de sal
Un bol de mousse de manzana, hojas de menta, rodajas de manzana deshidratada, cuchara de metal, varias manzanas verdes y un paño claro sobre una mesa de madera.
La mousse de manzana sin azúcar requiere al menos 4 horas de heladera y la receta rinde 6 porciones individuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mousse de manzana sin azúcar, paso a paso

  1. Separar las claras de las yemas con cuidado de que no caiga nada de yema en las claras.
  2. Batir las yemas con el equivalente a 120 gr de azúcar en edulcorante y la esencia de vainilla hasta obtener una crema pálida y espumosa. Agregar el jugo de limón y mezclar.
  3. Calentar el jugo de manzana en una olla pequeña a fuego muy bajo, sin que llegue a hervir. Retirar del fuego cuando esté tibio.
  4. Incorporar la gelatina al jugo tibio de a poco, revolviendo constantemente hasta que se disuelva por completo. Dejar reposar 10 minutos en un lugar fresco o hasta que comience a espesarse levemente.
  5. Unir la mezcla de gelatina con las yemas batidas, mezclando con espátula.
  6. Batir las claras a punto nieve firme junto con la pizca de sal y el edulcorante restante (equivalente a 20 gr de azúcar). Las claras deben estar bien firmes antes de incorporarlas.
  7. Agregar las claras a nieve a la preparación anterior en forma envolvente, con movimientos suaves de abajo hacia arriba para no perder el aire.
  8. Distribuir la mousse en compoteras, copas o moldecitos individuales. Cubrir con film.
  9. Llevar a la heladera un mínimo de 4 horas, idealmente toda la noche, hasta que esté bien firme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aprox. 65 kcal
  • Proteínas: 5 gr
  • Carbohidratos: 7 gr
  • Grasas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Tapada con film en la heladera, la mousse se conserva hasta 3 días sin perder textura ni sabor. No se recomienda freezar, ya que al descongelar pierde su consistencia aérea y se vuelve acuosa.

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