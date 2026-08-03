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El asado de autor que ya es un ritual de Los Pumas: entre cortes gourmet y empanadas de osobuco

El plantel argentino de rugby celebró su tradicional asado en Cardales, con una propuesta gastronómica que combinó carnes a la parrilla, achuras, vinos de alta gama y postres típicos

Un hombre sonríe sentado a una mesa con una botella de vino, copas con vino tinto, platos con carne asada y otros comensales borrosos
Los Pumas se reunieron en Estancia Vigil Buenos Aires para compartir un asado antes de los partidos de agosto ante Sudáfrica y Australia
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El ritual gastronómico volvió a ser protagonista para Los Pumas en la previa de sus próximos partidos de agosto ante Sudáfrica y Australia. El plantel argentino, al igual que en 2025 antes del histórico triunfo frente a los All Blacks, se reunió ayer en Estancia Vigil Buenos Aires para compartir el ya clásico asado de rigor.

En la “casa” de Cardales, Los Pumas mantuvieron la tradición y repitieron el encuentro que antecede a sus compromisos más importantes. El asado tuvo lugar en la Bodega de Estancia Vigil, donde jugadores y cuerpo técnico también recorrieron el recientemente inaugurado Museo Vigil, sumando un componente cultural a la jornada.

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Grupo de treinta hombres posa, algunos arrodillados sostienen dos camisetas de rugby firmadas con logos VISA y Puma, y un bolso UAR
El plantel argentino repitió en Cardales la tradición del asado que ya había acompañado en 2025 la previa del triunfo ante los All Blacks

El menú giró en torno a los fuegos y las carnes argentinas. La recepción incluyó una empanada de osobuco, maridada con DV Catena Pinot Noir. Siguieron las achuras, acompañadas por Angélica Zapata Cabernet Franc, y como plato principal se sirvió una selección de cortes al asador junto a Catena Zapata Malbec Argentino. Para cerrar, el postre ofrecido fue un flan con dulce de leche artesanal, elaborado especialmente para Estancia Vigil, consolidando la identidad local en cada detalle del almuerzo.

Axel Slettemark, anfitrión en Estancia Vigil, recibió al plantel con palabras de bienvenida y recordó el éxito del año anterior ante los All Blacks, destacando el orgullo de recibir nuevamente al equipo en su casa.

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Seis hombres en una mesa de restaurante. Copas de vino y vasos de agua. Un hombre de pie gesticula. Fondo con ventanales, paredes de piedra y un árbol
La jornada de Los Pumas se desarrolló en la Bodega de Estancia Vigil e incluyó una recorrida por el recientemente inaugurado Museo Vigil

Como en la visita de Franco Colapinto, el asado se convirtió en un espacio de encuentro donde la gastronomía nacional y los vinos de la Bodega Catena Zapata tomaron protagonismo.

La jornada contó también con la presencia de Juan Martín Hernández, histórico jugador de Los Pumas, reforzando el vínculo entre distintas generaciones del rugby argentino.

Hombre calvo con barba, chaleco negro, camiseta gris, de pie frente a persianas de madera, junto a un barril con copas y corchos
Felipe Contepomi entregó una camiseta firmada por el plantel, Pablo Matera agradeció la hospitalidad y Juan Martín Hernández participó de la jornada de Los Pumas

Al cierre del encuentro, Felipe Contepomi entregó una camiseta firmada por todos los integrantes del plantel. Pablo Matera, por su parte, agradeció la hospitalidad y afirmó que el equipo se iba de Estancia Vigil con energías renovadas para los próximos desafíos, y con el deseo de regresar para compartir nuevamente un asado entre amigos.

Los Pumas enfrentarán a Sudáfrica el sábado 8 de agosto de 2026 a las 16:00 en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

El primer partido del Rugby Championship 2026 frente a Australia se disputará el sábado 29 de agosto a las 16:00 en el Estadio 23 de Agosto, en Jujuy. La revancha está programada para el sábado 5 de septiembre a las 16:00 en el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza.

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