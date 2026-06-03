Por qué los bebés necesitan tocar a quien los cuida al dormir

El contacto físico es fundamental para el equilibrio emocional y fisiológico del bebé durante sus primeros meses de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde los primeros meses de vida, el contacto físico es una necesidad básica para el equilibrio emocional y fisiológico del bebé.

Muchas familias observan cómo sus hijos buscan instintivamente el roce, el calor o la mano de sus cuidadores incluso mientras duermen, y se preguntan si fomentan una dependencia excesiva de los brazos. Según los especialistas citados por la revista Ser Padres, este comportamiento responde a una conducta habitual del desarrollo temprano, no a un hábito negativo.

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El simple hecho de tocar a su madre, padre o figura de apego transmite al bebé señales constantes de protección: el olor, el calor corporal, la respiración y los pequeños movimientos del adulto le indican que el entorno es seguro.

Los expertos destacan que la necesidad de dormir en brazos responde a un proceso natural de vínculo y no a una dependencia negativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el embarazo, el bebé ha estado meses pegado al cuerpo de otra persona, percibiendo latidos y movimiento constante. Al nacer, muchos siguen necesitando esa cercanía física para relajarse plenamente. Los expertos citados subrayan que para los bebés pequeños la proximidad física es una referencia fundamental de seguridad y vínculo.

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La corregulación y el apoyo del adulto

El cerebro infantil es inmaduro en los primeros meses y años de vida y aún no desarrolla plenamente la capacidad de autorregularse. Por esta razón, el apoyo del adulto es esencial para gestionar el estrés, la activación y el sueño.

El concepto de corregulación explica por qué muchos bebés se calman de inmediato al estar en brazos o recuperar el contacto durante la noche. El cuerpo del adulto funciona como un “regulador externo” que ayuda al niño a encontrar tranquilidad.

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De hecho, investigaciones de la Universidad de Harvard señalan que los bebés experimentan miles de episodios de regulación acompañada antes de aprender a calmarse por sí mismos. La presencia física cercana es una estrategia eficaz y natural para que el bebé se sienta seguro en la primera infancia.

El sueño infantil presenta ciclos cortos y fases ligeras, lo que provoca que los bebés busquen contacto físico para mantenerse tranquilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño de los bebés es mucho más superficial que el de los adultos, con ciclos cortos y mayor tiempo en fases ligeras. De acuerdo con la Mayo Clinic, pasan más tiempo en estas fases y, entre ciclo y ciclo, los bebés realizan pequeñas comprobaciones inconscientes del entorno, lo que implica que pueden despertarse si detectan algún cambio.

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Si se han dormido en brazos y dejan de sentir contacto, calor o movimiento, su cerebro percibe la diferencia y puede activar una alerta. Por eso, muchos buscan mantener una mano encima, tocar la camiseta o dormir pegados a los padres para seguir tranquilos. Este comportamiento no indica un problema, sino una consecuencia natural de un sistema nervioso en desarrollo.

Los expertos señalan que estas comprobaciones ayudan al bebé a asegurarse de que sigue en un entorno seguro. Dormir cerca de una figura de apego les permite regresar rápidamente a un estado de calma. La necesidad de contacto durante el sueño es normal y responde a la evolución del vínculo y del sentido de seguridad.

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Investigaciones sobre apego y neurodesarrollo respaldadas por la Asociación Americana de Psicología (APA) sostienen que el contacto físico reduce el nivel de alerta en los bebés. Cuando están cerca de una figura de apego y sienten el contacto corporal, el ritmo cardíaco tiende a estabilizarse y baja la tensión, facilitando la continuidad del sueño.

Se observan diferencias individuales en la necesidad de cercanía física, ligadas al temperamento y a etapas del desarrollo como la ansiedad por separación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos bebés parecen descansar mejor en brazos, en el portabebés o tocando a sus padres mientras duermen. Aunque no todos los niños requieren el mismo grado de contacto, para algunos esta cercanía tiene un efecto regulador más evidente durante etapas sensibles o de mayor cansancio. Es que el contacto físico no solo calma, sino que también favorece el desarrollo emocional. La repetición de estos momentos de calma compartida permite que el bebé integre poco a poco estrategias propias para autorregularse.

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Diferencias individuales

Existen notables diferencias entre bebés respecto a la necesidad de acompañamiento físico. Algunos logran dormirse solos desde muy pequeños, mientras que otros requieren más contacto para sentirse tranquilos.

El temperamento influye marcadamente: hay niños más sensibles al ruido, los cambios o la separación, y que necesitan mayor cercanía para relajarse. Estas diferencias suelen ser estables en los primeros meses y forman parte del desarrollo normal.

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También hay etapas del desarrollo donde la necesidad de contacto se intensifica, como durante las crisis de sueño, avances motores o periodos de ansiedad por separación. Los expertos consultados explican que estas fases son propias del desarrollo y temporales, reflejando cambios internos en el niño. Comprender y acompañar estas necesidades ayuda a fortalecer el vínculo y a favorecer la autonomía futura del bebé.

Estudios sobre apego muestran que el contacto frecuente disminuye el cortisol y contribuye a construir seguridad y vínculo afectivo en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proximidad física entre madre y bebé produce sincronizaciones fisiológicas, especialmente en la respiración, los despertares y los ciclos de sueño, según investigaciones desarrolladas por la Universidad de Notre Dame, institución estadounidense.

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Además, otros estudios sobre apego, desarrollo temprano y consensos de la Academia Americana de Pediatría (AAP), han demostrado que el contacto físico frecuente puede ayudar a disminuir los niveles de cortisol —la hormona del estrés— y favorece una mayor regulación emocional en los bebés.

Los expertos recuerdan que la capacidad de autorregularse durante el sueño madura de forma gradual. Cuando un bebé necesita tocar a su madre incluso dormido, no está manipulando ni adquiriendo un mal hábito, sino utilizando una estrategia eficaz de regulación desde su nacimiento. Este proceso natural y evolutivo forma parte de la construcción de la seguridad y el vínculo afectivo en la infancia.