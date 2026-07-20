Picadas para el Día del Amigo: cinco recetas fáciles y variadas para compartir

El Día del Amigo invita a compartir momentos y sabores en torno a la mesa. Las picadas, con su formato descontracturado y variedad de opciones, suelen ser protagonistas en estas celebraciones.
Quesos, fiambres, panes, dips y propuestas vegetarianas se combinan para ofrecer alternativas adaptables a todos los gustos. Así, cada encuentro puede transformarse en una experiencia distinta, donde la comida acompaña y suma a la charla y el brindis entre amigos.
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Receta de empanaditas de choclo y queso
Estas empanadas pequeñas, ideales para comer de un bocado, con un relleno cremoso de choclo, cebolla, morrón y queso. Son doradas al horno y se pueden comer tibias o frías.
Tiempo de preparación
- Total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes (para 12 unidades)
- 1 paquete de tapas para empanadas
- 100 gr de manteca
- 1 lata de choclo cremoso
- ½ morrón picado
- 1 cebolla mediana picada
- 150 gr de queso gruyere en hebras
- Sal y pimienta a gusto
- ½ cucharadita de nuez moscada
Cómo hacer empanaditas de choclo y queso, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Derretir la manteca y rehogar la cebolla y el morrón por 5 minutos.
- Agregar el choclo, cocinar 3 minutos y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Dejar enfriar el relleno antes de usar.
- Rellenar cada tapa con 2 cucharadas de mezcla, cerrar y hacer repulgue. No sobrecargar el relleno para evitar que se abran.
- Disponer en asadera enmantecada y hornear 20 minutos o hasta dorar.
- Servir tibias o frías.
Receta de bocaditos de berenjena y queso
Estas rodajas de berenjena asadas, montadas con cubos de queso fresco y tomate, se sirven en palillos. Fáciles, frescos y aptos para quienes no comen carne.
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Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes (para 20 unidades)
- 2 berenjenas medianas
- 200 gr de queso fresco
- 2 tomates perita
- Aceite de oliva
- Orégano seco
- Sal y pimienta
Cómo hacer bocaditos de berenjena y queso, paso a paso
- Cortar las berenjenas en rodajas finas y pincelar con aceite.
- Disponer en una placa y asar 5 minutos por lado hasta dorar.
- Cortar el queso y el tomate en cubos chicos.
- Dejar enfriar antes de armar para que el queso no se derrita.
- Armar montaditos: una rodaja de berenjena, un cubo de queso y uno de tomate, pinchar con palillo.
- Espolvorear con orégano, sal y pimienta.
Receta de matambre arrollado clásico
El matambre arrollado es un infaltable. Se sirve frío, cortado en rodajas, con huevo, zanahoria y morrón.
Tiempo de preparación
- Total: 3 horas
- Preparación: 40 minutos
- Cocción: 2 horas 20 minutos (hervido y enfriado)
Ingredientes
- 1 matambre de vaca (1,2 kg)
- 3 huevos duros
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo
- 1 taza de arvejas
- Sal, pimienta y orégano
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de ajo y perejil picados
Cómo hacer matambre arrollado, paso a paso
- Desgrasar y estirar el matambre sobre la mesa.
- Sazonar con sal, pimienta, ajo, perejil y mostaza.
- Distribuir encima los huevos duros, zanahoria y morrón en tiras, y las arvejas.
- Enrollar y atar con hilo de cocina.
- Hervir en agua con sal y laurel por 2 horas.
- Enfriar bien antes de cortar. Cortar siempre en rodajas finas para que no se desarme.
Receta de pinchos de jamón crudo, queso y aceitunas
Un clásico que reúne lo esencial para una picada: pinchos fríos con jamón crudo arrollado, cubos de queso y aceitunas verdes.
Tiempo de preparación
- Total: 10 minutos
Ingredientes (para 10 unidades)
- 150 gr de jamón crudo
- 150 gr de queso semiduro (tipo pategrás o gouda)
- 20 aceitunas verdes descarozadas
- 10 palillos de madera
Cómo hacer pinchos de jamón crudo, queso y aceitunas, paso a paso
- Cortar el jamón crudo y el queso en tiras y cubos.
- Arrollar el jamón y pinchar en palillo.
- Agregar un cubo de queso y una aceituna verde.
- Repetir hasta agotar ingredientes. Armar los pinchos poco antes de servir para evitar que el queso se seque.
Receta de bombas de papa rellenas con queso
Las bombas de papa se hacen con puré y tienen un corazón de mozzarella fundida. Se sirven calientes y crocantes, perfectas para picar de a uno.
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Tiempo de preparación
- Total: 1 hora 40 minutos
- Preparación: 40 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Reposo en heladera: 1 hora
Ingredientes (para 20 unidades)
- 1 kg de papas
- 2 huevos
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada recién molida
- Daditos de mozzarella (cantidad necesaria)
- ½ taza de harina
- Pan rallado (cantidad necesaria)
- Aceite para freír (cantidad necesaria)
Cómo hacer bombas de papa rellenas con queso, paso a paso
- Cocinar las papas con cáscara en agua salada hasta que estén bien tiernas.
- Separar una yema y guardar la clara.
- Pelar y pisar las papas. Mezclar con la yema, perejil, sal, pimienta y nuez moscada. Dejar enfriar en heladera.
- Preparar tres bowls: uno con harina, otro con huevo batido y otro con pan rallado.
- Tomar una porción de puré, aplanar y colocar un dado de mozzarella en el centro. Cerrar y dar forma de bola.
- Pasar cada bola por harina, luego huevo, luego pan rallado. Repetir doble rebozado para mayor crocancia.
- Llevar las bombas a la heladera 1 hora.
- Freír en aceite caliente sin amontonar, solo hasta dorar (3-4 minutos).
- Escurrir en papel absorbente y servir calientes.
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