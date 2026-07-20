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Un grupo kurdo opositor acusó a Irán de usar fósforo blanco, un arma incendiaria prohibida, en un ataque con drones

Nueve combatientes peshmerga resultaron heridos en el ataque, que según el grupo kurdo violó el derecho internacional humanitario. Organismos de derechos humanos piden una investigación independiente

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Combatientes kurdo-iraníes del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK) durante un entrenamiento en una base cerca de Erbil; el grupo acusó a Irán de usar fósforo blanco en un ataque (REUTERS/Stringer)
Combatientes kurdo-iraníes del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK) durante un entrenamiento en una base cerca de Erbil; el grupo acusó a Irán de usar fósforo blanco en un ataque (REUTERS/Stringer)

El Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK) acusó a Irán de haber utilizado munición con fósforo blanco en un ataque con drones contra una de sus bases el 19 de julio, en la región del Kurdistán, en el norte de Irak. El grupo señaló que el ataque, ocurrido temprano por la mañana, tuvo como blanco una base de su unidad de combatientes, el Ejército Nacional del Kurdistán (SMK).

"En base a los testimonios de testigos oculares, exámenes médicos" realizados a nueve combatientes peshmerga heridos, “y los extensos incendios provocados en el sitio atacado”, las municiones empleadas en el ataque “se cree que contenían fósforo blanco”, indicó el PAK en un comunicado.

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El PAK integra una coalición de al menos seis grupos opositores kurdo-iraníes, entre ellos el PDKI, el PJAK, dos ramas del partido Komala y un grupo llamado Khabat, con bases en la región del Kurdistán iraquí, adonde debieron trasladarse por la represión del régimen de Teherán. El PAK, cuyos combatientes peshmerga participaron activamente en la lucha contra el Estado Islámico entre 2014 y 2019, ha sido blanco reiterado de ataques iraníes contra grupos disidentes kurdos.

“Una clara violación” del derecho internacional, según el PAK

El presidente del PAK y comandante general del SMK, Hussein Yazdanpanah, calificó el ataque como "no solo un grave crimen, sino también una clara violación de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario". Señaló que el uso de municiones “que provocan severos efectos incendiarios y causan daño generalizado a las personas y al medioambiente” es incompatible con los principios humanitarios y las obligaciones legales internacionales de los estados. El dirigente kurdo reclamó al secretario general de la ONU, al Consejo de Seguridad, al Consejo de Derechos Humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja que tomen “las medidas legales necesarias” para responsabilizar a Irán, y pidió además a las autoridades locales del Kurdistán que protejan “la seguridad, los derechos y el medioambiente” de sus ciudadanos frente a la “agresión militar” iraní.

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Según la Organización Mundial de la Salud, el fósforo blanco es una sustancia cérea, de color amarillento o incoloro, con un olor que algunos describen similar al ajo. Es utilizado habitualmente por fuerzas militares para iluminar campos de batalla, generar cortinas de humo o como arma incendiaria, pero una vez encendido es muy difícil de extinguir y se adhiere a superficies como la piel y la ropa. Su empleo podría violar el Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales si se usa de forma deliberada como arma incendiaria contra personas en un entorno civil, aunque la OMS aclara que establecer un uso ilegal requeriría una investigación sobre la intención detrás de su empleo.

Nuevos ataques contra el partido Komala

Este lunes, Irán continuó sus ataques contra grupos kurdos, esta vez contra el partido Komala, un día después de que nueve de sus miembros —muertos en un ataque anterior— fueran sepultados. Según el grupo, misiles impactaron contra su cuartel general en el valle de Alana, en el distrito de Choman, cerca de Erbil, poco después de la medianoche, y una hora más tarde dos drones alcanzaron otra base cerca del campamento de Surdash, en las afueras de Suleimania.

La organización de derechos humanos Hengaw, que suele enfocarse en los derechos kurdos en Irán y en abusos en zonas kurdas, expresó “grave preocupación” por los reportes sobre el uso de “municiones químico-incendiarias prohibidas” y pidió a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja que establezcan una misión internacional independiente de investigación para examinar a los heridos en el ataque y determinar si efectivamente se utilizaron armas prohibidas.

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