El alocado festejo de un jugador de la selección de Brasil por el gol de España ante Argentina en la final del Mundial

El alocado festejo de Richarlison ante el gol de España contra Argentina en la final del Mundial

La modelo brasileña Amanda Araujo compartió en sus redes sociales un video que muestra a Richarlison, delantero del Tottenham Hotspur y habitual convocado a la selección de Brasil, celebrando con gestos intensos el gol de España en la final del Mundial 2026 ante Argentina. El registro, difundido a través de una historia de Instagram, exhibe una reacción que generó repercusión en el ambiente futbolístico internacional.

En las imágenes, Richarlison aparece observando el partido junto a su pareja. Luego de la anotación que definió el encuentro, el futbolista se lanza al piso a toda velocidad y, en una secuencia inmediata, ejecuta un salto frente al televisor. El ambiente se ve atravesado por las risas de Amanda Araujo, quien registra la escena mientras el delantero exclama en voz alta: “Muy bien muchacho”, dirigiéndose de manera entusiasta al autor del tanto que le dio el título a la selección española.

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Richarlison, conocido por su personalidad extrovertida y presencia activa en redes sociales, mantiene una relación mediática con Amanda Araujo, influencer y modelo de origen brasileño. Ambos suelen compartir momentos de su vida cotidiana, pero la publicación en cuestión cobró relevancia por coincidir con la derrota de Argentina en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Richarlison realizó un efusivo festejo ante el gol de España contra Argentina en la final del Mundial

El video muestra cómo la rivalidad sudamericana trasciende los límites de la cancha. La frase “Muy bien muchacho”, pronunciada por Richarlison en tono de celebración, fue interpretada por usuarios como un mensaje directo al autor del gol, Ferran Torres, quien definió el encuentro en el tiempo suplementario.

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Vale destacar que Richarlison, delantero del Tottenham, donde comparte plantel con el argentino Cuti Romero y desde la próxima temporada será compañero de Marcos Senesi, no fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El delantero perdió la final de la Copa América 2021, disputada en Brasil, a manos de Argentina. Jugó los 90 minutos del encuentro, que fue definido por un golazo de Ángel Di María.

La Verdeamarela no tuvo un buen desempeño en la Copa del Mundo. Tras ser eliminada en cuartos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022, en esta edición quedó fuera de competencia en octavos de final. Los dirigidos por el director técnico italiano comenzaron su camino liderando el Grupo C tras empatar 1-1 con Marruecos y superar 3-0 a Haití y 3-0 a Escocia. En 16avos derrotaron 2-1 a Japón, pero en la siguiente fase fueron eliminados a mano de Noruega, que se impuso por 2-1. No obstante, la Canarinha es la máxima ganadora de la competencia con 5 títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

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Richarlison es compañero del Cuti Romero en Tottenham

La Albiceleste, por su parte, tuvo un andar irregular, pese a su inicio perfecto en la fase de grupos, al quedarse con su zona tras golear 3-0 a Argelia, vencer 2-0 a Austria y superar 3-1 a Jordania. Luego se impuso por 3-2 en tiempo suplementario a Cabo Verde, se impuso de manera agónica por 3-2 ante Egipto en octavos de final, en cuartos de final vencieron 2-1 a Suiza en tiempo suplementario y en semifinales eliminaron a Inglaterra por 2-1.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni y comandados por Lionel Messi dentro de la cancha vieron truncado su sueño de proclamarse bicampeones del mundo. Bajo el mando del estratega de Pujato, la Albiceleste ganó dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), la Finalissima ante Italia y el Mundial 2022 de Qatar. Además, clasificó a esta edición de la Copa del Mundo como líder de las Eliminatorias Sudamericanas.

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