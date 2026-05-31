Cómo evitar errores comunes al usar paneles en tus paredes

El panelado mural vuelve como recurso decorativo en renovaciones y proyectos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia del paneleado de paredes en el diseño de interiores se ha consolidado en redes sociales y proyectos de renovación. Según House & Garden, los expertos subrayan que, si se introduce sin criterio, puede restar armonía a cualquier espacio.

En los últimos años, esta técnica decorativa ha vuelto con fuerza tras haber sido retirada en remodelaciones de principios de los años 2000. El medio citado señala que el panelado mural ha logrado presencia tanto en ambientes clásicos como modernos, aunque no siempre con buen resultado.

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Influencers y reformas integrales han impulsado su popularidad, aunque los especialistas alertan que la aplicación indiscriminada puede generar un efecto repetitivo o descontextualizado.

Cómo elegir el panelado mural según la historia y la arquitectura

La coherencia con la historia y la arquitectura original define si el resultado se ve auténtico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al aplicar panelado en casas antiguas, el interiorista Max Rollitt recomienda considerar siempre la historia arquitectónica original. “Solemos trabajar en viviendas donde los paneles aún existen, pero también los reincorporamos en espacios donde fueron eliminados”, explicó al medio.

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El diseñador Christian Bense coincide al afirmar que la ausencia de paneles no significa que no deba recuperarse esta característica. “Que una habitación no tenga paneles ahora no implica que no los tuviera antes; probablemente se retiraron en las remodelaciones de los 2000”, detalló.

Elegir el panelado adecuado exige analizar la arquitectura y el periodo de la vivienda. Bense aconseja mantener un estilo coherente con la época y evitar mezclar líneas y detalles de distintos orígenes.

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Analizar zócalos, proporciones y molduras ayuda a elegir el diseño adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brandon Schubert, interiorista y fundador del estudio Brandon Schubert Ltd, enfatiza la importancia de estudiar elementos originales, “desde la altura del zócalo y las proporciones, hasta el tipo de moldura”. Un error frecuente es combinar estilos o detalles incompatibles, lo que resta valor al resultado.

Restituir acabados fieles a la época otorga autenticidad incluso cuando se reinstala panelado en espacios que lo perdieron con los años.

Reglas de coherencia, detalle y proporción en el uso del panelado mural

Los expertos de House & Garden insisten en mantener la consistencia en toda la vivienda y adaptar el nivel de detalle según la jerarquía de cada estancia. Bense recomienda agregar ornamentos en las zonas principales de la planta baja y optar por soluciones más simples en los pisos superiores. Repetir detalles en toda la casa refuerza la sensación de continuidad.

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Mantener un criterio común entre ambientes refuerza la continuidad de toda la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando existen ampliaciones o áreas donde parte del panelado original se ha perdido, Max Rollitt y Bense proponen utilizar paneles diseñados para unificar el conjunto.

Rollitt relató en el medio citado cómo empleó panelados para dar cohesión a una casa del siglo XVII en Hampshire, integrando zonas reformadas a la historia del inmueble. “En el baño principal, incorporamos paneles para lograr un ambiente más acorde con la época”, apuntó.

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El cuidado en las uniones con puertas, ventanas y techos, así como respetar proporciones y grosor, es esencial. “Si no se puede ejecutar bien, es preferible no forzar el panelado; lo importante es que no desentone o resulte artificial”, advierte Schubert. Incluso los acabados más sencillos necesitan precisión para evitar resultados poco profesionales.

En ampliaciones o zonas alteradas, los paneles pueden unificar visualmente el conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias actuales y errores a evitar con el panelado mural

Hoy es posible combinar paneles de inspiración tradicional y contemporánea en interiores modernos. Sin embargo, Schubert considera que es más sencillo añadir diseños actuales a espacios antiguos que tratar de trasladar estilos históricos a viviendas recientes, pues esto suele generar ambientes poco auténticos.

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“El panelado debe integrarse al edificio y parecer parte de su historia, no algo anterior a su construcción”, subrayó Schubert.

En cuanto a materiales, el panelado bajo o zócalo sigue siendo útil en cocinas y baños, siempre que se usen terminaciones resistentes al agua y pinturas lavables.

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Anna Haines, diseñadora de interiores y fundadora del estudio Anna Haines Design, recomienda el machimbrado en baños y zonas de alto tránsito por su durabilidad y protección frente al desgaste diario.

El panelado funciona mejor como fondo que acompaña la composición general del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Schubert y Bense advierten sobre el peligro de recurrir a él en exceso: “Es fácil y asequible, pero su uso reiterado lo ha vuelto monótono”, señaló el primero.

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El abuso del machimbrado genera fatiga visual y reduce el valor original del diseño, según la interiorista Pandora Taylor. “Durante los últimos cinco años ha sido la solución económica en baños; ahora resulta necesario buscar alternativas para evitar caer en lo rutinario”, aconsejó.

Como opciones a este exceso, los expertos sugieren emplear paneles lisos o maderas sin ornamento, que actualizan el espacio sin renunciar a la funcionalidad ni al aire contemporáneo.

La función del panelado mural, según los especialistas de House & Garden, es enriquecer el ambiente como fondo, sin convertirse en protagonista. Sea cual sea el estilo elegido, es solo un recurso decorativo más, y la identidad del espacio dependerá de una composición global, no de un solo elemento.