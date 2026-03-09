Día Mundial de la Tortilla de Papa: seis recetas irresistibles para celebrar y compartir

Este lunes 9 de marzo es el Día Mundial de la Tortilla de Papa. Esta receta tiene un poder unánime en la mesa: invita a todos a compartir, sin distinción de edades y gustos. Pocas preparaciones conquistan tanto como ese disco dorado y jugoso, capaz de ser protagonista en una cena rápida, en una picada extensa, en un picnic familiar o en la mesa de cualquier bar de barrio.
En Argentina y en toda Latinoamérica, la tortilla de papa representa mucho más que una receta: es símbolo de encuentro y de cocina casera, una excusa perfecta para improvisar algo rico con poco. Su importancia radica en que siempre está lista para salvar el almuerzo, acompañar un mate, calmar el hambre nocturno, o simplemente provocar una sonrisa al cortarla y ver cómo el huevo y la papa se funden en cada bocado.
Seis recetas de tortilla de papa imperdibles
1. Tortilla de papa clásica
Ingredientes:
1. 1 kg de papa
2. 6 huevos
3. 1 cebolla
4. Aceite
5. Sal y pimienta
Preparación:
1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas.
2. Freírlas en aceite hasta que estén blandas y apenas doradas.
3. Rehogar la cebolla picada.
4. Batir los huevos, mezclar con las papas y la cebolla, salpimentar.
5. Volcar la mezcla en sartén caliente con un poco de aceite.
6. Cocinar hasta que tome color en la base, dar vuelta con ayuda de un plato y dorar del otro lado.
7. Buscar una textura jugosa en el centro.
2. Tortilla de papa, queso y morcilla
Ingredientes:
1. 1 kg de papa
2. 6 huevos
3. 1 morcilla
4. 150 gr de queso cremoso
5. Perejil fresco
6. Sal y pimienta
Preparación:
1. Hervir las papas peladas hasta que estén a medio punto.
2. Batir los huevos con sal, pimienta y perejil picado.
3. Sumar las papas en cubos, el queso en trocitos y la morcilla desmenuzada.
4. Volcar todo en sartén aceitada y cocinar a fuego medio.
5. Dar vuelta y terminar la cocción hasta dorar.
6. Ideal que el queso se funda en el interior.
3. Tortilla de papa y cebolla caramelizada
Ingredientes:
1. 1 kg de papa
2. 6 huevos
3. 2 cebollas blancas
4. 1 cucharada de azúcar
5. Aceite
6. Sal y pimienta
Preparación:
1. Freír las papas en aceite hasta que estén tiernas.
2. Cocinar las cebollas en tiras finas con aceite y azúcar, hasta caramelizar.
3. Mezclar las papas con las cebollas y los huevos batidos.
4. Condimentar y volcar en sartén caliente.
5. Cocinar a fuego medio, cuidar que no se seque.
6. Dar vuelta y dorar ambos lados.
4. Tortilla de papa, choclo y queso
Ingredientes:
1. 800 gr de papa
2. 5 huevos
3. 200 gr de queso cremoso o cuartirolo
4. 1 lata de choclo en grano escurrido
5. Sal y pimienta
Preparación:
1. Cocinar las papas en rodajas al vapor o hervidas.
2. Batir los huevos y mezclar con las papas.
3. Agregar el choclo y el queso en cubos.
4. Condimentar y verter en sartén antiadherente.
5. Cocinar a fuego suave, dar vuelta y dorar.
5. Tortilla de papa y batata (dulce-salada)
Ingredientes:
1. 500 gr de papa
2. 500 gr de batata
3. 6 huevos
4. Aceite
5. Sal y pimienta
Preparación:
1. Cortar la papa y la batata en rodajas finas.
2. Freír juntas hasta dorar levemente.
3. Batir los huevos, mezclar con la papa y batata.
4. Salpimentar y cocinar como la tortilla tradicional.
5. Buscar equilibrio entre lo dulce y lo salado.
6. Tortilla de papa vegana (sin huevo)
Ingredientes:
1. 1 kg de papa
2. 1 cebolla
3. 2 cucharadas de harina de garbanzo
4. 80 ml de agua
5. 1 pizca de cúrcuma
6. Sal y pimienta
7. Aceite
Preparación:
1. Freír las papas y la cebolla en aceite hasta tiernas.
2. Mezclar la harina de garbanzo, agua y cúrcuma para simular el huevo.
3. Unir la mezcla con las papas y cebolla.
4. Sazonar y cocinar en sartén aceitada.
5. Dorar de ambos lados como en la versión clásica.