Día Mundial de la Tortilla de Papa: seis recetas irresistibles para celebrar y compartir

La versatilidad de este plato conquista mesas de todo el planeta. Un repertorio de variantes infalibles que reinventan el sabor y la simpleza

La tortilla de papa representa
La tortilla de papa representa en Argentina y Latinoamérica un símbolo de encuentro y cocina casera para todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 9 de marzo es el Día Mundial de la Tortilla de Papa. Esta receta tiene un poder unánime en la mesa: invita a todos a compartir, sin distinción de edades y gustos. Pocas preparaciones conquistan tanto como ese disco dorado y jugoso, capaz de ser protagonista en una cena rápida, en una picada extensa, en un picnic familiar o en la mesa de cualquier bar de barrio.

En Argentina y en toda Latinoamérica, la tortilla de papa representa mucho más que una receta: es símbolo de encuentro y de cocina casera, una excusa perfecta para improvisar algo rico con poco. Su importancia radica en que siempre está lista para salvar el almuerzo, acompañar un mate, calmar el hambre nocturno, o simplemente provocar una sonrisa al cortarla y ver cómo el huevo y la papa se funden en cada bocado.

Seis recetas de tortilla de papa imperdibles

1. Tortilla de papa clásica

El secreto de la tortilla
El secreto de la tortilla de papa clásica se encuentra en la mezcla de papas fritas, cebolla y huevos hasta lograr el punto jugoso /Freepik

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 1 cebolla

4. Aceite

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2. Freírlas en aceite hasta que estén blandas y apenas doradas.

3. Rehogar la cebolla picada.

4. Batir los huevos, mezclar con las papas y la cebolla, salpimentar.

5. Volcar la mezcla en sartén caliente con un poco de aceite.

6. Cocinar hasta que tome color en la base, dar vuelta con ayuda de un plato y dorar del otro lado.

7. Buscar una textura jugosa en el centro.

2. Tortilla de papa, queso y morcilla

Las variantes de tortilla de
Las variantes de tortilla de papa, como la de queso y morcilla, ofrecen alternativas deliciosas con ingredientes sencillos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 1 morcilla

4. 150 gr de queso cremoso

5. Perejil fresco

6. Sal y pimienta

Preparación:

1. Hervir las papas peladas hasta que estén a medio punto.

2. Batir los huevos con sal, pimienta y perejil picado.

3. Sumar las papas en cubos, el queso en trocitos y la morcilla desmenuzada.

4. Volcar todo en sartén aceitada y cocinar a fuego medio.

5. Dar vuelta y terminar la cocción hasta dorar.

6. Ideal que el queso se funda en el interior.

3. Tortilla de papa y cebolla caramelizada

La tortilla de papa y
La tortilla de papa y cebolla caramelizada realza los sabores tradicionales con un toque dulce gracias al azúcar en la cebolla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 2 cebollas blancas

4. 1 cucharada de azúcar

5. Aceite

6. Sal y pimienta

Preparación:

1. Freír las papas en aceite hasta que estén tiernas.

2. Cocinar las cebollas en tiras finas con aceite y azúcar, hasta caramelizar.

3. Mezclar las papas con las cebollas y los huevos batidos.

4. Condimentar y volcar en sartén caliente.

5. Cocinar a fuego medio, cuidar que no se seque.

6. Dar vuelta y dorar ambos lados.

4. Tortilla de papa, choclo y queso

Opciones como la tortilla de
Opciones como la tortilla de papa, choclo y queso aportan variedad, combinando ingredientes cremosos y vegetales en un mismo plato (Imagen ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 800 gr de papa

2. 5 huevos

3. 200 gr de queso cremoso o cuartirolo

4. 1 lata de choclo en grano escurrido

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Cocinar las papas en rodajas al vapor o hervidas.

2. Batir los huevos y mezclar con las papas.

3. Agregar el choclo y el queso en cubos.

4. Condimentar y verter en sartén antiadherente.

5. Cocinar a fuego suave, dar vuelta y dorar.

5. Tortilla de papa y batata (dulce-salada)

Esta receta se convierte en
Esta receta se convierte en protagonista tanto en una cena rápida como en una picada o un picnic familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 500 gr de papa

2. 500 gr de batata

3. 6 huevos

4. Aceite

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Cortar la papa y la batata en rodajas finas.

2. Freír juntas hasta dorar levemente.

3. Batir los huevos, mezclar con la papa y batata.

4. Salpimentar y cocinar como la tortilla tradicional.

5. Buscar equilibrio entre lo dulce y lo salado.

6. Tortilla de papa vegana (sin huevo)

La tortilla de papa vegana
La tortilla de papa vegana prescinde del huevo y utiliza harina de garbanzo y cúrcuma para mantener la textura clásica de la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 1 cebolla

3. 2 cucharadas de harina de garbanzo

4. 80 ml de agua

5. 1 pizca de cúrcuma

6. Sal y pimienta

7. Aceite

Preparación:

1. Freír las papas y la cebolla en aceite hasta tiernas.

2. Mezclar la harina de garbanzo, agua y cúrcuma para simular el huevo.

3. Unir la mezcla con las papas y cebolla.

4. Sazonar y cocinar en sartén aceitada.

5. Dorar de ambos lados como en la versión clásica.

