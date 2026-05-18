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Amnesia digital: qué es y cómo identificar el fenómeno que se asocia con el uso de asistentes de IA

Una investigación internacional con más de 3.500 participantes en contextos educativos y laborales concluyó que el acceso inmediato a información a través de motores de búsqueda afecta los mecanismos naturales de consolidación de la memoria. Cómo revertirlo

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Seis adolescentes se sientan alrededor de una mesa de madera en una sala moderna, usando laptops y tablets. Un hombre observa desde una puerta entreabierta.
Un estudio de neurocientíficos advierte que la dependencia de asistentes digitales y la inteligencia artificial afecta la memoria a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe publicado en mayo de 2026 por el Journal of Cognitive Technology y difundido por el portal ScienceDaily advierte que el uso intensivo de asistentes digitales y aplicaciones de inteligencia artificial está asociado con una disminución en la consolidación de la memoria a largo plazo y en la capacidad de resolver problemas sin asistencia externa.

El estudio, liderado por un equipo interdisciplinario de neurocientíficos y psicólogos, analizó el comportamiento de más de 3.500 participantes en diferentes contextos educativos y laborales, identificando que la dependencia de recordatorios automáticos y motores de búsqueda favorece la “amnesia digital”. Este fenómeno describe la tendencia creciente a retener menos información propia a medida que se delega la gestión y el acceso a datos cotidianos en dispositivos inteligentes.

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Los investigadores observaron que quienes recurren sistemáticamente a asistentes digitales presentan una menor capacidad para recordar detalles relevantes y resolver problemas sin ayuda tecnológica. Este efecto es especialmente pronunciado en estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, quienes, según el estudio, muestran una disminución del 18% en la retención de información tras un semestre de uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial. Además, la investigación subraya que la aceptación acrítica de respuestas automatizadas y el consumo fragmentado de información afectan negativamente la autonomía cognitiva y el pensamiento crítico.

El informe destaca también que la tendencia a confiar en sistemas automatizados puede alterar los mecanismos naturales de la memoria y reducir la motivación para buscar soluciones propias. Los autores del estudio recomiendan fortalecer los programas de alfabetización digital y promover ejercicios de razonamiento independiente como estrategias clave para contrarrestar los efectos adversos del uso excesivo de inteligencia artificial. Subrayan la importancia de establecer límites claros en el uso de estas tecnologías y de fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas esenciales desde edades tempranas.

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Impacto de la inteligencia artificial en la memoria y el aprendizaje

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigadores señalan que la confianza excesiva en motores de búsqueda reduce la resolución autónoma de problemas y la memoria propia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes, como el publicado en el Journal of Cognitive Technology y respaldados por revisiones internacionales, concluyen que el uso regular de herramientas de inteligencia artificial puede modificar significativamente los procesos de aprendizaje y memoria. La facilidad de acceso a información inmediata a través de motores de búsqueda y asistentes virtuales genera una “externalización” de la memoria: los usuarios confían en que los dispositivos almacenan y recuperan datos en vez de memorizarlos o analizarlos en profundidad.

Esta práctica, aunque incrementa la eficiencia y la velocidad en la obtención de información, reduce la necesidad de memorización y análisis crítico. Los expertos advierten que, a largo plazo, la dependencia de tecnologías de IA podría limitar la capacidad de los individuos para resolver situaciones complejas, tomar decisiones informadas y transferir conocimientos a nuevos contextos. En el ámbito educativo, los profesores reportan una menor participación activa y una disminución en la elaboración propia de respuestas cuando los estudiantes utilizan asistentes digitales de forma sistemática.

Recomendaciones de expertos para preservar la autonomía cognitiva

Frente a estos desafíos, los especialistas citados en ScienceDaily y en revisiones como The Future of Digital Assistants: Human Dependence and Behavioral Change sugieren que las instituciones educativas y las organizaciones implementen programas de alfabetización digital enfocados en el desarrollo de pensamiento crítico y autonomía intelectual. Propugnan la inclusión de ejercicios que estimulen la memoria, la resolución de problemas y la gestión consciente de la atención como parte integral de los planes de estudio y las capacitaciones laborales.

Los autores enfatizan la necesidad de que los usuarios sean conscientes de las limitaciones y riesgos de la inteligencia artificial, promoviendo un uso equilibrado y responsable de estas herramientas. La elaboración de políticas y regulaciones que protejan la privacidad, el derecho a la desconexión y la imparcialidad algorítmica es considerada fundamental para asegurar que la tecnología complemente, y no reemplace, las capacidades cognitivas humanas. Finalmente, los expertos subrayan que el desafío principal es adaptar los sistemas educativos y profesionales para que aprovechen los beneficios de la inteligencia artificial sin sacrificar la autonomía, la creatividad y el pensamiento analítico.

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