Recuperan cadáver de estudiante desaparecida a 500 metros de profundidad en El Salvador

Rescate trágico en Comasagua: recuperan el cuerpo de una menor en un barranco de 500 metros (Cortesía Cruz Verde Salvadoreña).

Una menor de aproximadamente 12 años fue encontrada sin vida al fondo de un barranco de unos 500 metros de profundidad en el Cantón Granadilla, jurisdicción de Comasagua, según informó la Cruz Verde Salvadoreña a través de su canal oficial.

El equipo de rescate logró la recuperación del cuerpo tras implementar dos sistemas verticales especializados para garantizar la seguridad durante la maniobra. El hallazgo se produjo luego de que la familia reportara la desaparición de la menor, quien era alumna del Centro Escolar Cantón El Triunfo, un establecimiento situado en la zona limítrofe entre Santa Tecla y Comasagua.

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El 5 de mayo, la menor asistió normalmente a clases, pero no volvió a su hogar. Ante la ausencia, vecinos y familiares organizaron una búsqueda que se extendió durante varias horas. Al caer la noche, el grupo rastreó la zona hasta localizar el cuerpo al fondo del barranco, según relataron voceros comunitarios en publicaciones difundidas en redes sociales.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso y la desaparición de la estudiante. La Cruz Verde Salvadoreña expresó sus condolencias a la familia, subrayando la complejidad del operativo y el compromiso del personal de primera respuesta.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de este caso (Cortesía Cruz Verde Salvadoreña).

De acuerdo con la comunicación oficial de la Cruz Verde Salvadoreña, durante el operativo se utilizaron dos sistemas de rescate vertical para descender hasta el fondo del precipicio de aproximadamente 500 metros, una maniobra que requirió precisión para evitar riesgos adicionales al equipo.

Autoridades refuerzan llamado a la precaución ante incidentes en zonas de riesgo

Los organismos de protección civil y cuerpos de socorro de El Salvador mantienen activo un protocolo de respuesta para incidentes en zonas de difícil acceso, dada la frecuencia de accidentes en barrancos, quebradas y áreas escarpadas del territorio.

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Los reportes de la Cruz Verde Salvadoreña y otras entidades de auxilio refieren un aumento en el número de rescates y recuperaciones en terrenos de alto riesgo durante 2026.

El 8 de abril, socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña recuperaron el cuerpo de José David Miranda, de 58 años, quien fue hallado sin vida en el fondo de un barranco de aproximadamente 30 metros en la colonia San Roque, municipio de Mejicanos. Según el informe de los cuerpos de socorro, el hombre había sido reportado como desaparecido un día antes y posteriormente fue localizado en el precipicio, lo que llevó a la activación del protocolo de recuperación y notificación a la Fiscalía General de la República.

José David Miranda fue encontrado sin vida en un barranco de Mejicanos (Cortesía Cruz Verde Salvadoreña).

El 22 de marzo, en la colonia Harrison del sector de San Jacinto, los Comandos de Salvamento lograron extraer a Eduardo Alonzo Melara, de 38 años, quien permaneció cuatro días en el fondo de un barranco tras sufrir una caída accidental. El operativo requirió la movilización de equipos de rescate y la utilización de cuerdas y camillas especiales. Melara fue encontrado con signos de deshidratación y lesiones, por lo que recibió atención médica inmediata antes de ser trasladado a un centro hospitalario.

La reiteración de estos hechos ha llevado a las autoridades a reiterar el llamado a la precaución en áreas rurales y zonas de difícil acceso, donde los accidentes por caídas en barrancos representan un riesgo permanente. La Cruz Verde Salvadoreña, la Cruz Roja y los Comandos de Salvamento ratifican la importancia de la capacitación y el equipamiento especializado para los equipos de primera respuesta.

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