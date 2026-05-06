Narcotráfico global en aumento revela rutas inéditas desde Nicaragua como centro logístico hacia Europa y otros destinos estratégicos

Un mapa físico-político sobre una mesa de madera muestra rutas marcadas con hilos rojos desde Nicaragua hacia Europa, junto a símbolos de narcóticos, cajas de plátanos y sacos de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

49% de la cocaína que salió de Nicaragua entre 2024 y 2026 tenía como destino Europa, no Estados Unidos, una cifra que desmiente la narrativa sobre el país centroamericano como simple corredor hacia el norte y confirma su transformación en un nodo de distribución global, destaca una investigación del medio Confidencial. digital.

Los 4.374 kilos de cocaína decomisados por cinco países —El Salvador, Rusia, Italia, Honduras y el Reino Unido— entre enero de 2024 y abril de 2026 alcanzan un valor total de USD 283,86 millones. La droga fue transportada oculta entre cajas de plátanos, sacos de café, en “caletas” y mediante lanchas rápidas, según los registros oficiales de cada país, destaca la investigación del periódico nicaragüense.

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Qué revela el mapa de incautaciones

De acuerdo a los datos recopilados por Confidencial. digital, la mayoría de los cargamentos fue detectada fuera de Centroamérica. En enero de 2024, fuerzas de seguridad rusas confiscaron 1,086 kilos en el puerto de San Petersburgo.

Para marzo de 2026, la National Crime Agency británica interceptó 943 kilos ocultos en un contenedor de plátanos en el puerto de Southampton, con un valor estimado de USD 100 millones.

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El Salvador registró la incautación más elevada entre ambos decomisos, con 2,147 kilos confiscados entre junio de 2025 y febrero de 2026. Italia sumó 116 kilos en 2024 y Honduras, 82 kilos en marzo de 2026.

Nicaragua no produce cocaína. Un experto nicaragüense en seguridad que habló bajo anonimato al medio citado, señaló que toda esa droga “estaba almacenada en el país” antes de su salida.

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Una infografía detalla la incautación de 4374 kilogramos de cocaína procedente de Nicaragua, con un valor estimado de 283.86 millones de dólares, distribuidos entre El Salvador, Honduras, Rusia, Italia y el Reino Unido, desde enero de 2024 hasta abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El choque entre Managua y San Salvador

El ministro salvadoreño de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, publicó en X seis mensajes señalando a Nicaragua como origen de los cargamentos interceptados por su país y describió a El Salvador como la “Muralla del Pacífico”. Detalló que la ruta seguía “el mismo trayecto y modus operandi: Nicaragua–Guatemala–Estados Unidos”.

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua respondió con dos comunicados. El 14 de enero de 2026, rechazó “categóricamente” las afirmaciones de Villatoro y sostuvo que la droga proviene del sur de la región, navegando “en aguas lejanas de nuestros litorales”.

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Las Fuerzas Armadas nicaragüenses no se han pronunciado sobre las incautaciones en Rusia, Italia o el Reino Unido.

El mismo Ejército afirmó en sus comunicados que “en Nicaragua no existen carteles de la droga, no tenemos maras, no somos bodega del narcotráfico” y reafirmó su estrategia “Muro de Contención” como política de Estado.

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Un paquete envuelto en cinta negra esconde entre racimos de plátanos verdes dentro de una caja de cartón en un puerto industrial con grúas de carga al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el “embodegamiento” en Centroamérica

La criminóloga costarricense Marcela Ortiz, ex directora general adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas, explicó a Confidencial. digital que la región ha evolucionado hacia un modelo de “reexportación”.

La cocaína llega desde Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia por vía marítima y, una vez en Centroamérica, entra en una fase de almacenamiento estratégico.

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“Acá se almacenan, se enfrían, por decirlo de alguna forma”, indicó Ortiz. El objetivo es que las autoridades pierdan el rastro del cargamento antes del traslado.

Alex Papadovassilakis, analista de Centroamérica en InSight Crime, y también citado en la nota, puntualizó que el sistema está dominado por grupos conocidos como “transportistas”.

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Un paquete sellado con plástico es descubierto entre granos de café en un saco de exportación en una bodega portuaria, sugiriendo un posible contrabando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es una relación de subcontratar a los grupos centroamericanos para mover cocaína a través de la región, siempre con la intención de entregar un cargamento a México”, expuso.

Estos grupos eligen zonas boscosas o montañosas para ocultar la droga, acumulan hasta reunir envíos mayores y después trasladan los cargamentos en furgones hacia el norte. “Guardar la droga, esperar a tener una mayor cantidad y después ponerlo en el furgón para llegar a México”, señaló Papadovassilakis.

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El papel específico de Nicaragua en la red

El experto nicaragüense en seguridad identificó los puntos de apoyo de las redes criminales dentro del país: Rivas, las costas de Managua, la zona fronteriza de Madriz y Nueva Segovia, los departamentos de León y Chinandega, además de las regiones del Caribe Norte y Caribe Sur.

Las incautaciones salvadoreñas muestran que la franja del Pacífico es la principal vía de salida. En ese litoral se encuentra Puerto Corinto, la principal terminal marítima de contenedores de Nicaragua.

Las redes operativas se camuflan bajo estructuras legales. De acuerdo con el mismo investigador, brindan “protección o seguridad a los grandes cargamentos bajo la fachada de empresas exportadoras, bodegas y empresas de transporte”. El pago por esos servicios se realiza con la misma mercancía, que después se comercia en el mercado interno.

El aislamiento de Nicaragua y la presión de Washington

La cooperación entre Managua y Washington se suspendió en junio de 2025, cuando la DEA cerró su oficina en Nicaragua. El país es, además, el único de Centroamérica excluido de Escudo de las Américas, la iniciativa antinarcóticos del gobierno estadounidense.

Un vocero del Departamento de Estado declaró al diario La Prensa en marzo de 2026 que Nicaragua “incumple” sus “obligaciones internacionales en materia de control de drogas” y que “a lo largo de la historia, ha ignorado las solicitudes de colaboración del Gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico en su país y en toda nuestra región”. El funcionario agregó que la dictadura orteguista y el FSLN mantienen “vínculos con el narcotráfico de larga data”.

Ortiz alerta sobre la inutilidad de respuestas nacionales aisladas, lo que denomina el “efecto cucaracha”: “Le echamos veneno a la cucaracha en esa esquina, pero se nos va para la otra. Apretamos el globo acá, pero nos explota allá”. Según la criminóloga, la única salida es “cooperación técnica internacional”. Esa recomendación, precisó, no tiene ningún eco en Managua.

Mas dinero. La Policía encontró casi 400 mil dólares abandonados en una lancha, en Paso Caballos, Chinandega, el 2 de junio de 2025. (Foto Cortesía)

Europa, el mercado que crece

De los 4.374 kilos documentados, unos 2.145 —casi la mitad— tenían como destino final Italia, el Reino Unido o Rusia. Papadovassilakis atribuye el cambio a una decisión estratégica de los grupos colombianos: “Una porción más grande de la droga va yendo a Europa”, ante un mercado estadounidense donde crece el consumo de drogas sintéticas.

Ortiz conecta esa expansión con una sobreproducción en origen. Los cultivadores han modificado genéticamente los arbustos de coca para lograr “más hojas, más pequeñas, para ser no tan vistas por las autoridades, pero más cantidad de hojas”. El excedente resultante obliga a las bodegas regionales a operar a plena capacidad y diversificar destinos.

El resultado: Nicaragua funciona no solo como corredor hacia el norte, sino como punto de redistribución hacia dos continentes. La droga llega, se detiene, se reorganiza y sale. El “muro de contención” proclamado por el Ejército no figura en los registros de aduanas de Southampton, San Petersburgo ni San Salvador.