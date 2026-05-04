Receta de peras al torrontés con chocolate blanco, rápida y fácil

En cada cucharada, la suavidad del chocolate blanco abraza el perfume inconfundible del torrontés, realzando la frescura y textura de la pera cocida. Esta receta, sencilla y elegante, invita a romper con los postres tradicionales y animarse a un contraste de sabores que sorprende. Pensada para quienes buscan algo distinto pero sin complicaciones, se disfruta mejor en buena compañía y con tiempo para una sobremesa sin apuros.
En Argentina, preparar peras al torrontés con chocolate blanco es una forma elegante y rápida de lucirse, ideal para cuando hay poco tiempo y ganas de sorprender. Suele aparecer en cenas con amigos, reuniones familiares o como broche de oro en celebraciones. Una receta que suma lo mejor de los viñedos del Norte con la simpleza de la fruta y la dulzura del chocolate.
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Receta de peras al Torrontés con chocolate blanco
Se trata de un postre donde peras frescas se cocinan en vino torrontés con azúcar y especias, y se sirven tibias o frías, bañadas con una salsa de chocolate blanco fundido. Es una preparación que combina fruta, vino y chocolate en pocos pasos, y logra un resultado sofisticado y tentador.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos
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- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 4 peras firmes
- 350 ml de vino Torrontés
- 100 g de azúcar
- 1 ramita de canela
- 2 clavos de olor (opcional)
- 120 g de chocolate blanco
- 50 ml de crema de leche (nata)
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal fina
Cómo hacer peras al Torrontés con chocolate blanco, paso a paso
- Pelar las peras, cortarlas al medio (o en cuartos) y quitarles el centro. Es clave que estén maduras, pero firmes.
- Colocar las peras en una cacerola junto con el vino Torrontés, el azúcar, la canela, los clavos y la ralladura de limón.
- Cocinar a fuego medio, tapado, durante 15 minutos. Las peras deben quedar tiernas pero no desarmarse. No dejar que hiervan fuerte, para que no se rompan.
- Cuando estén listas, retirar las peras y reservarlas al calor.
- Subir el fuego y reducir el líquido de cocción hasta que quede como un almíbar liviano (unos 5 minutos).
- Para la salsa, derretir el chocolate blanco junto con la crema de leche y una pizca de sal, a baño María o en microondas en intervalos cortos. Revolver bien para evitar que se queme el chocolate blanco.
- Servir las peras tibias o frías, bañadas con el almíbar reducido y la salsa de chocolate blanco por encima. Decorar con un poco de ralladura de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 270 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 42 g
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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