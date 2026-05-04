Tendencias

Receta de peras al torrontés con chocolate blanco, rápida y fácil

Un aroma dulce y frutado invade el ambiente apenas las peras toman contacto con el vino. Es uno de esos postres que evocan sobremesas largas y risas compartidas

Guardar
Primer plano de peras cocidas en un plato azul verdoso, cubiertas con salsa de chocolate blanco que se vierte y adornadas con hojas de menta.
El vino Torrontés, originario de los viñedos del Norte argentino, aporta notas florales y frutadas que realzan la dulzura natural de las peras y transforman esta receta en una experiencia bien local - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada cucharada, la suavidad del chocolate blanco abraza el perfume inconfundible del torrontés, realzando la frescura y textura de la pera cocida. Esta receta, sencilla y elegante, invita a romper con los postres tradicionales y animarse a un contraste de sabores que sorprende. Pensada para quienes buscan algo distinto pero sin complicaciones, se disfruta mejor en buena compañía y con tiempo para una sobremesa sin apuros.

En Argentina, preparar peras al torrontés con chocolate blanco es una forma elegante y rápida de lucirse, ideal para cuando hay poco tiempo y ganas de sorprender. Suele aparecer en cenas con amigos, reuniones familiares o como broche de oro en celebraciones. Una receta que suma lo mejor de los viñedos del Norte con la simpleza de la fruta y la dulzura del chocolate.

PUBLICIDAD

Receta de peras al Torrontés con chocolate blanco

Se trata de un postre donde peras frescas se cocinan en vino torrontés con azúcar y especias, y se sirven tibias o frías, bañadas con una salsa de chocolate blanco fundido. Es una preparación que combina fruta, vino y chocolate en pocos pasos, y logra un resultado sofisticado y tentador.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

PUBLICIDAD

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 4 peras firmes
  • 350 ml de vino Torrontés
  • 100 g de azúcar
  • 1 ramita de canela
  • 2 clavos de olor (opcional)
  • 120 g de chocolate blanco
  • 50 ml de crema de leche (nata)
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal fina
Dos mitades de pera con salsa y chocolate blanco en un plato blanco sobre mesa de madera, con peras frescas, vino Torrontés, chocolate y especias.
Esta receta se luce tanto en una mesa familiar como en una cena con amigos, y permite preparar un postre diferente en menos de 30 minutos, sin necesidad de equipos especiales ni técnicas complejas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer peras al Torrontés con chocolate blanco, paso a paso

  1. Pelar las peras, cortarlas al medio (o en cuartos) y quitarles el centro. Es clave que estén maduras, pero firmes.
  2. Colocar las peras en una cacerola junto con el vino Torrontés, el azúcar, la canela, los clavos y la ralladura de limón.
  3. Cocinar a fuego medio, tapado, durante 15 minutos. Las peras deben quedar tiernas pero no desarmarse. No dejar que hiervan fuerte, para que no se rompan.
  4. Cuando estén listas, retirar las peras y reservarlas al calor.
  5. Subir el fuego y reducir el líquido de cocción hasta que quede como un almíbar liviano (unos 5 minutos).
  6. Para la salsa, derretir el chocolate blanco junto con la crema de leche y una pizca de sal, a baño María o en microondas en intervalos cortos. Revolver bien para evitar que se queme el chocolate blanco.
  7. Servir las peras tibias o frías, bañadas con el almíbar reducido y la salsa de chocolate blanco por encima. Decorar con un poco de ralladura de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 42 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus: cómo se transmite, cuáles son las variantes en Argentina y qué enfermedades provoca

La enfermedad puede causar desde fiebre leve hasta insuficiencia respiratoria aguda. Los riesgos

Hantavirus: cómo se transmite, cuáles son las variantes en Argentina y qué enfermedades provoca

Científicos captaron por primera vez el desgarro de una placa tectónica bajo el Pacífico canadiense

Durante décadas, solo se podía intuir cómo muere una zona de subducción. Científicos de Estados Unidos, Suiza y Canadá registraron ese proceso por dentro, en tiempo real. Qué implican los resultados

Científicos captaron por primera vez el desgarro de una placa tectónica bajo el Pacífico canadiense

De dormir sobre una cómoda encontrada en la calle a escribir su propio libro: el camino de superación de Karina Gao

Una historia de resiliencia marcada por la migración, el esfuerzo y la reconstrucción personal, que muestra cómo logró transformar la adversidad en una oportunidad para reinventarse y contar su propia historia

De dormir sobre una cómoda encontrada en la calle a escribir su propio libro: el camino de superación de Karina Gao

Caída de cabello: un estudio reveló un efecto poco conocido de un grupo de fármacos para bajar de peso

La investigación que revisó 133 análisis internacionales señaló que aunque es infrecuente, el riesgo se incrementa con las dosis más altas, especialmente en mujeres y pacientes con antecedentes de alopecia

Caída de cabello: un estudio reveló un efecto poco conocido de un grupo de fármacos para bajar de peso

Los síntomas de depresión podrían detectarse antes por un análisis de sangre

Científicos de los Estados Unidos hicieron un estudio que sugiere que los cambios celulares pueden indicar alteraciones mentales, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Cómo ese hallazgo mejoraría los tratamientos

Los síntomas de depresión podrían detectarse antes por un análisis de sangre
DEPORTES
La marca que ubica a Franco Colapinto entre los argentinos más destacados en la Fórmula 1

La marca que ubica a Franco Colapinto entre los argentinos más destacados en la Fórmula 1

Mauro Icardi puede protagonizar “la bomba del mercado”: el “factor China Suárez” en la operación

El saludo secreto de Colapinto y su novia Maia Reficco que captaron las cámaras en el Gran Premio de Miami

El video del impactante accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami visto desde una cámara 360° de la Fórmula 1

La particular frase de una figura del fútbol sobre su futuro que causó una revolución: “Será lo que Dios le diga a mi esposa”

TELESHOW
Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

Moria Casán y Georgina Barbarossa, cara a cara en los Martín Fierro: la nominación que reactiva una vieja rivalidad

La emoción de María Belén Ludueña y Jorge Macri tras llevar a casa a su hijo Vito por primera vez

Timothée Chalamet luce como fan de la Selección argentina en Nueva York

INFOBAE AMÉRICA

Jorge Fernández Díaz: “El Rey de España me dio un premio; con el smocking parecía el maitre del Palacio de las Papas Fritas, que era mi tío”

Jorge Fernández Díaz: “El Rey de España me dio un premio; con el smocking parecía el maitre del Palacio de las Papas Fritas, que era mi tío”

Descubren en Noruega más de 3.150 monedas de plata vikingas, el mayor tesoro de este tipo en más de 70 años

Seis asesinatos en una semana generaron alerta por una ola de violencia ligada al crimen organizado en Bolivia

Costa Rica lidera como uno de los mejores países para mujeres que viajan solas

El Ministerio de Finanzas Públicas implementa nuevas reglas para la emisión de Bonos del Tesoro 2026 en Guatemala