Receta de peras al torrontés con chocolate blanco, rápida y fácil

El vino Torrontés, originario de los viñedos del Norte argentino, aporta notas florales y frutadas que realzan la dulzura natural de las peras y transforman esta receta en una experiencia bien local - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada cucharada, la suavidad del chocolate blanco abraza el perfume inconfundible del torrontés, realzando la frescura y textura de la pera cocida. Esta receta, sencilla y elegante, invita a romper con los postres tradicionales y animarse a un contraste de sabores que sorprende. Pensada para quienes buscan algo distinto pero sin complicaciones, se disfruta mejor en buena compañía y con tiempo para una sobremesa sin apuros.

En Argentina, preparar peras al torrontés con chocolate blanco es una forma elegante y rápida de lucirse, ideal para cuando hay poco tiempo y ganas de sorprender. Suele aparecer en cenas con amigos, reuniones familiares o como broche de oro en celebraciones. Una receta que suma lo mejor de los viñedos del Norte con la simpleza de la fruta y la dulzura del chocolate.

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Receta de peras al Torrontés con chocolate blanco

Se trata de un postre donde peras frescas se cocinan en vino torrontés con azúcar y especias, y se sirven tibias o frías, bañadas con una salsa de chocolate blanco fundido. Es una preparación que combina fruta, vino y chocolate en pocos pasos, y logra un resultado sofisticado y tentador.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

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Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

4 peras firmes

350 ml de vino Torrontés

100 g de azúcar

1 ramita de canela

2 clavos de olor (opcional)

120 g de chocolate blanco

50 ml de crema de leche (nata)

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal fina

Esta receta se luce tanto en una mesa familiar como en una cena con amigos, y permite preparar un postre diferente en menos de 30 minutos, sin necesidad de equipos especiales ni técnicas complejas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer peras al Torrontés con chocolate blanco, paso a paso

Pelar las peras, cortarlas al medio (o en cuartos) y quitarles el centro. Es clave que estén maduras, pero firmes. Colocar las peras en una cacerola junto con el vino Torrontés, el azúcar, la canela, los clavos y la ralladura de limón. Cocinar a fuego medio, tapado, durante 15 minutos. Las peras deben quedar tiernas pero no desarmarse. No dejar que hiervan fuerte, para que no se rompan. Cuando estén listas, retirar las peras y reservarlas al calor. Subir el fuego y reducir el líquido de cocción hasta que quede como un almíbar liviano (unos 5 minutos). Para la salsa, derretir el chocolate blanco junto con la crema de leche y una pizca de sal, a baño María o en microondas en intervalos cortos. Revolver bien para evitar que se queme el chocolate blanco. Servir las peras tibias o frías, bañadas con el almíbar reducido y la salsa de chocolate blanco por encima. Decorar con un poco de ralladura de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 10 g

Carbohidratos: 42 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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