Karina Gao recordó cómo los embarazos de sus tres hijos casi le cuestan la vida: “A celebrar hoy más que nunca”

En medio de un vaivén de emociones, Karina Gao recordó cómo transitó el embarazo de sus tres hijos pese a las dificultades que atentaron contra su salud (Instagram)

Karina Gao no necesita exagerar ni adornar su historia: cada capítulo de su maternidad parece sacado de un guion imposible, y sin embargo fue real. El 29 de abril, como cada año, celebró los cumpleaños de Simón, Benjamín y Teo, los hijos que tuvo con su marido, el ingeniero civil Dominique Croce. Pero esta vez compartió el detrás de escena de esa fecha que es mucho más que un aniversario: es el día en que su vida cambió tres veces, entre hospitales, incubadoras, miedo, fuerza y una esperanza que nunca soltó. A corazón abierto, la cocinera recordó en detalle aquellos momentos y los compartió con sus seguidores en las redes.

“Sí, hoy 29 de abril cumplen mis tres hijos. El mismo día. Y estoy convencida de que la vida no está hecha de casualidades, pero sí de causalidades”, escribió en su cuenta de Instagram. Sus palabras vinieron acompañadas de una serie de fotos familiares, y también de imágenes crudas de sus embarazos, de los tubos, de las salas de terapia, del silencio que estuvo presente en los momentos más difíciles de su búsqueda por la maternidad.

Simón y Benjamín llegaron primero. Fue un embarazo gemelar que se transformó en una carrera contra el reloj. A las 15 semanas, los médicos detectaron que los bebés compartían venas: síndrome de transfusión feto-fetal. La operación intrauterina era riesgosa, pero sin ella no había opción. La intervención fue un éxito, pero el peligro no terminó ahí. La bolsa de uno de los bebés se fisuró y la amenaza de perderlos reapareció con brutalidad. “Si no se pegaba, no era viable el embarazo, ya que necesitaban las bolsas y el líquido amniótico para formarse los pulmones”, contó Karina. En ese momento, aceptaron otra intervención sin precedentes: se la ofrecieron como un experimento. “Uno de cada 10 funcionaba. Nunca se había hecho tan temprano”, recordó.

Karina compartió todos los detalles del nacimiento de sus hijos

Tras semanas en reposo absoluto, rompió bolsa en la semana 29, y nacieron. Simón pesó 1,3 kilos, mientras que Benjamín, 1,8. Fueron semanas de incubadora, angustia y pasillos de neonatología, pero los bebés salieron adelante. Y, cinco años después, cuando parecía que todo estaba en calma, la cocinera y su pareja decidieron volver a intentarlo. Soñaban con un embarazo sin sobresaltos, pero la vida tenía otro plan. “Nos animamos de nuevo, me dije: me merezco un embarazo dulce, espera de esas pelis...”, escribió.

Durante la semana 25 de gestación, contrajo covid. El cuadro se agravó tan rápido que debió ser intubada y debió ser inducida a un coma en medio del embarazo. “Otro de los casos raros mundialmente”, contó. Mientras ella peleaba por su vida, su bebé también luchaba desde el útero. Teo, que aún no había nacido, resistía. “Teorías científicas afirman que los fetos, cuando sienten que el cuerpo de la madre está en peligro de vida, producen y envían células madre para ayudar a combatir la enfermedad, para salvar a la mamá y también a él”, explicó Gao al respecto.

Los pequeños nacieron antes de tiempo, pero eso no evitó que la cocinera lo celebrara con alegría

Luego de cinco años, la referente gastronómica se animó a volver a quedar embarazada

Ambos sobrevivieron. Y sin planearlo, Teo nació el mismo día que sus hermanos, un mes después de la fecha estimada de parto. “Este 29 de abril en mi familia se celebra la vida”, escribió Karina. “No solo es el cumpleaños de mis tres hijos. Es la fecha en la que agradezco, honro y abrazo todo lo que somos”. Además, contó que nació con la membrana completa, a lo que explicó: “Dicen que los bebés que nacen enmantillados son bendecidos de por vida, él ya fue y es bendecido antes de nacer. Así que sí, tengo el orgullo de decir que soy mamá de tres guerreros y celebradores fieles de la vida”.

También compartió una postal donde se la pudo apreciar decorando la casa para el cumpleaños de sus hijos mayores, que terminó dando un vuelco inesperado, ya que su hermano llegó antes de lo esperado. “Nunca tranquila mi vida”, destacó Y cerró con una frase que resume todo: “Así que amichis, a celebrar hoy más que nunca la vida”.

Tras el duro momento que atravesó en su segundo embarazo, la cocinera dio a conocer la particularidad de su bebé: nació "enmantillado"

Con alegría, Karina recuerda cada uno de los momentos vividos y celebra el bienestar de sus tres hijos (Instagram)

Hoy, Karina no solo celebra cumpleaños, sino también haber sobrevivido, haber sido valiente, haber vuelto del coma con un hijo en la panza y, además, cada gramo de esos bebés que una vez pesaron menos que una botella de leche.