Quién es quién en el Foro Llao Llao: uno por uno, los principales empresarios que asistieron a la exclusiva cumbre de Bariloche

La foto de cierre de la cumbre empresaria patagónica

Terminó en Bariloche la edición 11 del ya tradicional encuentro empresario del Foro Llao LLao.

Siempre hermético y este año con la presencia de la reina Máxima de Países Bajos como invitada especial, también fue orador fuera de agenda el ministro de Economía Luis Caputo, quien habló en la cena del jueves pasado, como adelantó Infobae.

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También fuera de programa se vio al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien seguramente conversó con su ex “archienemigo”, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin. Hace unos 30 años, antes de la burbuja puntocom, Oxenford fundó DeRemate y fue un duro competidor del hoy hombre más rico del país.

Estuvieron presentes, aunque no aparecen en la foto, la mencionada reina Máxima; el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; y los chilenos Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco, y Manfred Paulmann (Chile), miembro de la familia fundadora de Cencosud. También es ex Puma Felipe Contepomi, entre otros.

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Estos son algunos de los asistentes al encuentro:

Eduardo Bastitta Harriet, cofundador de Plaza Logística. Integró el Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei. Rosendo Grobocopatel, politólogo y streamer. Agustín Otero Monsegur, director de San Miguel. Nicolás Benenzon, fundador de Humand. Martín Castelli, presidente de Blue Star Group. Tomás Pierucci, ejecutivo de JP Morgan. Roberto Murchison, CEO de Grupo Murchison. Gustavo D’Alessandro, managing director en Finvest. Es miembro de la familia que históricamente fue accionista de Arcor, y que salieron de la empresa en 2010. Verónica Cheja, CEO de Urban Grupo de Comunicación. Nur Malek, CEO de Envíopack. Tomás Mindlin, CEO de Tapi. Gastón Irigoyen, CEO de Pomelo. Gonzalo Tanoira, vice de San Miguel Global y director de Grupo Peñaflor. Gastón Parisier, CEO de Bigbox. Alejandro Zecler, CEO de Mendel. Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor. Facundo Migoya, cofundador de Enigma.art. Manuel Migoya, cofundador de Enigma.art. Matías Woloski, fundador de Auth0. Bruno Ruyu, CEO de Doing AI. Hernán Kazah, Managing Partner de Kaszek Ventures. Daniel Elsztain, director de IRSA. Esteban Wolf, CEO de Chocorísimo. Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y anfitrión del Foro Llao Llao. Nicolás Grosman, Cofundador y Director Tecnovax. Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant. Luciano Nicora, fundador de VN Global BPO. Nicolás Aguzín, ex CEO de la Bolsa de Hong Kong. Pamela Scheurer, CEO de Nubimetrics. Faustino Oro, Maestro Internacional de ajedrez. Nicolás Szekasy, Managing Partner de Kaszek Ventures. Gustavo Mayer, presidente de ARCAP y managing partner de Newtopia. Juan Collado, fundador de Hilanderia Warmi. Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros. Néstor Nocetti, cofundador de Globant. Charly Alberti, músico, baterista de Soda Stereo. Juan Martín Hernández, ex jugador de rugby, ex Puma. David Nalbandian, ex tenista. Andrea Pagani, Directora Ejecutiva de Transformación Digital y Proyectos Especiales en Grupo Arcor. Verónica Andreani, directora de Andreani. Diego Finkelstein, fundador de DF Group. Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos. Larisa Andreani, directora de Andreani y presidenta de arteBA Fundación. Guibert Englebienne, cofundador de Globant. Alejandro Gorodish, CEO de Farmacity. Ignacio Imaz, CEO de Crucijuegos. Julián Gurfinkiel, cofundador y CMO de Turismocity. Manuel Antelo, dueño de Car One, entre otros negocios. Gustavo Grobocopatel, empresario del agro. Silvia Torres Carbonell, presidenta Emérita del Centro de Entrepreneurship del IAE. Karina Román, presidente de Puerto Asís Investments. Sofía Pescarmona, CEO de la bodega Lagarde. Esteban Núñez, fundador y presidente de Innovisión. Victoria Alonso, ex Vicepresidenta de Marvel Studios. Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y el empresario más rico del país con una fortuna personal de unos USD 7.600 millones, según Forbes. Albert Gozzi, CEO de Aleph. Armando Bo, director de cine. Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Recientemente fue uno de los organizadores del Argentina Week en Nueva York. Saúl Zang, vicepresidente 1ero de IRSA. Max Cavazzani, CEO y fundador de Etermax. Es el creador de Preguntados, el juego móvil récord. Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados La Anónima y accionista de Grupo Financiero Galicia. En esta edición del Foro fue el encargado de dialogar con la reina Máxima de Países Bajos. Ezequiel Herszage, Director del Foro Llao Llao.