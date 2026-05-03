Daniela Celis habló de su separación de Thiago Medina y del vínculo que tienen por sus hijas: “Lo intentamos mil veces”

La influencer, en medio de los rumores de romance con Nick Sicaro, se refirió al vínculo que tiene con el papá de las gemelas (La Noche de los Ex-Streams Telefe)

Daniela Celis, recordada por su paso por Gran Hermano y por su relación con Thiago Medina, se encuentra atravesando una nueva etapa personal y sentimental. Luego de un año de relación y la llegada de sus hijas gemelas, Laía y Aime, la pareja decidió separarse. En medio de rumores y especulaciones, la joven comenzó a conocerse con Nick Sícaro, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, y visitó el ciclo La noche de los EX (Streams Telefe), donde mantuvo una charla sincera con Coty Romero, su excompañera de casa.

Durante la entrevista, Daniela no esquivó el tema de la separación y los cuestionamientos que recibe en redes sociales. “Siento que es la primera vez que recibo como una ola intensa de hate por el simple hecho de no estar con Thiago”, comenzó diciendo la influencer asegurando que desde la separación el apoyo del público cambió un poco.

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Consultada por el vínculo con su expareja, Celis fue clara: “Con Thiago estábamos separados hace bastantes meses. Lo dijo él en muchas notas, lo dije yo en muchas notas, lo dijimos en redes sociales”. Remarcó que, pese a los intentos de recomponer la relación, no lograron superar las diferencias: “Nosotros lo intentamos miles de veces y no funcionamos. ¿Y por qué íbamos a reforzar algo que no estaba funcionando? El cariño va a estar siempre, porque fuimos familia fuera de tres años. Yo también a él, pero no, eso no significa que por eso intentamos tener algo y que sea todo forzado, no esté funcionando, no seamos felices. No lo estábamos llevando bien, porque la verdad es esa. Creo que la mejor decisión que tuvimos fue separarnos”.

Coty apoyó su decisión y subrayó: “Y es muy sano para tus dos nenas hermosas también. Vos sos la única, bueno, vos y Thiago son los únicos que saben cómo es su vida y nada más. El resto no”. Daniela, por su parte, no dudó en elogiar la paternidad de Medina: “Igual es un excelente padre, lo voy a decir toda la vida, es un padrazo. Amo el padre que es con mis hijas, pero es más de lo que se habla en redes sociales que lo que realmente pasa dentro de casa”.

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Los exparticipantes de Gran Hermano hablaron sobre su romance y la incomodidad del influencer

De este modo, Celis dejó en claro que más allá de los comentarios y las miradas externas, la prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijas y la convivencia familiar, aunque la pareja haya tomado caminos distintos.

Días atrás, durante su visita al programa de Vero Lozano, Nick Sícaro y Daniela Celis reaccionaron a los dichos de Thiago Medina sobre su romance.

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La primera en tomar la palabra fue Celis, quien afirmó: “Vero, la verdad que vos me viste a mí pasar por un montón de sensaciones y emociones. Me viste triste, me viste feliz, me viste embarazada, me viste luchándola. Y ahora estoy disfrutando, siento que lo merezco”.

Con la idea de justificar a Medina, la conductora se animó a teorizar: “Tal vez él siente que tiene que dar explicaciones o a lo mejor en las redes le dicen qué pasó. No, no sé. ¿No?”. En respuesta a Lozano, Daniela comentó: “Quizás es verdad que hay una presión social de la familia, de lo que la gente quiere... O no sé, pero él también está bien, está haciendo su vida, está conociendo a gente, solamente que no lo muestra. Pero, o sea, lo que más quiero yo es que él sea feliz”.

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“Él dice teatro, está bajándole el precio”, arremetió Verónica, a lo que Celis le cedió la palabra a Sícaro, quien agregó: “¿Puedo hablar yo? Yo la verdad es que nunca me quiero meter en este tema, pero siempre lo digo. Yo no lo conozco, no tengo nada en contra de él. Entiendo que todos tenemos un pasado y que ella tiene una vida y tiene una familia, obvio. Y yo eso lo respeto muchísimo. Por eso siempre trato, de a poco, ir acompañándola, dándole su espacio. Por eso por ahí hay mucha gente también que no sabe la vida privada nuestra y también habla mucho y habla de esto, ¿no? De el teatro y que esto y que lo otro. Yo siento que no nos enojamos y que la idea es explicarlo”.