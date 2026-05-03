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Lisa Cerati celebró el adelanto de su álbum debut: el recuerdo de Gustavo en medio de los festejos por su cumpleaños

La hija del líder de Soda Stereo recibió todo tipo de mensajes de cariño y compartió su alegría tras el lanzamiento de su canción Demente

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Lisa Cerati compartió "Demente", el último adelanto de su primer disco

A un año del lanzamiento de su primer tema solista, Lisa Cerati se prepara para dar a conocer su álbum debut. En ese marco, “Demente”, su último tema, muestra cómo será su universo sonoro, el cual coquetea con melodías pop. Como si fuera poco, el festejo profesional de la joven coincide con su cumpleaños. Por esa razón, este sábado, la artista festejó por partida doble, recibiendo todo tipo de mensajes de cariño, apoyo y hasta el recuerdo de su padre.

Hoy es mi cumpleaños y de paso festejo la salida de “Demente”. Oh, y hace un año sacaba mi primera canción (Solo Aire). Muchas gracias por el cariño, los saludos, cada mensaje lo leo y agradezco desde lo más profundo de mi corazón! Los adoro”, escribió la joven en sus redes sociales junto a las imágenes del detrás de escena de la grabación del videoclip.

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Entre los miles de likes y comentarios positivos, la cantante recibió el apoyo de Richard Coleman, Catarina Spinetta, Brenda Asnicar y cientos de fans. En ese marco, Laura Cerati comentó: “Muy feliz cumple Lisita amada, celebramos cada uno de tus logros siempre. A seguir brillando”.

En paralelo, las stories de la artista se llenaron de mensajes de felicitaciones por su cumpleaños. En ese contexto también se mezclo un impactante recuerdo de su padre cuando una fanática compartió una antigua foto de Lisa junto a Gustavo. En la foto se los veía a ambos sonriendo a cámara. El músico lucía camisa, un buzo y un sombrero. “Me había olvidado de esta foto, qué lindo, gracias, de cuando cumplí 13”, escribió la cantante junto a un emoji de un corazón rojo.

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Lisa Cerati recordó a su papá Gustavo en medio de su cumpleaños
Lisa Cerati recordó a su papá Gustavo en medio de su cumpleaños (Instagram)

En paralelo, Laura compartió en sus stories de Instagram un tierno mensaje dedicado a Lisa. “Muy feliz cumple Lisa de mi corazón. A celebrar tu nuevo año que se viene con todo. Te ama tu tía Lau”, escribió la hermana del astro de la música junto a un fragmento del videoclip de “Demente”.

Como si fuera poco, horas después, Laura publicó una imagen en donde se las veía a ambas sonriendo ante la cámara. En aquella imagen, Lisa permanecía sentada, con una gaseosa en la mano, mientras lucía el outfit de su videoclip, lo que muestra que el encuentro se produjo durante la grabación de dicho material.

En 2025, Lisa Cerati presentó “Solo Aire” y “Sentimental” como adelantos de su primer álbum, marcando el perfil introspectivo y el sonido de pop alternativo que atraviesan este proyecto.

Bajo el nombre artístico de Lisa María, la hija de Gustavo Cerati volcó sus experiencias y emociones en canciones para su disco debut. Este recorrido artístico incluyó una etapa como DJ y estudios formales de cine y diseño gráfico, elementos que confluyen en su propuesta solista.

El proyecto se apoya en la fusión de lo visual y lo sonoro, con una estética minimalista y sensible. “Solo Aire” abrió camino con melodías suaves y bases rítmicas bailables dentro del pop alternativo. “Sentimental”, segundo sencillo, suma matices de sensualidad y melancolía.

Lisa Cerati celebró el adelanto de su primero disco
Lisa Cerati celebró el adelanto de su primero disco (Instagram)

Ambas canciones, coproducidas junto a Estanislao López, reflejan la búsqueda personal sobre la que se construye el álbum. Lisa María adelantó que el concepto central es un “diario emocional, una bitácora íntima”, donde se exploran estados como la confusión, el deseo, la pérdida y la transformación.

El universo sonoro que propone Lisa María se reconoce de inmediato. Sostiene la consigna de “menos es más”, lo que lleva a melodías de pop despojadas de excesos.

El 2 de octubre de 2025, Lisa Cerati lanzó su tercer sencillo, “A Mi Nube”, parte del álbum debut que se espera para 2026. Hija de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar, Lisa consolida su camino en la música. “A Mi Nube” apuesta por un sonido delicado, en el que confluyen guitarras acústicas, sintetizadores sutiles y una voz suave que transmite una sensación etérea sin perder la conexión con lo terrenal.

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